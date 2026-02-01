میچ کے دوران کھلاڑی آپس میں لڑ پڑے، جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل
چیلسی بمقابلہ ویسٹ ہیم ٹکراؤ: انگلش پریمیئر لیگ میں دو ٹیموں کے کھلاڑی میچ کے دوران آپس میں لڑ پڑے۔
Published : February 1, 2026 at 4:41 PM IST
حیدرآباد: انگلش پریمیئر لیگ میں چیلسی اور ویسٹ ہیم کے درمیان میچ کے دوران زبردست لڑائی ہوئی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ کھلاڑیوں کو ایک دوسرے کو پکڑتے اور دھکیلتے دیکھا جا سکتا ہے۔
چیلسی نے 31 جنوری بروز ہفتہ کو ہونے والا میچ 2-3 سے سنسنی خیز کامیابی کے ساتھ جیت لیا۔ چیلسی نے ایک شاندار فتح حاصل کرنے کے لیے پیچھے پڑنے کے بعد شاندار واپسی کی، لیکن یہ فتح میچ کے اختتام پر دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے درمیان پرتشدد جھگڑے کی وجہ بن گئی۔
Good Morning Everyone!!— Sports Entertainment (@sportsEnt15) February 1, 2026
Chelsea came from behind and defeated West Ham 3-2!!
Adama took out his frustration on Cucurella and he was charging towards Pedro like a raging bull but somehow Pedro got out of his way!!
Crazy scenespic.twitter.com/9DPEIGp1Vk
لڑائی کی وجہ کیا؟
میچ کے دوران کھلاڑیوں کے درمیان معمولی جھگڑا اس وقت شدید جھگڑے کی شکل اختیار کر گیا جب ویسٹ ہیم کے کھلاڑی اڈاما ٹرور نے چیلسی کے کوکوریلا کو زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد دونوں ٹیموں کے کھلاڑی مشتعل ہو گئے اور کافی دیر تک لڑائی جاری رہی۔ اس دوران ویسٹ ہیم کے دفاعی کھلاڑی جین کلیئر ٹوڈیبو اپنا غصہ کھو بیٹھے اور یہاں تک کہ چیلسی کے پیڈرو کو گلے سے پکڑ لیا۔
اس کے بعد ریفری اینتھونی ٹیلر نے ٹوڈیبو کو اس کی پرتشدد حرکتوں پر سیدھا ریڈ کارڈ دکھایا۔ اس نے ریفرینگ کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے، کیونکہ کئی کھلاڑیوں کو بغیر سزا کے چھوڑ دیا گیا۔
چیلسی کی شاندار واپسی
زیادہ تر میچ کے لیے ایسا لگتا تھا کہ ویسٹ ہیم جنوبی لندن کے کلب کو شکست دے گا، پہلے ہاف میں دو گول کی برتری حاصل کر لی تھی۔ تاہم دوسرے ہاف میں چیلسی نے شاندار واپسی کرتے ہوئے دو گول کر کے میچ برابر کر دیا۔ پھر جب میچ اپنے اختتام کے قریب تھا، اینزو فرنانڈیز نے آخر کار گول کر کے اپنی ٹیم کو شاندار فتح دلائی۔