پاکستان کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف کھیلنے کا اعلان، بائیکاٹ کی کال واپس
پاکستان نے اس سے قبل بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بھارت کے خلاف نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تفصیل سے پڑھیں۔۔۔
Published : February 10, 2026 at 9:07 AM IST
حیدرآباد: پاکستان نے بائیکاٹ کے اپنے فیصلے کو پلٹتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف اپنے طے شدہ میجز کھیلنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے اپنی ٹیم کو 15 فروری کو کولمبو میں بھارت کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا آئندہ میچ کھیلنے کی ہدایت دی ہے۔
حکومت پاکستان نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ "کثیر جہتی بات چیت کے نتائج کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کی درخواستوں کے پیش نظر، حکومت پاکستان نے اپنی کرکٹ ٹیم کو 15 فروری 2026 کو آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اپنے طے شدہ میچز کے لیے میدان میں اترنے کی ہدایت دی ہے۔"
واضح رہے کہ اس سے قبل بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ امین الاسلام نے ڈھاکہ میں ایک بیان جاری کر کے پاکستان سے اپیل کی تھی کہ وہ بائیکاٹ کی کال واپس لے لے۔ انہوں نے اسلام آباد پر زور دیا کہ وہ کھیل کی بہتری کے لیے میدان میں اترے۔ اس پیش رفت کے بعد یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ پاکستان بائیکاٹ کی کال واپس لے سکتا ہے۔
حکومت پاکستان نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ "...یہ فیصلہ کرکٹ کے جذبے کے تحفظ اور تمام شریک ممالک میں اس عالمی کھیل کے تسلسل کو سپورٹ کرنے کے مقصد سے لیا گیا ہے۔"
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو سری لنکا کی صدر انورا کمارا ڈسانائیکے کا بھی فون آیا، جنہوں نے ان سے پاکستانی ٹیم کو میچ کھیلنے کی اجازت دینے پر زور دیا۔ "سری لنکا کے صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ وہ موجودہ تنازع کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے سنجیدگی سے غور کریں۔"
Thank you Prime Minister @CMShehbaz for ensuring the game we all love goes on. Delighted that the eagerly awaited India and Pakistan match at the ongoing T20 Cricket World Cup in Colombo will proceed as planned.— Anura Kumara Dissanayake (@anuradisanayake) February 9, 2026
As co-host of the tournament, Sri Lanka thanks the @ICC and all…
پاکستان کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ محسن نقوی نے اتوار کو شہباز شریف کو آئی سی سی کے ساتھ اپنی بات چیت کے بارے میں آگاہ کیا، جس میں بنگلہ دیش کے امین الاسلام بھی شامل تھے۔ نقوی نے اس سے قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ حتمی فیصلے تک پہنچنے میں ایک اور دن لگے گا۔
مزید پڑھیں: پاکستان بھارت میچ ہوگا؟ پاکستان نے بھارت سے میچ کھیلنے کے لیے تین شرائط رکھ دیں، رپورٹ میں ہوا بڑا انکشاف
انہوں نے زور دے کر کہا کہ ''بنگلہ دیش کا موقف درست تھا، اس لیے ہمیں ان کی حمایت کرنی پڑی۔'' واضح رہے کہ بنگلہ دیش کی جانب سے سکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے بھارت میں کھیلنے سے انکار کرنے پر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا گیا۔
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ امین الاسلام نے ڈھاکہ میں ایک بیان جاری کیا، جس میں اپنے ملک کی حمایت کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا لیکن درخواست کی کہ پاکستانی ٹیم کو کھیل کی بھلائی کے لیے ہائی پروفائل گیم میں حصہ لینا چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "کل میرے پاکستان کے مختصر دورے کے بعد اور ہماری بات چیت میں سامنے آنے والے نتائج کے پیش نظر، میں پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 15 فروری کو بھارت کے خلاف آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا میچ کھیلے، یہ پورے کرکٹ ایکو سسٹم کے فائدے میں ہوگا"۔
اس کے فوراً بعد آئی سی سی نے بھی دبئی میں ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ وہ بنگلہ دیش کو بھارت میں کھیلنے سے انکار پر سزا نہیں دے گا۔ اس بیان کے بعد بالآخر اسکاٹ لینڈ نے بنگلہ دیش کو ٹورنامنٹ کے روسٹر میں جگہ دی۔
عالمی ادارے کی جانب سے ایک پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ’’اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ موجودہ معاملے کے سلسلے میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ پر کوئی مالی، کھیل یا انتظامی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026: بھارت، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا جیت کے ساتھ آغاز
"یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ بی سی بی اگر چاہے تو وہ تنازعات کے حل کی کمیٹی (DRC) سے رجوع کرنے کا حق برقرار رکھتا ہے۔ یہ حق موجودہ آئی سی سی کے ضوابط کے تحت موجود ہے اور برقرار ہے"۔ اس کے علاوہ، آئی سی سی نے سنہ 2028 سے سنہ 2031 کے درمیان بنگلہ دیش کو عالمی ایونٹ کی میزبانی کے حقوق دینے پر بھی اتفاق کیا۔
نقوی نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا کہ آئی سی سی کی جانب سے تعزیری کارروائی کی وارننگ کی وجہ سے پی سی بی دباؤ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ "آپ جانتے ہیں کہ ہم ان دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے فیلڈ مارشل (عاصم منیر) کو ہر کوئی جانتا ہے۔ ہمیں کسی پابندی کی فکر نہیں ہے۔"
یہ سمجھا جاتا ہے کہ اتوار کو آئی سی سی کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران، نقوی نے چند مطالبات رکھے تھے، جن میں پاکستان بھارت دو طرفہ کرکٹ کی بحالی کے ساتھ بنگلہ دیش پر مشتمل سہ فریقی سیریز شامل ہیں۔
اس کا مقصد ان نقصانات کا ازالہ کرنا ہے جو بی سی بی کو عالمی ایونٹ سے چونکا دینے والی بے دخلی کے بعد اٹھانا پڑا ہے۔ چونکہ پاکستان بھارت دو طرفہ کرکٹ آئی سی سی کے دائرہ کار میں نہیں ہے، اس لیے سہ فریقی سیریز کا مطالبہ سرسری طور پر مسترد کر دیا گیا۔ بھارت نے ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے کوئی سہ ملکی ٹورنامنٹ نہیں کھیلا ہے۔ تاہم، آئی سی سی اگلے مردوں کا انڈر 19 ورلڈ کپ بنگلہ دیش کو دینے پر غور کر سکتا ہے۔ پی سی بی کے ایک ذریعے نے بتایا کہ خواجہ کے ساتھ بات چیت کے دوران نقوی نے کئی شکایات اٹھائیں۔
سری لنکا نے پاکستان کے فیصلے کا خیر مقدم کیا
ٹورنامنٹ کے شریک میزبان ملک سری لنکا نے پاکستان کے بھارت کے خلاف کھیلنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں سری لنکا کے صدر انورا کمارا ڈسانائیکے نے اس فیصلے پر پاکستانی وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے آپ کا شکریہ کہ ہم سب کا پیارا کھیل جاری رہے گا۔ خوشی ہے کہ کولمبو میں جاری ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت اور پاکستان کے میچ کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے اور یہ منصوبے کے مطابق آگے بڑھے گا۔
