کرکٹ کھلاڑیوں کا خونی کھیل! کوچ کو پیٹ پیٹ کر کیا لہو لہان، 20 ٹانکے لگائے گئے، ملزمان فرار
ڈومیسٹک کرکٹ میں ایک ایسے واقعے نے سب کو چونکا دیا ہے، جہاں ایک کوچ کو کھلاڑیوں نے پیٹ دیا۔
Published : December 10, 2025 at 4:52 PM IST
حیدرآباد: ہندوستان میں اس وقت ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی جارہی ہے۔ ملک میں سید مشتاق علی ٹی ٹوئنٹی ٹرافی کافی مقبول ہورہی ہے۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ٹیم میں موقع نہ ملنے پر مشتعل تین کرکٹرز نے کوچ کو شدید زدوکوب کیا جس سے ان کی حالت تشویشناک ہوگئی۔ ان کرکٹرز نے کوچ کی اس طرح پٹائی کر دی کہ کوچ کے ماتھے پر 20 ٹانکے لگے۔ اس پورے واقعے نے ہندوستانی کرکٹ میں کھلبلی مچا دی ہے۔
کھلاڑیوں کے ہاتھوں کوچ کی وحشیانہ پٹائی
دی انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق، سید مشتاق علی ٹرافی کے لیے پڈوچیری انڈر 19 ٹیم کے کوچ ایس وینکٹرامن کو پیر کو تین کرکٹرز نے بری طرح پیٹا۔ ان کرکٹرز کو ٹیم میں شامل نہ کرنے پر کوچ کو زدوکوب کیا گیا۔ سر پر چوٹ لگنے کے علاوہ وینکٹرامن کے کندھے کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔
The Under-19 head coach of the Cricket Association of Pondicherry S. Venkataraman, was assaulted by a group of local cricketers. The situation spiralled after three local players, frustrated over being ignored for the SMAT, took matters into their own hands. A recent report… pic.twitter.com/s3mqRS4UZQ— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) December 10, 2025
واقعہ کے بعد سداراپیٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی۔ سب انسپکٹر ایس راجیش نے دی انڈین ایکسپریس کو بتایا، "وینکٹرامن کے ماتھے پر 20 ٹانکے لگے ہیں۔ تاہم، ان کی حالت فی الحال مستحکم ہے۔ ملزمان فرار ہیں۔ انہیں تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔" اس متنازعہ واقعے کے بعد بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) کے سکریٹری دیواجیت سائکیا نے انڈین ایکسپریس کو بتایا، "الزامات بہت سنگین ہیں۔ بی سی سی آئی معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے۔"
واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے، پڈوچیری کے انڈر 19 کوچ ایس وینکٹرامن نے پولیس کو بتایا کہ 8 دسمبر کو ان پر تین سینئر کرکٹرز نے سی اے پی انڈور نیٹ میں حملہ کیا۔ پڈوچیری کرکٹ ایسوسی ایشن کے سابق سکریٹری نے بھی پولیس کو ملزمان کے نام فراہم کیے تھے۔ وینکٹرامن نے کارتی کیان، اروند راج اور سنتوش کمارن پر الزام لگایا ہے۔
پولیس نے کیس پر کیا کہا؟
پولیس کو دی گئی اپنی شکایت میں وینکٹرامن نے واضح کیا کہ تینوں کرکٹرز کا ارداہ انھیں بلے سے مار مار کر ہلاک کرنے کا تھا۔ انھوں نے یہ بھی واضح کیا کہ تینوں سینئر کرکٹرز نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ انہیں سید مشتاق علی ٹرافی میں موقع نہیں دیا گیا تھا۔
تاہم، بھارتی داسن پانڈیچیری کرکٹرز فورم کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کھلاڑیوں کے ذریعہ کوچ کی پٹائی کے الزامات جھوٹے ہیں۔ فورم نے وینکٹرامن ہی کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ مقامی کرکٹ فورم کے صدر سینتھل کمارن نے کہا، "وینکٹرامن کے خلاف بے شمار شکایات ہیں۔ وہ اپنے بدسلوکی اور مقامی کرکٹرز کے ساتھ نا انصافی کے لیے جانے جاتے ہیں۔"
کوچ کی پٹائی پر پڈوچیری کرکٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے کوئی براہ راست تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے سی ای او راجو مہتا نے کہا، "پڈوچیری کرکٹ ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرنے والے تمام کرکٹرز کو بی سی سی آئی کے اہلیت کے معیار پر عمل کرنا چاہیے۔ بدعنوانی یا غلط کام کے کسی بھی ثبوت کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگا۔"
