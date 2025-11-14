پاکستانی فوج کرے گی سری لنکا کرکٹ ٹیم کی حفاظت، فوج کو سیکیورٹی کی ذمہ داری سونپ دی گئی
محسن نقوی نے بم دھماکوں کے بعد پاکستان میں سری لنکن کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا بیان دیا ہے۔
حیدر آباد: اسلام آباد میں ہونے والے سلسلہ وار بم دھماکوں کے بعد فوجی سربراہ عاصم منیر کی مداخلت کے بعد سری لنکن ٹیم کا دورہ جاری رکھنے پر رضامندی کے بعد حکومت نے سری لنکن ٹیم کی سیکیورٹی پاکستانی مسلح افواج کے حوالے کر دی ہے۔ پی سی بی کے چیئرمین اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ چونکہ دورہ کرنے والی ٹیم کو اب ریاستی سطح پر سیکیورٹی فراہم کی جارہی ہے، اس لیے ان کی سیکیورٹی اب فوج اور رینجرز پولیس کے ساتھ مل کر فراہم کررہے ہیں۔
نقوی نے جمعرات کی رات راولپنڈی میں میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ، جب انہوں نے اسٹیڈیم میں پاکستانی اور سری لنکن کھلاڑیوں سے ملاقات کی، تو انہوں نے کہا کہ سری لنکا کی حکومت اور بورڈ نے دورہ جاری رکھ کر پاکستان کرکٹ کے لیے گہری حمایت کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے تصدیق کی کہ سری لنکا کے کچھ کھلاڑی اسلام آباد میں دہشت گردانہ حملے کے بعد سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے وطن واپس جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 'پاکستانی اور سری لنکن قیادت کے درمیان مسلسل بات چیت کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں'۔
انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ آرمی چیف منیر نے سری لنکا کی وزیر دفاع پرمیتا بندارا ٹیناکون کو ٹیم کی حفاظت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 'فیلڈ مارشل نے خود سری لنکا کے وزیر دفاع اور سیکریٹری سے بات کی اور میں شکر گزار ہوں کہ کھلاڑیوں نے پاکستان میں رہنے کی ہمت دکھائی'۔
نقوی نے کہا، "انہوں نے خود سری لنکن کھلاڑیوں کے ساتھ ایک طویل ملاقات کی تاکہ انہیں یقین دلایا جا سکے کہ ان کی حفاظت اور بہبود پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہیں بہت سے تحفظات تھے، لیکن ہم نے ان سب کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔"
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سری لنکا کے صدر انورا کمارا ڈسانائیکے نے اپنے ملک کی ٹیم سے بات کی تھی اور انہیں قائل کیا تھا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے ستمبر 2021 میں راولپنڈی میں سیکیورٹی خطرات کے بارے میں مصدقہ اطلاعات ملنے کے بعد اپنا وائٹ بال دورہ پاکستان منسوخ کر دیا تھا۔
