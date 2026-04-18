پاکستان کے ٹیسٹ سکواڈ کا اعلان، چار نئے کھلاڑی شامل، کوچنگ سٹاف میں بڑی تبدیلی
پی سی بی نے نئے کوچنگ سیٹ اپ کا اعلان بھی کیا ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔
Published : April 18, 2026 at 10:32 PM IST
نئی دہلی: پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس میں تجربہ کار کھلاڑیوں کے ساتھ چار نئے کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ شان مسعود بدستور ٹیم کے کپتان ہیں۔
اسکواڈ میں چار نئے کھلاڑیشامل
پاکستان نے تجربہ کار اور نئے کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم تشکیل دی ہے۔ نئے کھلاڑیوں میں عبداللہ فضل، عماد بٹ، اذان اویس اور غازی غوری کو پہلی بار ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ فضل اور اویس دونوں بائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں جنہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنی مسلسل کارکردگی کی بنیاد پر یہ موقع حاصل کیا۔
2015 میں اپنے فرسٹ کلاس ڈیبیو کے بعد سے عماد بٹ باؤلنگ آل راؤنڈر کے طور پر قابل قدر تجربہ لے کر آئے ہیں۔ وکٹ کیپر بلے باز غازی غوری نے بھی اسکواڈ میں جگہ بنائی ہے۔ انہوں نے حال ہی میں بنگلہ دیش کے خلاف اپنا ون ڈے ڈیبیو کیا تھا۔
ٹیم میں بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ آفریدی، نعمان علی، ساجد خان، اور سلمان علی آغا سمیت تجربہ کار کھلاڑیوں کا ایک مضبوط مآرڈر شامل ہے، جو نوجوانوں اور تجربے کے بہترین امتزاج کو یقینی بناتا ہے۔
کوچنگ سٹاف میں اہم تبدیلیاں
پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس دورے کے لیے نئے کوچنگ سیٹ اپ کا اعلان بھی کیا ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ سابق بلے باز اسد شفیق کو بیٹنگ کوچ اور سابق فاسٹ بولر عمر گل کو بولنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ٹیسٹ سیریز آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہے۔ اس وقت پاکستان ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں 50 فیصد پوائنٹس کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہے۔ ان کا مقصد آٹھویں نمبر پر موجود بنگلہ دیش کے خلاف اپنی پوزیشن بہتر کرنا ہے۔
ٹیسٹ سیریز کا شیڈول
دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ 8 سے 12 مئی تک شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ 16 سے 20 مئی تک سلہٹ انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
پاکستان کا ٹیسٹ سکواڈ: شان مسعود (کپتان)، عبداللہ فضل، عماد بٹ، اذان اویس، بابر اعظم، حسن علی، امام الحق، خرم شہزاد، محمد عباس، محمد رضوان، غازی غوری، نعمان علی، ساجد خان، سلمان علی آغا، سعود شکیل، اور شاہین شاہ آفریدی۔