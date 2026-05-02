حیدرآباد فائنل میں پہنچ گیا، اسلام آباد یونائیٹڈ آخری چھ گیندوں پر چھ رنز بنانے میں ناکام
اپنے پہلے چار لگاتار میچ ہارنے کے بعد، حیدرآباد ٹورنامنٹ کے اپنے پہلے ہی سیزن میں فائنل میں پہنچ گیا۔
Published : May 2, 2026 at 11:15 AM IST
لاہور، پاکستان: پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 2026 کے ایلیمینیٹر 2 کے دوران ایک سنسنی خیز مقابلے میں، حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رنز سے شکست دے کر فائنل میں جگہ پکی کرلی، جہاں اس کا مقابلہ اتوار کو پشاور زلمی سے ہوگا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ حیدرآباد کنگسمین کا ڈیبیو سیزن ہے اور وہ اپنے پہلے چار لگاتار میچ ہارنے کے باوجود اس مرحلے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔
آخری 6 گیندوں میں 6 رنز کا دفاع
ایلیمینیٹر 2 کے آخری اوور میں، جب اسلام آباد کو جیتنے کے لیے صرف 6 رنز درکار تھے، حنین شاہ نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے ہارے ہوئے میچ میں صرف 3 رنز دے کر اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچا دیا۔ اس سے قبل اسلام آباد نے 19ویں اوور میں 22 رنز بنا کر میچ کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا لیکن حیدرآباد نے فتح حاصل کی۔
فاسٹ بولر حنین شاہ 'پلیئر آف دی میچ'
حیدرآباد کنگز مین کی جیت میں اہم کردار ادا کرنے والے فاسٹ بولر حنین شاہ کو 'پلیئر آف دی میچ' قرار دیا گیا۔ اس نے اپنے 4 اوورز میں 37 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں، ان کا آخری اوور سب سے شاندار تھا۔ فائنل اوور کی ویڈیو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔
پی ایس ایل 11 ایلیمینیٹر 2
اس سے پہلے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے حیدرآباد کنگز کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ حیدرآباد کنگز مین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 186 رنز بنائے۔
عثمان خان نے 61 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جس میں 10 چوکے شامل تھے۔ کپتان مارنس لیبوشگن (39)، سائم ایوب (38) اور کوسل پریرا (37) نے کلیدی بلے بازوں کے طور پر اہم کردار ادا کیے، جس سے کنگز مینس کو یونائیٹڈ کے خلاف فتح کے لیے 187 رنز کا ہدف ملا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے عماد وسیم نے دو جب کہ کرس گرین، رچرڈ گلیسن اور فہیم اشرف نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
اسلام آباد یونائیٹڈ صرف 184 رنز بنا سکی
ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ صرف 184 رنز ہی بنا سکی جس میں مارک چپ مین (43)، ڈیون کونوے (30)، شاداب خان (22) اور کرس گرین (21) نے نمایاں شراکت کی۔ حیدرآباد کنگز کی جانب سے حنین شاہ اور محمد علی نے دو، دو جب کہ حسن خان، صائم ایوب اور عاکف جاوید نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
حنین شاہ نے کیا کہا؟
میچ کے بعد بات کرتے ہوئے، حنین شاہ، جو پاکستانی فاسٹ باؤلر نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی ہیں، نے اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا کہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے گیم پلان پر کامیابی سے عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے انہیں یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ میچ کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حنین نے کہا کہ 'میں نے پاکستان سپر لیگ (PSL پی ایس ایل) کے لیے خاص طور پر چھ سے سات ماہ تک بہت محنت کی، انجری سے صحت یاب ہونے کے بعد کھیل میں واپسی ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن میں نے بے پناہ محنت اور پسینہ بہایا، میرا واحد مقصد پی ایس ایل میں کھیلنا تھا۔'
بھائی نسیم شاہ نے زبردست ساتھ دیا
حنین نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس پورے عرصے میں نسیم شاہ نے ان کا زبردست ساتھ دیا۔ "انہوں نے مجھے دباؤ کا مقابلہ کرنے اور چیلنجوں کا سامنا کرنے کا طریقہ سکھایا؛ میں اس کا پورا کریڈٹ نسیم شاہ کو دینا چاہوں گا۔" میچ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، انہوں نے مزید کہا، "ہم نے اس حوالے سے زیادہ بات چیت نہیں کی کہ آخری اوور میں مطلوبہ چھ رنز کا دفاع کیسے کیا جائے۔ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، میرا مقصد صرف چھ یارکر پھینکنا تھا اور ہم نے اسی کے مطابق اپنی فیلڈ پلیسمنٹ کا تعین کیا۔"