پی ایم مودی نے ورلڈ کپ جیتنے والی خواتین کرکٹ ٹیم سے کی ملاقات، تاریخی جیت پر دی مبارکباد
وزیر اعظم نے خواتین کے عالمی کپ جیتنے والی ہندوستانی ٹیم کی اپنی سرکاری رہائش گاہ پر میزبانی کی۔
Published : November 5, 2025 at 10:49 PM IST
نئی دہلی: ورلڈ کپ جیتنے والی ہندوستانی خواتین کی کرکٹ ٹیم نے بدھ کو نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم مودی نے لوک کلیان مارگ پر واقع اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ہندوستان کی چیمپئن بیٹیوں کی میزبانی کی۔ پی ایم مودی نے ہندوستانی خواتین ٹیم اور ٹرافی کے ساتھ تصویر کھنچوائی۔ وزیراعظم نے کھلاڑیوں کو ان کی تاریخی فتح پر مبارکباد دی، ٹورنامنٹ میں اس سے قبل مسلسل تین شکستوں سے دوچار ہونے کے بعد ان کی شاندار واپسی کو سراہتے ہوئے، اور سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا کرنے کے بعد مزید مضبوط ہونے کے لیے ٹیم کے عزم کو سراہا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق پی ایم مودی نے ہر کھلاڑی سے انفرادی طور پر بات بھی کی۔ ملاقات کے دوران، کپتان ہرمن پریت کور نے 2017 میں وزیر اعظم مودی کے ساتھ اپنی ملاقات کو یاد کیا، جب وہ ان سے ٹرافی کے بغیر ملی تھیں۔ جیتنے والی ٹیم کی نائب کپتان اسمرتی مندھانا نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے انہیں متاثر کیا ہے اور وہ سب کے لیے ایک تحریک ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح آج لڑکیاں تمام شعبوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور یہ وزیر اعظم کی وجہ سے ہے۔
PHOTO | Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) today hosted the champions of Women’s World Cup at his residence at Lok Kalyan Marg today.— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2025
PM congratulated the team for the victory and praised their remarkable comeback in the tournament after a string of three defeats and… pic.twitter.com/yZido2VEpq
بات چیت کے دوران دیپتی شرما نے کہا کہ وہ وزیر اعظم سے ملاقات کی منتظر تھیں۔ انہوں نے 2017 میں ان کی ملاقات کو یاد کیا، جب وزیر اعظم مودی نے ان پر زور دیا کہ وہ سخت محنت کرتے رہیں اور اپنے خوابوں کا تعاقب کریں۔ پی ایم مودی نے نوٹ کیا کہ دیپتی شرما نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر 'جے شری رام' لکھا ہے اور اس کے بازو پر بھگوان ہنومان کا ٹیٹو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے اسے طاقت ملتی ہے۔
ہرمن پریت اور ہرلین کی تعریف
وزیر اعظم مودی نے 2021 میں انگلینڈ کے خلاف ہارلین کے مشہور کیچ کو بھی یاد کیا، جسے انہوں نے اس وقت سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا تھا۔ پی ایم مودی نے بتایا کہ کس طرح ہرمن پریت نے فائنل میچ کے بعد گیند کو جیب میں ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ گیند ان کے پاس آئی اور انہوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔
امنجوت کور کے مشہور کیچ کی تعریف
وزیر اعظم مودی نے تیز گیند باز اور آل راؤنڈر امنجوت کور کے مشہور کیچ کے بارے میں بات کی، جسے انہوں نے کئی بار جھٹکنے کے بعد لیا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک مبہم تھا جسے وہ دیکھنا پسند کرتا تھا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا، "کیچ کرتے وقت آپ کو گیند کو دیکھنا چاہیے، لیکن کیچ کے بعد، آپ کو ٹرافی دیکھنا چاہیے۔
بات چیت کے دوران فاسٹ بولر کرانتی گوڑ نے انکشاف کیا کہ ان کا بھائی وزیر اعظم مودی کا بڑا مداح ہے، جس کے بعد پی ایم مودی نے فوری طور پر ان سے ملاقات کی کھلی دعوت دی۔
VIDEO | World Cup-winning Indian women's cricket team returns to Taj Palace Hotel in Delhi after meeting PM Narendra Modi at his residence at 7 Lok Kalyan Marg.#ICCWomensWorldCup2025 pic.twitter.com/fAzMq2pzLS— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2025
فٹ انڈیا کے پیغام کو پھیلانے کے لیے کال کرنا
وزیر اعظم مودی نے دنیا کو شکست دینے والی ہندوستانی خواتین کی کرکٹ ٹیم سے فٹ انڈیا کے پیغام کو پھیلانے کا مطالبہ کیا، خاص طور پر ملک بھر کی لڑکیوں تک۔ انہوں نے موٹاپے کے بڑھتے ہوئے مسئلے پر بھی بات کی اور فٹ رہنے کی اہمیت پر زور دیا۔
ہندوستانی خواتین کی ٹیم نے نئی ممبئی کے ڈی وائی پاٹل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے 2025 خواتین کے ون ڈے ورلڈ کپ کے فائنل میں جنوبی افریقہ کو 52 رنز سے شکست دے کر اتوار، 2 نومبر کو پہلی بار ون ڈے ورلڈ کپ جیتا۔ تمام کھلاڑیوں نے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کا نام روشن کیا۔
وزیر اعظم مودی نے ورلڈ کپ جیتنے کے فوراً بعد ہندوستانی ٹیم کو مبارکباد دی۔ انہوں نے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا، "آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ 2025 کے فائنل میں ٹیم انڈیا کی شاندار جیت۔ فائنل میں ان کی کارکردگی ناقابل یقین مہارت اور اعتماد سے بھری ہوئی تھی۔ ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں غیر معمولی ٹیم ورک اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ہندوستان کی بیٹیوں کو مبارک ہو۔ یہ تاریخی جیت مستقبل کی خواتین کو کھیلوں کی چیمپئن بننے کی تحریک دے گی۔