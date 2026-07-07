کرسٹیانو رونالڈو کا خواب چکنا چور، پرتگال فیفا ورلڈ کپ سے ہو گیا باہر
پرتگال بمقابلہ اسپین: اسپین نے آخری لمحات کے گول سے پرتگال کو فیفا ورلڈ کپ سے باہر کردیا ہے۔
Published : July 7, 2026 at 12:08 PM IST
فیفا ورلڈ کپ 2026: فٹبال کے سب سے بڑے اسٹیج پر کرسٹیانو رونالڈو کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ منگل (7 جولائی) کو فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 16 کے میچ میں اسپین نے پرتگال کو 1-0 سے شکست دے کر رونالڈو کو ٹورنامنٹ سے باہر کردیا۔ رونالڈو کا ورلڈ کپ جیتنے کا خواب خواب ہی رہ گیا۔
ڈیلاس سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور 90 منٹ تک کوئی بھی ٹیم گول نہ کر سکی۔ تاہم اسپین کے میکل مرینو نے اسٹاپیج ٹائم میں گول کر کے اپنی ٹیم کو کوارٹر فائنل تک پہنچایا جہاں ان کا مقابلہ بیلجیئم سے ہوگا جس نے امریکہ کو 4-1 سے شکست دی۔
اس شکست نے رونالڈو کے چھ ورلڈ کپ کیرئیر کا خاتمہ کر دیا۔ میچ سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا آخری ورلڈ کپ ہوگا۔ 41 سالہ نوجوان نے 27 ورلڈ کپ مقابلوں میں 11 گول اسکور کیے اور متعدد ریکارڈز بنائے جن میں چھ مختلف ورلڈ کپ میں گول کرنے والے واحد کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ اس سے وہ ارجنٹائن کے لیونل میسی (30) کے بعد دوسرے سب سے زیادہ کیپڈ کھلاڑی بن گئے، لیکن ان کے مجموعہ میں بڑی ٹرافی کی کمی ہے۔
"میں صاف دل کے ساتھ جا رہا ہوں"
رونالڈو نے موجودہ ٹورنامنٹ میں تین گول کیے – دو پرتگال کی ازبکستان کے خلاف 5-0 سے جیت اور اس کا پہلا ورلڈ کپ ناک آؤٹ گول (پینلٹی) جیسا کہ پرتگال نے آخری 32 میں کروشیا کو شکست دی۔
میچ کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن ورلڈ کپ سے اس طرح باہر ہونا افسوسناک ہے۔ جیسا کہ میں نے کل پریس کانفرنس میں کہا، میں نے اپنا بہترین دیا اور میں صاف دل کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ ایک فٹبالر کی زندگی ہے، کبھی ہم جیتتے ہیں، کبھی ہم ہارتے ہیں اور ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہ میرا آخری ورلڈ کپ تھا اور اب میں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا فیصلہ کروں گا۔
رونالڈو کا ورلڈ کپ کیریئر
41 سالہ رونالڈو نے پہلی بار جرمنی میں 2006 کے ورلڈ کپ میں حصہ لیا تھا۔ اس نے ٹورنامنٹ کا اپنا پہلا گول ایران کے خلاف کیا، جس سے پرتگال 40 سال میں اپنے پہلے سیمی فائنل میں پہنچا۔ اس کے بعد اس نے جنوبی افریقہ 2010، برازیل 2014، روس 2018 اور قطر 2022 میں حصہ لیا، ہر بار کم از کم ایک گول اسکور کیا۔
اس نے جاری رکھا، "میں کل صاف ذہن کے ساتھ جاگوں گا۔ میں نے پرتگال کے لیے تین ٹائٹل جیتے (ایک یورپی چیمپئن شپ اور دو یوئیفا نیشنز لیگز)۔ کرسٹیانو سے پہلے پرتگال نے کبھی ٹائٹل نہیں جیتا تھا۔ اس لیے میں صاف ذہن کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی۔ کل ایک نیا دن ہوگا اور زندگی آگے بڑھے گی۔"