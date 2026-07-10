آسٹریلیا کے ملبورن کرکٹ گراؤنڈ سے پی ایم مودی کا بڑا اعلان، 'بگ بیش لیگ' کے افتتاحی میچ بھارت میں کھیلے جائیں گے
تجربہ کار کرکٹر سٹیو وا بھی ملبورن کرکٹ گراؤنڈ میں موجود تھے۔ اس موقع پر مودی نے نوجوان کرکٹرز کو آٹو گراف بھی دیا۔
Published : July 10, 2026 at 10:27 AM IST
ملبورن: وزیر اعظم نریندر مودی ان دنوں آسٹریلیا کے دورے پر ہیں۔ اس دورے کے ایک حصے کے طور پر، انہوں نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانی کے ساتھ ملبورن کرکٹ گراؤنڈ (ایم سی جی) کا دورہ کیا۔ انہوں نے دورے کے دوران اہم اعلانات کئے۔
ملبورن کرکٹ گراؤنڈ میں پی ایم مودی نے دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں کو فروغ دینے کے اقدامات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کے عالمی شہرت یافتہ ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ، بگ بیش لیگ کے میچ اس دسمبر میں تمل ناڈو کے دارالحکومت چنئی میں منعقد ہوں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستانی سرزمین پر غیر ملکی کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوں گے۔ یہ لیگ ہفتہ بھر جاری رہنے والے "جی ڈے نمستے" ایونٹ کی ایک خاص بات ہوگی، جس میں آسٹریلیا کی ثقافت، کاروبار اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو دکھایا جائے گا۔
#WATCH | Melbourne, Australia | During his visit to Melbourne Cricket Ground (MCG), Prime Minister Narendra Modi says, " india is set to host the commonwealth games in 2030. we are also striving to host the olympics in india in 2036. brisbane will host the olympics in 2032. sports… pic.twitter.com/FdFSa4tm0Y— ANI (@ANI) July 10, 2026
پی ایم مودی نے کئی اعلانات کیے
ملبورن کرکٹ گراؤنڈ (ایم سی جی) میں خطاب کرتے ہوئے، پی ایم مودی نے کہا کہ ہندوستان 2030 میں کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان 2036 میں اولمپکس کی میزبانی کے لیے بھی کوشاں ہے. واضح رہے برسبین 2032 میں کھیلوں کی میزبانی کرنے والا ہے۔ ان عالمی مقابلوں کی میزبانی کے لیے بڑے پیمانے پر کھیلوں کا بنیادی ڈھانچہ تیار کیا جائے گا۔ پی ایم مودی نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ بگ بیش لیگ کا ایک میچ چنئی میں ہوگا۔ کسی بھی کھیل کی لیگ کے لیے، ہندوستان میں کسی ایونٹ کی میزبانی زیادہ رسائی اور ناظرین کی ضمانت دیتا ہے۔
#WATCH | Melbourne, Australia | During his visit to Melbourne Cricket Ground (MCG), Prime Minister Narendra Modi says, " ... it gives me great pleasure to launch the india-australia sports collaboration roadmap today alongside prime minister albanese. through this initiative, we… pic.twitter.com/CVZQQaPQ39— ANI (@ANI) July 10, 2026
دیگر کھیلوں کو بھی مضبوط کرنا
پی ایم مودی نے مزید کہا کہ وہ وزیر اعظم البانی کے ساتھ ہندوستان-آسٹریلیا کھیل تعاون کے روڈ میپ کا آغاز کرتے ہوئے بہت خوش ہیں۔ اس اقدام کے ذریعے نہ صرف کرکٹ بلکہ دیگر کھیلوں میں بھی تعاون کو تقویت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کھیلوں کی تربیت، کھیلوں کی سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں مل کر آگے بڑھیں گے، اس طرح میدان کے اندر اور باہر اپنی شراکت داری کو تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ جب بھی انہیں اپنے دوست وزیر اعظم البانی سے ملنے کا موقع ملا ہے، کرکٹ نے ان کے درمیان رابطے کے ایک فطری نقطہ کے طور پر کام کیا ہے۔ احمد آباد کے اسٹیڈیم میں ایک ساتھ اپنے دورے کو یاد کرتے ہوئے، انہوں نے نوٹ کیا کہ آج یہاں آکر انہیں کھیلوں کے جذبے کو صحیح معنوں میں محسوس کرنے کا موقع ملا ہے، خاص طور پر اسٹیو وا اور لیزا اسٹالیکر جیسے لیجنڈز کے ساتھ۔
#WATCH | Melbourne, Australia | During his visit to Melbourne Cricket Ground (MCG), Prime Minister Narendra Modi says, " whenever i have had the chance to meet my friend prime minister albanese, cricket has served as a natural connecting point between us. we visited the stadium… pic.twitter.com/N10ZulRE3d— ANI (@ANI) July 10, 2026
اس سے قبل پی ایم مودی نے ملبورن کرکٹ گراؤنڈ میں نوجوان کرکٹرز کی جرسیوں پر آٹوگراف دیا۔ انہوں نے میدان میں موجود نوجوان کھلاڑیوں سے بھی بات چیت کی اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔
#WATCH | Melbourne, Australia | Prime Minister Narendra Modi signs the jerseys of young cricketers during his visit to the Melbourne Cricket Ground.— ANI (@ANI) July 10, 2026
He was accompanied by Australian Prime Minister Anthony Albanese.
(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/8c9EBI3isq
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