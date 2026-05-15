پنجاب کنگز کو لگاتار پانچویں شکست، پلے آف تک رسائی ہوئی مشکل، ممبئی نے پنجاب کو چھ وکٹوں سے دی شکست

آئی پی ایل2026: تلک ورما کی ناقابل شکست 75 رنز کی اننگز نے ممبئی انڈینز کو پنجاب کنگز کے خلاف چھ وکٹوں سے شکست دی۔

پنجاب کنگز کو لگاتار پانچویں شکست، پلے آف کا راستہ مشکل ہو گیا (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 15, 2026 at 10:02 AM IST

ایچ پی اسی اے اسٹیڈیم دھرم شالہ، ہماچل پردیش: انڈین پریمیئر لیگ 2026 میں، ممبئی انڈینز (MI) نے جمعرات کو دھرم شالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز (PBKS) کو چھ وکٹوں سے شکست دی۔ مین آف دی میچ رہے تلک ورما کی شاندار 75 رنز کی اننگز کی بدولت ایم آئی نے 201 رنز کا ہدف چار وکٹوں کے نقصان اور ایک گیند باقی رہ کر آسانی سے حاصل کر لیا۔

ریان رکیلٹن نے اچھی بیٹنگ کی۔ انہوں نے 23 گیندوں میں چار چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے 48 رنز بنائے۔ تلک نے بھی صرف 25 گیندوں میں اپنی نصف سنچری مکمل کی اور 33 گیندوں پر 75 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ان کی میچ وننگ اننگز میں چھ چوکے اور چھ چھکے شامل تھے۔

عظمت اللہ عمرزئی کی بہترین اور تیز اننگز

ول جیکس نے 10 گیندوں پر تیز رفتار 25 رنز بنا کر اننگز کا شاندار اختتام کیا، جس سے ممبئی انڈینز کو ایک سنسنی خیز مقابلے میں ہدف کا کامیابی سے تعاقب کرنے میں مدد ملی۔ ممبئی کو آخری اوور میں جیت کے لیے 15 رنز درکار تھے۔ تاہم، پنجاب کے زیویئر بارٹلیٹ ان رنز کا دفاع کرنے میں ناکام رہے اور تین چھکے کھاکر میچ ہار گئے۔

اس سے قبل پنجاب کنگز نے پربھسمرن سنگھ کی نصف سنچری اور آخر میں عظمت اللہ عمرزئی کی بہترین اور تیز اننگز کی بدولت 20 اوورز میں 200/8 کا اسکور بنایا تھا۔

عظمت اللہ عمرزئی کی اچھی بالنگ

ممبئی کی جانب سے عظمت اللہ عمرزئی نے اچھی بالنگ کی انہوں نے چار اوورز میں 36 رنز دے کر دو قیمتی وکٹس حاصل کیے۔ وکٹ کیپر بلے باز پربھسمرن سنگھ نے 32 گیندوں پر 57 رنز بنائے جس میں چھ چوکے اور چار چھکے شامل تھے۔ عمر زئی نے صرف 17 گیندوں پر 38 رنز بنائے جس میں چار چھکے بھی شامل تھے۔ ممبئی کی جانب سے شاردول ٹھاکر سب سے کامیاب گیند باز رہے جنہوں نے چار اوور میں 39 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔

پنجاب کنگز کی یہ لگاتار پانچویں شکست ہے جس سے پلے آف میں ان کا راستہ مشکل ہو گیا ہے۔ آئی پی ایل 2026 کی سٹینڈنگ میں پنجاب کنگز چوتھے نمبر پر ہے، اس نے 12 میچ کھیلے، 6 جیتے، 5 ہارے اور ایک بمیچ ارش کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ ان کے کل 13 پوائنٹس ہیں۔ 17 مئی کو دھرم شالہ میں RCB کے خلاف اور 23 مئی کو لکھنؤ میں LSG کے خلاف ان کے ابھی دو میچ باقی ہیں۔

کیسے کنفرم ہوگی پنجاب کنگز کی پلے آف کی برتھ

ان کے پیچھے CSK اور راجستھان رائلز ہیں، دونوں کے 12 پوائنٹس ہیں اور ابھی کچھ میچ باقی ہیں۔ RCB اور GT 16 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست ہیں، جب کہ ایس آر ایچ (SRH) 14 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ PBKS ٹاپ چار ٹیموں میں سب سے زیادہ کمزور ہے اور ان کا مستقبل اب ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔

اگر پنجاب اپنے باقی دونوں میچ جیت لیتا ہے، تو اس کے پلے آف کی برتھ پکی ہوتے ہوئے کل 17 پوائنٹس ہو جائیں گے۔ تاہم، اگر وہ ایک جیتتے ہیں اور ایک میچ ہارتے ہیں، تو ان کے پاس صرف 15 پوائنٹس ہوں گے، جس سے ان کی پلے آف برتھ ان کے دوسرے میچوں کے نتائج پر منحصر ہوگی۔

