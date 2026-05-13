بنگلہ دیش سے شکست کے بعد پاکستان بابر کو ٹیسٹ کپتان کے طور پر واپس لانے کی کر رہا ہے تیاری
ٹیم کےقریبی ذرائع کے مطابق بابر کو بقیہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ سائیکل کےلیے دوبارہ ٹیسٹ کپتان مقرر کرنے کی مہم شروع ہو گئی ہے-
Published : May 13, 2026 at 10:53 PM IST
کراچی: بنگلہ دیش کے ہاتھوں پہلے ٹیسٹ میں منگل کو 104 رنز کی شرمناک شکست کے بعد پاکستان شان مسعود کی جگہ بابر اعظم کو ٹیسٹ کپتان بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ڈھاکہ میں ٹیم کی خراب کارکردگی کے بعد مسعود کی کپتانی پر پاکستان میں شدید تنقید ہوئی ہے۔ مسعود کی بیٹنگ کارکردگی بھی مایوس کن رہی، دونوں اننگز میں ناکام رہے۔
ٹیم کے قریبی ذرائع کے مطابق بابر کو بقیہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ سائیکل کے لیے دوبارہ ٹیسٹ کپتان مقرر کرنے کی مہم شروع ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان کو اس سال مزید سات ٹیسٹ کھیلنے ہیں۔
مسعود کو دسمبر 2023 میں ٹیسٹ کپتان مقرر کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے پاکستان ان کے دور میں 15 میں سے 11 میچ ہار چکا ہے۔ بابر گھٹنے کی انجری کے باعث بنگلہ دیش کے خلاف پہلا ٹیسٹ نہیں کھیل سکے تھے اور 18 مئی سے شروع ہونے والے دوسرے میچ میں ان کی واپسی متوقع ہے۔
ذرائع نے کہا پاکستان کرکٹ بورڈ کے کچھ بااثر لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بابر بطور کپتان واپس آئیں اور ان کا ماننا ہے کہ انہیں ایک اور موقع دینے کا یہ صحیح وقت ہے۔ انہوں نے مزید کہا اگر بابر دوسرا ٹیسٹ کھیلتے ہیں اور اپنی فارم دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ بطور کپتان واپسی کے مضبوط دعویدار ہوں گے۔ بورڈ کے کچھ عہدیداروں سے ابتدائی بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ کپتان بننے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔
ذرائع نے بتایا کہ ٹیم میں موجود ہر کوئی بابر کو ٹیسٹ کپتان کے طور پر واپس دیکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے تینوں فارمیٹس کے کپتان اس وقت بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں جن میں ون ڈے کپتان شاہین شاہ آفریدی اور ٹی ٹوئنٹی کے کپتان سلمان علی آغا شامل ہیں۔
بابر 2019 اور 2023 کے درمیان تینوں فارمیٹس کے کپتان تھے لیکن بھارت میں 2023 ورلڈ کپ کے بعد انہیں کپتانی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ انہیں 2024 ورلڈ کپ کے لیے ٹی ٹوئنٹی کپتان نامزد کیا گیا تھا لیکن ٹورنامنٹ میں خراب کارکردگی کے بعد دوبارہ کپتانی سے دستبردار ہو گئے۔