بم دھماکہ! پاکستان سری لنکا سیریز خطرے میں، کھلاڑی اسلام آباد بم دھماکے کے بعد واپسی کے لیے تیار
بم دھماکے کے بعد پاکستان سری لنکا ون ڈے سیریز خطرے میں پڑ گئی ہے۔ کھلاڑی وطن واپسی کی کوشش کر رہے ہیں۔
Published : November 13, 2025 at 1:11 PM IST
حیدر آباد: پاکستان مبینہ طور پر دہشت گردی کا بڑا مرکز بن کر ابھر رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت سمیت دیگر ممالک میں دہشت گردی کا خوف پایا جاتا ہے۔ کئی ممالک میں دہشت پھیلانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح دہشت گردی پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ یہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جاری ون ڈے سیریز میں واضح ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں حال ہی میں ایک خودکش دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں سیریز کے بقیہ میچز ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
دراصل سری لنکا کے کھلاڑی اس کے قریب ہی ٹھہرے ہوئے تھے جہاں اسلام آباد میں خودکش دھماکہ ہوا۔ بم دھماکے کے بعد سری لنکن کھلاڑی اور کھیلوں کا عملہ خوفزدہ ہے اور پاکستان سے اپنے ملک واپس جانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ 16 رکنی ٹیم کے آٹھ کھلاڑیوں نے اپنی حفاظت کے لیے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے۔
پاکستانی حکام نے حفاظت کی یقین دہانی کرائی
ٹیلی کام ایشیا اسپورٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق، کھلاڑیوں نے دوسرے ون ڈے سے چند گھنٹے قبل جمعرات کو وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ تاہم، سری لنکن بورڈ کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے، کیونکہ پاکستانی حکام نے انہیں اپنی حفاظت کی یقین دہانی کرائی ہے۔
پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کا اعلان
سری لنکا کرکٹ نے کھلاڑیوں کو دورہ سے دستبردار ہونے کی صورت میں دو سال کی پابندی کی دھمکی بھی دی ہے۔ ادھر پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے سری لنکن کھلاڑیوں سے اسلام آباد میں ان کے ہوٹل میں ملاقات کی اور انہیں مکمل سکیورٹی کی یقین دہانی کرائی۔ کرک انفو کے مطابق پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے اعلان کیا کہ میچز اب 13 اور 15 نومبر کی بجائے 14 اور 16 نومبر کو کھیلے جائیں گے۔
ٹی ٹوئنٹی سہ فریقی سیریز
واضح رہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز کے بعد سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان 19 نومبر سے پاکستان میں ٹی ٹوئنٹی سہ فریقی سیریز کھیلنی ہے جو کہ آئندہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے پیش نظر انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے، اس سیریز کا پہلا ون ڈے 11 نومبر کو ہوا تھا جو پاکستان نے سری لنکا کے خلاف 6 وکٹوں سے جیتا تھا۔
ٹیم پر 3 مارچ 2009 کو مسلح افراد کا حملہ
منگل کو صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر وانا میں ایک کیڈٹ اکیڈمی میں دہشت گرد حملہ ہوا، جس میں مبینہ طور پر 12 افراد ہلاک ہوئے۔ سری لنکن ٹیم اس سے قبل بھی پاکستان میں نشانہ بن چکی ہے۔ 3 مارچ 2009 کو مسلح افراد نے قذافی اسٹیڈیم کے قریب ان کی ٹیم کی بس پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں سری لنکا کے سات کھلاڑی زخمی اور آٹھ پولیس اہلکار مارے گئے تھے۔