پاکستانی کرکٹر کا منشیات کا ٹیسٹ مثبت آگیا، پی سی بی نے تحقیقات شروع کر دیں
ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی کرکٹر محمد نواز کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔
Published : April 22, 2026 at 10:48 PM IST
حیدرآباد: پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے مبینہ طور پر آل راؤنڈر محمد نواز کے منشیات کے استعمال کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہ مثبت نتیجہ اس سال کے شروع میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران کئے گئے ٹیسٹ سے نکلا ہے۔ای ایس پی این کرک انفو کی رپورٹ کے مطابق، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے پی سی بی کو ان نتائج سے آگاہ کیا، جس نے پی سی بی کو تحقیقات شروع کرنے پر مجبور کیا۔ ٹیسٹ میں تصدیق ہوئی کہ محمد نواز نے منشیات کا استعمال کیا تھا۔ پی سی بی اب آئی سی سی کو ان کے خلاف جاری تحقیقات سے آگاہ کرے گا۔
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں نواز کی کارکردگی
محمد نواز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے لیے پاکستان کے اسکواڈ کا حصہ تھے، انھوں نے ورلڈ کپ میں ٹیم کے لیے سات میچ کھیلے، لیکن وہ بلے یا گیند سے متاثر کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے صرف 15 رنز بنائے اور صرف سات وکٹیں حاصل کیں، جس کے نتیجے میں پاکستان ٹورنامنٹ کے سپر ایٹ مرحلے سے باہر ہوگیا۔
محمد نواز کی ٹی ٹوئنٹی کارکردگی
محمد نواز کا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں مضبوط ریکارڈ ہے۔ وہ ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کے چوتھے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر ہیں۔ اسپنر نے ٹیم کے لیے 98 میچوں میں 101 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے مختصر ترین فارمیٹ میں دو پانچ وکٹیں بھی حاصل کی ہیں۔ انہوں نے ٹی ٹوئنٹی میں 911 رنز بنائے ہیں۔ 32 سالہ کھلاڑی اس وقت جاری پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن میں ملتان سلطانز کے لیے کھیل رہے ہیں۔
ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ میں شرکت اب مشکل ہے
تحقیقات نے اب نواز کے لیے 26 مئی سے 18 جولائی تک انگلینڈ میں شیڈول ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ ٹورنامنٹ میں شرکت مشکل بنا دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سرے کی ٹیم نے اب نواز کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔