"یہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے منہ پر سب سے بڑا طمانچہ..." پاکستان کے بھارت کے خلاف نہ کھیلنے کے فیصلے پر پریانکا کا بڑا بیان

پاکستان کا بھارت کے میچ کا بائیکاٹ: پاکستان نے بھارت کے خلاف نہ کھیلنے کا فیصلہ کر کے نیا تنازعہ کھڑا کر دیا ہے۔

پرینکا چترویدی اور ششی تھرور (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 2, 2026 at 4:49 PM IST

5 Min Read
حیدرآباد: ہندوستان کے خلاف اپنے ہائی پروفائل T20 ورلڈ کپ میچ کا بائیکاٹ کرنے کے پاکستان کے فیصلے کے بعد، بہت سے رہنماؤں نے اس اقدام کو بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (BCCI) کے منہ پر "سب سے بڑا طمانچہ" قرار دیا۔

کئی اپوزیشن لیڈروں نے ’’آپریشن سندھور‘‘ کے بعد پاکستان کے خلاف میچوں میں ہندوستان کی شرکت پر بھی سوال اٹھایا۔ شیو سینا (یو بی ٹی) کی رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی نے کہا کہ پاکستان کے بائیکاٹ نے کرکٹ ڈپلومیسی کی ناکامی کو بے نقاب کردیا۔

عالمی پلیٹ فارمز پر دہشت گردی کا فروغ

رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی نے کہا، "یہ بی سی سی آئی کے منہ پر سب سے بڑا طمانچہ ہے۔ بی سی سی آئی دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر ترین کرکٹ ادارہ ہے اور آئی سی سی کا ایک بااثر رکن ہے۔" دہشت گردانہ حملے اور آپریشن سندھور کے بعد ہم نے عالمی پلیٹ فارمز پر دہشت گردی کو فروغ دینے میں پاکستان کے کردار کا معاملہ بار بار اٹھایا۔ جان کی بازی ہارنے والے 26 افراد کے اہل خانہ نے بار بار اپیل کی کہ پاکستان کے ساتھ میچ نہ کھیلا جائے۔

کھیل کو سیاست کے ساتھ ملا دیا گیا

کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے پورے واقعہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سیاست کو کھیلوں سے الگ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، "یہ شرمناک ہے کہ دونوں طرف سے کھیلوں پر اس طرح سیاست کی گئی ہے۔ سچ کہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ مستفیض الرحمان (بنگلہ دیش کے کرکٹر مستفیض الرحمان) کو کولکتہ میں کھیلنے کے معاہدے سے انکار کیا جانا چاہیے تھا، یہ بہت بدقسمتی تھی، سیاست میں مداخلت کی گئی ہے۔ میرے خیال میں بنگلہ دیش کا رد عمل ضرورت سے زیادہ تھا، لیکن یہ بنگلہ دیش کے ساتھ ٹھوس ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ پاکستان کی مضبوطی کی عکاسی کرتا ہے۔" یہ سارا معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔"

بس اتنا کہو، چلو اس بکواس کو ختم کریں

ان کا مزید کہنا تھا، 'میرے خیال میں ہمیں واقعی اس کھیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر کرکٹ جیسا کھیل جو ہر کسی کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، ہمیں کم از کم کھیل کے میدان پر اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اسے اس طرح جاری رکھا جائے۔ میں واقعی سمجھتا ہوں کہ یہ اب تمام متعلقہ افراد کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے ایک ویک اپ کال ہے، آئی سی سی اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، بس اتنا کہو، چلو اس بکواس کو ختم کریں... آپ ہمیشہ کے لیے اس طرح نہیں چل سکتے۔'

پاکستان کو صحیح راستہ تلاش کرنا چاہیے

واضح رہے کہ پاکستان حکومت نے اتوار کے روز ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ وہ اپنی کرکٹ ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنے کی اجازت دے رہی ہے لیکن ٹیم 15 فروری کو بھارت کے خلاف میدان میں نہیں اترے گی۔ جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے حکومتی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے آئی سی سی کو ری ٹویٹ کرنے پر مجبور کیا کہ یہ کھیل کی روح کے خلاف ہے اور اس سے پاکستان کو بہت بڑا مالی نقصان ہو گا۔ فائدہ اٹھانے والا، اس لیے پاکستان کو سب پر غور کرنا چاہیے اور صحیح راستہ تلاش کرنا چاہیے۔

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان

پاکستان گروپ اے میں بھارت، نمیبیا، نیدرلینڈز اور امریکہ کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے تمام میچ سری لنکا میں کھیلے جانے والے ہیں جو بھارت کے ساتھ ٹورنامنٹ کی مشترکہ میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان اپنی مہم کا آغاز ٹورنامنٹ کے پہلے دن 7 فروری کو ہالینڈ کے خلاف کرے گا، اس کے بعد بالترتیب 10 اور 18 فروری کو امریکہ اور نمیبیا کے خلاف میچز ہوں گے۔

اگر پاکستان بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرتا ہے تو اسے دو پوائنٹس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آئی سی سی کی پلیئنگ کنڈیشنز کے مطابق بائیکاٹ سے پاکستان کا نیٹ رن ریٹ بھی متاثر ہوگا۔

