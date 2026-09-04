پی سی بی نے 'کلین اپ ڈرائیو' شروع کر دی، عاقب جاوید کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے کارروائی کا سامنا
ذرائع نےدعویٰ کیا کہ پی سی بی کےچیئرمین محسن نقوی کلین اپ آپریشن کے خواہشمند ہیں اور اب سلیکشن کمیٹی میں تبدیلیاں کی جاسکتی ہیں۔
Published : September 4, 2026 at 9:12 PM IST
کراچی: پی سی بی ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ انگلینڈ کے دوران ٹیم کی خراب کارکردگی کے بعد انتظامیہ میں بڑی تبدیلیاں کرنے کے لیے "کلینزنگ ڈرائیو" شروع کر دی ہے، سابق ٹیسٹ کرکٹر اور سلیکٹر عاقب جاوید کو قومی سلیکشن کمیٹی سے ہٹائے جانے کا امکان ہے۔
یہ پیشرفت محمد رضوان، امام الحق اور سلمان علی آغا سمیت سات کھلاڑیوں کو انگلینڈ سے واپس بھیجے جانے کے چند دن بعد سامنے آئی ہے۔ اس فیصلے نے سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ میں بڑی تبدیلیوں کی قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے۔
ایک قابل اعتماد ذریعے نے بتایا کہ عاقب جاوید سے ممکنہ طور پر لاہور میں قائم ہائی پرفارمنس سنٹر میں ڈائریکٹر آف ڈویلپمنٹ کے طور پر اپنے کردار پر توجہ مرکوز کرنے کو کہا جائے گا۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ رضوان، امام اور سلمان کو واپس بھیجنا پی سی بی کے منصوبے کا حصہ تھا، پہلے دو کھلاڑیوں کو نہ صرف خراب فارم کی وجہ سے بلکہ ڈریسنگ روم میں ان کے رویے کی وجہ سے بھی ٹیم سے ڈراپ کیا گیا۔
ذرائع نے بتایا کہ باقی کھلاڑیوں کو ٹیسٹ ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ مائیک ہیسن کی سفارش پر واپس بھیجا گیا، جو کچھ ایسے کھلاڑیوں کو آزمانا چاہتے تھے جن کے ساتھ انہوں نے محدود اوورز کی ٹیم کے کیمپ میں کام کیا تھا۔
ذرائع نے دعویٰ کیا کہ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کلین اپ آپریشن کے خواہشمند ہیں اور اب سلیکشن کمیٹی میں تبدیلیاں کی جاسکتی ہیں۔
ذرائع کے مطابق ایک اور سلیکٹر سابق کپتان مصباح الحق پہلے ہی عہدہ چھوڑنے کی پیشکش کر چکے ہیں۔ ذرائع نے مزید کہا کہ نئی سلیکشن کمیٹی کا اعلان دورہ انگلینڈ کے بعد کیا جا سکتا ہے۔
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