پاکستانی کھلاڑی سن رائزرز کی ٹیم میں داخل، کاویہ مارن نے موٹی رقم دے کر خرید لیا
Published : March 12, 2026 at 8:54 PM IST
دی ہنڈریڈ 2026 کی نیلامی جمعرات 12 مارچ کو لندن میں ہوئی۔ سب کی نظریں اس بات پر تھیں کہ لیگ کی چار ٹیموں کے ہندوستانی مالکان کن کھلاڑیوں کو خریدیں گے، خاص طور پر وہ پاکستانی کھلاڑیوں کو حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں۔
دریں اثنا، سن رائزرز لیڈز نے پاکستانی اسپنر ابرار احمد کو £190,000 (تقریباً 2.34 کروڑ روپے) میں نیلامی میں حاصل کیا۔ سن رائزرز لیڈز سن گروپ کی ملکیت ہے، جو ایک ہندوستانی فرنچائزی ہے جو کہ آئی پی ایل میں سن رائزرز حیدرآباد نامی ایک ٹیم کا مالک ہے، جس کی مالک کاویہ مارن ہیں۔
کاویہ مارن ٹیم کے ہیڈ کوچ ڈینیئل ویٹوری کے ساتھ نیلامی کی میز پر تھیں۔ سن رائزرز لیڈز کی قیادت انگلینڈ کے ٹی ٹوئنٹی کپتان ہیری بروک کریں گے۔ اس سے قبل پاکستان کے عثمان طارق کو برمنگھم فینکس نے £140,000 میں خریدا تھا۔
Abrar at Headingley, soon 👏— SunRisers Leeds (@sunrisersleeds) March 12, 2026
[Play With Fire | SunRisers Leeds] pic.twitter.com/Yqm204j091
ابرار احمد کا ٹی ٹوئنٹی کیریئر
ابرار احمد نے 2024 میں اپنا ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو کیا۔ تب سے اب تک، انہوں نے 38 میچوں میں 17.36 کی شاندار اوسط اور 6.67 کی شاندار اکانومی ریٹ کے ساتھ 52 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے گزشتہ ماہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی مایوس کن مہم کے دوران چار میچوں میں چھ وکٹیں بھی حاصل کی تھیں۔
دی ہنڈریڈ نیلامی میں کتنے پاکستانی کھلاڑی شامل ہیں؟
دی ہنڈریڈ 2026 کی نیلامی کے لیے چودہ پاکستانی کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ شاہین آفریدی نے نیلامی سے ایک روز قبل اپنا نام واپس لے لیا تاہم 13 کھلاڑیوں کے لیے بولیاں ابھی تک لگائی گئیں۔
Kavya Maran at the Hundred Auction. pic.twitter.com/2xzNhUHfjk— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 12, 2026
دی ہنڈریڈ ٹیموں میں سے چار بھارتیوں کی ملکیت ہیں
یہ بات قابل غور ہے کہ دی ہنڈریڈ کی آٹھ فرنچائزز میں سے چار ہندوستانیوں کی ملکیت ہیں، اور ان کی آئی پی ایل میں ٹیمیں بھی ہیں۔ ان میں سن رائزرز لیڈز (سن رائزرز حیدرآباد)، ایم آئی لندن (ممبئی انڈینز)، مانچسٹر سپر جائنٹس (لکھنؤ سپر جائنٹس) اور سدرن بریو (دہلی کیپٹلز) شامل ہیں۔
جس کے بعد میڈیا میں یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ یہ چاروں ٹیمیں پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے بولی نہیں لگائیں گی کیونکہ یہ ہندوستانی ہیں، اور پاکستانی کھلاڑیوں پر 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد سے آئی پی ایل سے پابندی عائد ہے۔ تاہم سن رائزرز لیڈز نے پاکستانی کھلاڑی کو خرید کر ان میڈیا رپورٹس کو غلط ثابت کر دیا ہے۔