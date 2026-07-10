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آسٹریلیا کے ملبورن کرکٹ گراؤنڈ سے پی ایم مودی کا بڑا اعلان، 'بگ بیش لیگ' کے افتتاحی میچ بھارت میں کھیلے جائیں گے

تجربہ کار کرکٹر سٹیو وا بھی ملبورن کرکٹ گراؤنڈ میں موجود تھے۔ اس موقع پر مودی نے نوجوان کرکٹرز کو آٹو گراف بھی دیا۔

پی ایم مودی نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانی کے ساتھ ملبورن کرکٹ گراؤنڈ (ایم سی جی) کا دورہ کیا
پی ایم مودی نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانی کے ساتھ ملبورن کرکٹ گراؤنڈ (ایم سی جی) کا دورہ کیا (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 10, 2026 at 10:27 AM IST

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ملبورن: وزیر اعظم نریندر مودی ان دنوں آسٹریلیا کے دورے پر ہیں۔ اس دورے کے ایک حصے کے طور پر، انہوں نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانی کے ساتھ ملبورن کرکٹ گراؤنڈ (ایم سی جی) کا دورہ کیا۔ انہوں نے دورے کے دوران اہم اعلانات کئے۔

ملبورن کرکٹ گراؤنڈ میں پی ایم مودی نے دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں کو فروغ دینے کے اقدامات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کے عالمی شہرت یافتہ ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ، بگ بیش لیگ کے میچ اس دسمبر میں تمل ناڈو کے دارالحکومت چنئی میں منعقد ہوں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستانی سرزمین پر غیر ملکی کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوں گے۔ یہ لیگ ہفتہ بھر جاری رہنے والے "جی ڈے نمستے" ایونٹ کی ایک خاص بات ہوگی، جس میں آسٹریلیا کی ثقافت، کاروبار اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو دکھایا جائے گا۔

پی ایم مودی نے کئی اعلانات کیے

ملبورن کرکٹ گراؤنڈ (ایم سی جی) میں خطاب کرتے ہوئے، پی ایم مودی نے کہا کہ ہندوستان 2030 میں کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان 2036 میں اولمپکس کی میزبانی کے لیے بھی کوشاں ہے. واضح رہے برسبین 2032 میں کھیلوں کی میزبانی کرنے والا ہے۔ ان عالمی مقابلوں کی میزبانی کے لیے بڑے پیمانے پر کھیلوں کا بنیادی ڈھانچہ تیار کیا جائے گا۔ پی ایم مودی نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ بگ بیش لیگ کا ایک میچ چنئی میں ہوگا۔ کسی بھی کھیل کی لیگ کے لیے، ہندوستان میں کسی ایونٹ کی میزبانی زیادہ رسائی اور ناظرین کی ضمانت دیتا ہے۔

دیگر کھیلوں کو بھی مضبوط کرنا

پی ایم مودی نے مزید کہا کہ وہ وزیر اعظم البانی کے ساتھ ہندوستان-آسٹریلیا کھیل تعاون کے روڈ میپ کا آغاز کرتے ہوئے بہت خوش ہیں۔ اس اقدام کے ذریعے نہ صرف کرکٹ بلکہ دیگر کھیلوں میں بھی تعاون کو تقویت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کھیلوں کی تربیت، کھیلوں کی سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں مل کر آگے بڑھیں گے، اس طرح میدان کے اندر اور باہر اپنی شراکت داری کو تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ جب بھی انہیں اپنے دوست وزیر اعظم البانی سے ملنے کا موقع ملا ہے، کرکٹ نے ان کے درمیان رابطے کے ایک فطری نقطہ کے طور پر کام کیا ہے۔ احمد آباد کے اسٹیڈیم میں ایک ساتھ اپنے دورے کو یاد کرتے ہوئے، انہوں نے نوٹ کیا کہ آج یہاں آکر انہیں کھیلوں کے جذبے کو صحیح معنوں میں محسوس کرنے کا موقع ملا ہے، خاص طور پر اسٹیو وا اور لیزا اسٹالیکر جیسے لیجنڈز کے ساتھ۔

اس سے قبل پی ایم مودی نے ملبورن کرکٹ گراؤنڈ میں نوجوان کرکٹرز کی جرسیوں پر آٹوگراف دیا۔ انہوں نے میدان میں موجود نوجوان کھلاڑیوں سے بھی بات چیت کی اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔

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