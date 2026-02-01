پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں شرکت، مگر بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار
شیڈول کے مطابق ورلڈ کپ کا آغاز 7 فروری 2026 سے ہوگا، جس میں بھارت اور پاکستان کو گروپ اے میں شامل کیا گیا ہے۔
Published : February 1, 2026 at 9:29 PM IST
حیدرآباد: پاکستان حکومت نے اتوار کے روز آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں قومی کرکٹ ٹیم کی شرکت کی منظوری دے دی ہے، تاہم اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان ٹیم بھارت کے خلاف شیڈول میچ نہیں کھیلے گی۔ یہ میگا ایونٹ بھارت اور سری لنکا کی مشترکہ میزبانی میں منعقد ہوگا۔
پاکستانی حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابق ٹوئٹر) پر جاری ایک بیان میں کہا: “پاکستان کی حکومت پاکستان کرکٹ ٹیم کو آئی سی سی ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کی اجازت دیتی ہے، تاہم 15 فروری کو بھارت کے خلاف شیڈول میچ میں پاکستان ٹیم میدان میں نہیں اترے گی۔”
آئی سی سی کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق ورلڈ کپ کا آغاز 7 فروری 2026 سے ہوگا، جس میں بھارت اور پاکستان کو گروپ اے میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سے قبل بنگلہ دیش نے بھی بھارت میں اپنے کھلاڑیوں کو سیکیورٹی خدشات لاحق ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے ٹورنامنٹ سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔
شیڈول کے مطابق پاکستان اپنا پہلا میچ 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف کولمبو میں کھیلے گا۔ اس کے بعد 10 فروری کو امریکہ کے خلاف مقابلہ ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ 15 فروری کو کولمبو میں شیڈول تھا، جس میں شرکت سے اب پاکستان نے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان اپنا آخری گروپ میچ نمیبیا کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستان کے تمام گروپ میچز سنہالیز اسپورٹس کلب، کولمبو میں ہونا طے تھے۔
تاحال پاکستانی حکومت کی جانب سے یہ واضح نہیں کیا گیا کہ اگر ٹورنامنٹ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آتے ہیں تو اس صورت میں کیا حکمتِ عملی اختیار کی جائے گی۔
پاکستان اسکواڈ:
سلمان علی آغا (کپتان)، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فخر زمان، خواجہ، محمد نفیع، محمد نواز، محمد سلمان مرزا، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، شاہین شاہ آفریدی، شاداب خان، عثمان خان اور عثمان طارق۔