پاکستانی کھلاڑی کو ملی بڑی سزا، جانیں کون سا بڑا اصول توڑ دیا
پاکستان کے تجربہ کار بلے باز کو آئی سی سی سے بڑی سزا ملی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کا جرم کیا ہے۔
Published : December 5, 2025 at 8:19 PM IST
حیدرآباد: پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی اکثر خبروں میں رہتے ہیں۔ اب ایک بار پھر ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں ایک اور تجربہ کار پاکستانی بلے باز کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے سزا دی ہے۔ درحقیقت، تجربہ کار بائیں ہاتھ کے بلے باز فخر زمان کو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سہ فریقی سیریز کے فائنل کے دوران ایک اصول کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا۔ اس کے لیے ان کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی ہے۔
فخر زمان کو بڑی سزا
فخر زمان حال ہی میں سری لنکا کے خلاف سہ فریقی سیریز کے فائنل کے دوران آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کے لیول ایک کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے تھے۔ جرمانے کے طور پر ان پر میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ زمان نے کھلاڑیوں اور کھلاڑیوں کے معاون عملے کے لیے آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.8 کی خلاف ورزی کی، جس کا تعلق ایک بین الاقوامی میچ کے دوران امپائر کے فیصلے پر اختلاف ظاہر کرنے سے ہے۔
Pakistan’s experienced campaigner has been found guilty of breaching the ICC Code of Conduct.— ICC (@ICC) December 5, 2025
More details ⬇️https://t.co/ZC29ECUJP7
زمان کے تادیبی ریکارڈ میں ایک ڈیمیرٹ پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے، جو 24 ماہ کی مدت میں ان کا پہلا جرم ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کی اننگز کے 19ویں اوور کے دوران پیش آیا، جب زمان نے آؤٹ ہونے پر میدان میں موجود امپائروں کے ساتھ ایک فیصلے پر طویل بحث کی تھی۔
امپائر کی شکایت
اس پابندی کی تجویز ایمریٹس آئی سی سی انٹرنیشنل پینل آف میچ ریفریز کے ریون کنگ نے دی تھی۔ آن فیلڈ امپائر احسن رضا اور آصف یعقوب، تھرڈ امپائر راشد ریاض اور فورتھ امپائر فیصل آفریدی نے الزام عائد کیا۔ زمان نے جرم تسلیم کیا اور سزا کو قبول کر لیا، اس لیے باقاعدہ سماعت کی ضرورت نہیں پڑی۔
یاد دہانی کے طور پر، لیول ون کی خلاف ورزی کے لیے کم از کم جرمانہ ایک سرکاری سرزنش ہے، جب کہ زیادہ سے زیادہ جرمانہ کھلاڑی کی میچ فیس کا 50 فیصد اور ایک یا دو ڈیمیرٹ پوائنٹس ہیں۔ پاکستان نے فائنل میں سری لنکا کو چھ وکٹوں سے شکست دے کر ٹی ٹوئنٹی سہ فریقی سیریز کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔
یہ بھی پڑھیں: