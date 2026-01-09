حیدرآباد کی ٹیم پاکستان سپر لیگ میں کھیلے گی، جانیے اس کی وجہ؟
پاکستان سپر لیگ میں دو نئی ٹیمیں 'حیدرآباد' اور 'سیالکوٹ' کو شامل کیا گیا ہے۔
Published : January 9, 2026 at 4:15 PM IST
حیدرآباد: پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں دو نئی ٹیموں کو شامل کرنے کے لیے 8 جنوری کو اسلام آباد میں نیلامی ہوئی۔ دس فرنچائزز کو فیصل آباد، گلگت، حیدر آباد، مظفرآباد، راولپنڈی اور سیالکوٹ سے دو ٹیموں کے لیے بولی لگانے کا اختیار دیا گیا۔ ان چھ میں سے حیدرآباد کی ٹیم 1.75 ارب پاکستانی روپے میں خریدی گئی اور سیالکوٹ کی ٹیم 1.85 ارب پاکستانی روپے میں خریدی گئی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان سپر لیگ میں ٹیموں کی تعداد چھ سے بڑھ کر آٹھ ہوگئی ہے۔
پی ایس ایل میں حیدرآباد کی ٹیم
پی ایس ایل میں حیدرآباد کی ٹیم کو امریکی کمپنی ایف کے ایس گروپ نے حاصل کیا ہے جو امریکا میں کئی کرکٹ ٹیموں کی مالک ہے۔ ایف کے ایس گروپ کے مالک پاکستانی نژاد امریکی فواد سورور ہیں۔ وہ کہتے ہیں، "ہم برسوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔" انہوں نے یہ بھی کہا، "میں اور میری بہن حیدرآباد میں پلے بڑھے اور وہیں گریڈ 10 تک تعلیم حاصل کی۔"
سیالکوٹ ٹیم
لیگ کی دوسری نئی ٹیم، سیالکوٹ، کو او جی نامی آسٹریلوی کمپنی نے 185 کروڑ (تقریباً 1.85 بلین ڈالر) میں خریدا، جس سے یہ پی ایس ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ بولی لگنے والی ٹیم بن گئی ہے۔ او جی گروپ بھی ایک پاکستانی کی ملکیت ہے۔ یہ اس گروپ کا کرکٹ میں پہلا قدم ہے۔ گروپ کے مالک حمزہ مجید دو سال قبل اپنے خاندان کے ساتھ کاروبار کے لیے پاکستان واپس آئے تھے اور اب یہاں اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ حمزہ لاہور، پاکستان کا رہائشی ہے۔
پی ایس ایل کی کل ٹیمیں
دونوں نئی ٹیموں کو دس سال کے حقوق دیے گئے ہیں۔ دونوں نئی ٹیمیں اگلے پی ایس ایل سیزن میں بھی نظر آئیں گی، جو 26 مارچ سے 3 مئی تک جاری رہے گی۔ پی ایس ایل کا آغاز 2015 میں پانچ ٹیموں کے ساتھ کیا گیا تھا، اور 2018 میں ایک اور کا اضافہ کیا گیا تھا۔ فی الحال، پی ایس ایل کی ٹیموں کی تعداد آٹھ ہوگئی ہے، جن میں حیدرآباد، سیالکوٹ، لاہور قلندرز، اسلام آباد یونائیٹڈ، پشاور زلمی، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز، کراچی کنگز، اور ملتان سلطانز شامل ہیں۔
پی ایس ایل کی کامیاب ترین ٹیمیں
پی ایس ایل کے اب تک 10 سیزن ہوچکے ہیں، جن میں دو ٹیمیں اسلام آباد اور لاہور نے سب سے زیادہ، تین تین بار ٹرافی جیتی ہے، جب کہ باقی ٹیمیں ایک ایک بار ٹائٹل جیت چکی ہیں۔