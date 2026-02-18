پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، دو اہم کھلاڑی پلیئنگ الیون سے باہر
پاکستان گروپ مرحلے کا اپنا آخری اور اہم میچ آج نمیبیا کے خلاف کھیل رہا ہے۔
Published : February 18, 2026 at 3:32 PM IST
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا آج دوسرا میچ پاکستان اور نمیبیا کے درمیان کولمبو میں کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔
پاکستان نے اس کرو یا مرو میچ کے لیے پلیئنگ الیون میں دو بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ فاسٹ بولر شاہین آفریدی کی جگہ سلمان مرزا اور اسپنر ابرار احمد کی جگہ خواجہ نافع کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
پاکستان اس میچ کو جیت کر سپر ایٹ میں اپنی جگہ محفوظ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہارنے سے وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائیں گے، اور یو ایس اے بہتر نیٹ رن ریٹ کے ساتھ سپر ایٹ تک پہنچ جائے گا۔
دونوں ٹیموں کے لیے پلیئنگ الیون
نمیبیا کی پلیئنگ الیون: لورین اسٹین کیمپ، جان فریلنک، جان نکول لوفٹی ایٹن، گیرہارڈ ایراسمس (کپتان)، الیگزینڈر وولشینک، جے جے اسمٹ، جان گرین (وکٹ کیپر)، روبن ٹرمپ مین، ولیم مائیبرگ، برنارڈ شولٹز، جیک براسل۔
پاکستان کی پلیئنگ الیون: صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، سلمان آغا (کپتان)، بابر اعظم، عثمان خان (وکٹ کیپر)، خواجہ نافع، شاداب خان، محمد نواز، فہیم اشرف، سلمان مرزا، عثمان طارق۔