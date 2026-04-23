تین کرکٹرز معطل، کوچ پر جان لیوا حملے کا الزام
تینوں کرکٹرز کو گزشتہ سال انڈر 19 ٹیم کے کوچ پر حملے کے سنگین الزامات کا سامنا تھا۔
Published : April 23, 2026 at 1:07 PM IST
پڈوچیری: کرکٹ ایسوسی ایشن آف پڈوچیری (سی اے پی) نے فوری اثر کے ساتھ انڈر 19 کوچ پر حملہ کرنے کے الزام میں تین فرسٹ کلاس کرکٹرز کو معطل کر دیا ہے۔ یہ تین کھلاڑی- جے۔ کارتیکیان، اے ارویندراج، اور ایس سنتھوش کمارن نے حالیہ برسوں میں رانجی ٹرافی، وجے ہزارے ٹرافی، اور سید مشتاق علی ٹرافی میں پڈوچیری کی نمائندگی کی ہے۔
ایک سرکاری بیان میں، سی اے پی نے کہا، "یہ تینوں افراد ایک سنگین مجرمانہ معاملے میں ملوث تھے، جس میں انڈر 19 کوچ وینکٹرامن پر جان لیوا حملے کے الزامات شامل ہیں۔" ایسوسی ایشن نے مزید کہا کہ یہ واقعہ 8 دسمبر 2025 کو پیش آیا تھا اور اس کے بعد سے سیڈورپیٹ پولس اسٹیشن میں باقاعدہ چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ یہ معاملہ فی الحال پڈوچیری کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے زیر سماعت ہے۔
عدالتی حکم تک معطلی برقرار رہے گی
مزید برآں، سی اے پی نے ان کھلاڑیوں کو اس کے کسی بھی احاطے میں داخل ہونے سے روک دیا ہے اور انہیں ریاستی ایسوسی ایشن سے تعلق رکھنے والی کسی بھی سہولت کو استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ان کھلاڑیوں کو کسی بھی قومی یا بین الاقوامی ٹورنامنٹ میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ معطلی اس وقت تک نافذ رہے گی جب تک کہ عدالت اس معاملے کو نمٹا کر تمام الزامات سے ملزمان کو بری نہیں کر دیتی۔
کرکٹ ایسوسی ایشن آف پڈوچیری کی طرف سے کی گئی یہ کارروائی ملوث افراد کے خلاف شروع کی گئی کارروائی کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ تینوں ملزمان کے پاس ریاستی کرکٹ باڈی کے کوڈ آف کنڈکٹ آفیسر / محتسب کے سامنے اپیل دائر کرنے کا اختیار برقرار ہے۔
پڈوچیری کرکٹ ٹیم
یہ صورتحال ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پڈوچیری کی ڈومیسٹک کرکٹ مہم اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ٹیم نے آخری بار 2025/26 کے رنجی ٹرافی سیزن میں حصہ لیا تھا، جہاں وہ گروپ ڈی میں چھٹے نمبر پر رہی، اس نے اپنے سات میچوں میں سے صرف ایک میں کامیابی حاصل کی۔
