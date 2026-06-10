ایشین گیمز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان، صاحبزادہ فرحان کپتان مقرر، دیکھیں ٹیم میں کون کون سے کھلاڑی شامل کیے گئے؟
بھارت کے بعد پاکستان نے بھی ایشین گیمز 2026 کے لیے اپنے 15 کھلاڑیوں پر مشتمل اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔
Published : June 10, 2026 at 1:32 PM IST
نئی دہلی: پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے 2026 کے ایشین گیمز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ کے لیے اپنے سکواڈ میں نوجوان کھلاڑیوں کو شامل کیا ہے۔
پاکستانی ٹیم کی کپتانی نوجوان بلے باز صاحبزادہ فرحان کو سونپی گئی ہے جب کہ پاکستان کے لیے پانچ ٹی ٹوئنٹی کھیلنے والے عبدالصمد کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ فرحان نے پاکستان کے لیے 46 ٹی ٹوئنٹی کھیلے ہیں، جس میں دو سنچریوں اور 10 نصف سنچریوں کی مدد سے مجموعی طور پر 1,305 رنز بنائے ہیں۔
اسکواڈ میں شامل 15 کھلاڑیوں میں عاکف جاوید، علی رضا، معاذ صداقت اور سعد مسعود وہ چار کھلاڑی ہیں جنہوں نے ابھی تک پاکستان کے لیے کوئی ٹی ٹوئنٹی میچ نہیں کھیلا ہے۔
ایشین گیمز کے لیے پاکستان کا اسکواڈ: صاحبزادہ فرحان (کپتان)، عبدالصمد (نائب کپتان)، ابرار احمد، احمد دانیال، عاکف جاوید، علی رضا، عرفات منہاس، حیدر علی، حسن نواز، معاذ صداقت، محمد سلمان مرزا، سعد مسعود، صائم ایوب، سفیان مقیم اور عثمان خان(وکٹ کیپر) ۔
بی سی سی آئی نے سینئر کھلاڑیوں کا انتخاب کیا
بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) نے ٹورنامنٹ کے لیے اپنے مکمل سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ شریاس ایر کو کپتان جبکہ تلک ورما کو نائب کپتان بنایا گیا ہے۔ فاسٹ بولر جسپریت بمراہ اور ارشدیپ سنگھ کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
ایشین گیمز 2026 کے لیے ہندوستانی ٹیم
شریاس آئیر (کپتان)، ویبھو سوریاونشی، ابھیشیک شرما، سنجو سیمسن، ایشان کشن، شیوم دوبے، تلک ورما، نتیش ریڈی، اکشر پٹیل، واشنگٹن سندر، ورون چکرورتی، روی بشنوئی، ہرشیت رانا، ارشدیپ سنگھ، جسپریت بمراہ۔
ایشین گیمز کب شروع ہوں گے؟
ایشین گیمز جاپان کے شہر ایچی ناگویا میں 19 ستمبر سے 4 اکتوبر تک منعقد ہوں گے۔ براعظمی ٹورنامنٹ میں کرکٹ کو ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں پیش کیا جائے گا، جس میں کل 10 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ مردوں کا کرکٹ ٹورنامنٹ 24 ستمبر سے شروع ہوگا جس میں میڈل میچز 3 اکتوبر کو شیڈول ہیں۔
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