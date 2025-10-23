وائٹ بال سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان، بابر اعظم کی ٹی ٹوئنٹی میں واپسی، متعدد کھلاڑی ڈراپ
سلمان آغا کو ٹی ٹوئنٹی کپتان برقرار رکھا گیا ہے، شاہین آفریدی پہلی بار ون ڈے میں قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔
Published : October 23, 2025 at 8:58 PM IST
حیدرآباد: پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے خلاف آئندہ وائٹ بال سیریز کے ساتھ ساتھ سری لنکا اور زمبابوے پر مشتمل سہ فریقی سیریز کے لیے 15 رکنی ٹی ٹوئنٹی اور 16 رکنی ون ڈے اسکواڈز کا اعلان کر دیا ہے۔
بابر اعظم، عبدالصمد اور نسیم شاہ سیریز کے لیے ٹیم میں واپس آئیں گے۔ فیصل اکرم، حارث رؤف اور حسیب اللہ کی بھی ون ڈے ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ مزید برآں، عثمان طارق ٹی ٹیوئنٹی اسکواڈ میں واحد ان کیپڈ کھلاڑی ہیں۔
فخر زمان، حارث رؤف اور سفیان مقیم جو کہ ایشیا کپ 2025 کا حصہ تھے، کو ٹی ٹیوئنٹی سکواڈ سے باہر کر کے ریزرو لسٹ میں رکھا گیا ہے۔
بابر، جنہوں نے آخری بار دسمبر 2024 میں سنچورین میں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹیوئنٹی کھیلا تھا، کو بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز اور ایشیا کپ 2025 کی سیریز کے لیے اسکواڈ سے باہر کر دیا گیا تھا۔
دریں اثناء سلمان علی آغا کو ٹی ٹوئنٹی کپتان برقرار رکھا گیا ہے اور شاہین شاہ آفریدی پہلی بار ون ڈے میں قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔
پاکستان کی آنے والی سیریز
پاکستان اس وقت جنوبی افریقہ کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی ہوم سیریز کھیل رہا ہے۔ پہلا ٹیسٹ جیتنے کے بعد وہ دوسرا ٹیسٹ 8 وکٹوں سے ہار گئے۔ ان کا اگلا مقابلہ اسی ٹیم سے تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل اور ون ڈے سیریز میں ہو گا، جس کے بعد وہ سری لنکا کے خلاف تین ون ڈے میچوں کی سیریز میں میزبانی کرے گا۔
اس کے بعد، پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے 2026 کے ٹی ٹیوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے ایک ٹی ٹیوئنٹی بین الاقوامی سہ فریقی سیریز میں آمنے سامنے ہوں گے۔ اصل میں، افغانستان اس سہ فریقی سیریز میں پاکستان اور سری لنکا کے ساتھ تیسری ٹیم تھی۔ تاہم، وہ اپنے میزبان ملک کے ساتھ جاری سیاسی کشیدگی کی وجہ سے سیریز سے دستبردار ہو گئے۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل سیریز 28 اکتوبر سے یکم نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی جب کہ ون ڈے سیریز 4 سے 8 نومبر تک فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں ہوگی۔
ون ڈے سیریز کے بعد سری لنکا کے خلاف تین اضافی ون ڈے میچز 11 سے 15 نومبر تک راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ اس کے بعد 17 سے 29 نومبر تک ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ٹرائنگولر سیریز کھیلی جائے گی جس کے میچز راولپنڈی اور لاہور کے مختلف مقامات پر کھیلے جائیں گے۔
پاکستان کا ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی سکواڈ
ٹی ٹوئنٹی سکواڈ: سلمان علی آغا (کپتان)، عبدالصمد، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، حسن نواز، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، محمد سلمان مرزا، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، شاہین شاہ آفریدی، عثمان خان (وکٹ کیپر)، عثمان طارق
ریزرو: فخر زمان، حارث رؤف، سفیان مقیم
ون ڈے اسکواڈ: شاہین شاہ آفریدی (کپتان)، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فیصل اکرم، فخر زمان، حارث رؤف، حسیب اللہ، حسن نواز، حسین طلعت، محمد نواز، محمد رضوان (وکٹ کیپر)، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صائم ایوب اور سلمان آغا