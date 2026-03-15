معاہدے کی خلاف ورزی: پی سی بی کرے گا مزاربانی کے خلاف قانونی کارروائی
بورڈ کے ایک معتبر ذریعے نے بتایا کہ لیگل ڈیپارٹمنٹ کو زمبابوے کے کھلاڑی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
Published : March 15, 2026 at 5:27 PM IST
لاہور: پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے ساتھ اپنا معاہدہ توڑنے اور آئی پی ایل کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) زمبابوے کے فاسٹ باؤلر بلیسنگ مزارانی کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔
بورڈ کے ایک معتبر ذریعے نے ہفتے کے روز بتایا کہ لیگل ڈیپارٹمنٹ کو زمبابوے کے کھلاڑی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کھلاڑی نے اب کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ کولکتہ نائٹ رائیڈرز نے بنگلہ دیش کے فاسٹ باؤلر مستفیض الرحمان کی جگہ لی ہے، جنہیں بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) کی ہدایات کے مطابق فرنچائز نے ٹیم سے ہٹا دیا تھا۔
A new Blessing in Purple & Gold 💜🔥 pic.twitter.com/p31V3LsGfm— KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 13, 2026
کھیلنے کے لیے راضی ہو جائیں تو معاہدہ توڑ نہیں سکتے
ان کا کہنا تھا کہ 'پچھلے سال سے آئی پی ایل اور پی ایس ایل ایک ساتھ چل رہے ہیں، اس لیے اب وقت میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ہم کھلاڑیوں کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک بار جب وہ پی ایس ایل میں کھیلنے کے لیے راضی ہو جائیں تو وہ محض اپنا معاہدہ توڑ کر کسی بھی آئی پی ایل فرنچائز کے ساتھ نیا معاہدہ نہیں کر سکتے۔'
انجری کے باعث ممبئی انڈینز میں شامل
اسلام آباد یونائیٹڈ نے ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بولر شمر جوزف کے متبادل کے طور پر مزاربانی کو ٹیم میں شامل کیا ہے۔ گزشتہ سال جنوبی افریقی کوربن بوش کو پی ایس ایل میں پشاور زلمی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا لیکن بعد میں انجری کے باعث ممبئی انڈینز میں شامل ہو گئے۔
ایک سیزن کی پابندی عائد
بوش پر پی ایس ایل میں ایک سیزن کی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ بعد میں انہوں نے پی سی بی سے معافی مانگ لی۔ پی سی بی نے دھمکی دی کہ وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے گا اور معاوضہ طلب کرے گا۔
کوسل مینڈس اور آسٹریلوی مچل اوون باغی
سری لنکا کے کوسل مینڈس اور آسٹریلوی مچل اوون نے بھی پی ایس ایل میں پشاور زلمی کے لیے چند میچ کھیلے۔ انہوں نے گزشتہ سال مئی میں اس وقت آئی پی ایل میں شمولیت اختیار کی تھی جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے باعث پی ایس ایل کو کچھ دنوں کے لیے روک دیا گیا تھا۔
کرکٹر کلدیپ یادو 14 مارچ کو مسوری میں ونشیکا کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے، 17 مارچ کو لکھنؤ میں ہوگا استقبالیہ
انگلینڈ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچا، پاکستان کو دو وکٹس سے شکست، پاکستان نے شائقین کو ہر شعبہ میں کیا مایوس
اسرائیل ایران جنگ ایرانی خواتین کی فٹبال ٹیم نے میچ سے قبل قومی ترانہ گانے سے انکار کرتے ہوئے کیا بڑا فیصلہ
بغیر ہاتھوں کے پیدا ہونے والی ایتھلیٹ، آج دنیا کے لیے قائم کر رہی نئے معیار، جانیے بھارت کی بیٹی شیتل کی کہانی
بنگلہ دیش کے سابق کرکٹر پر جنسی ہراسانی کا کیس، خاتون کرکٹر نے لگایا الزام، کرکٹر پر عائد کر دی گئی پابندی
ڈبل سپر اوورز سے لے کر تیز ترین سنچریوں تک، ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بنائے گئے یہ ریکارڈ
پاکستان نے بھارت سے میچ کھیلنے کے لیے تین شرائط رکھ دیں، رپورٹ میں بڑا انکشاف
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اہم میچ میں زمبابوے نے سری لنکا کو شکست دے دی
ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ ففٹی، بابر اعظم نے کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا