بابر، شاہین، حارث، شاداب کسی کو جگہ نہیں، نئے کھلاڑیوں کو موقع دے گا پاکستان
Published : December 4, 2025 at 2:26 PM IST
لاہور: پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی 7 سے 11 جنوری تک سری لنکا میں ہونے والی تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کے لیے اپنے سکواڈ میں کچھ نئے چہروں کو شامل کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی سی بی نے آسٹریلیا میں 14 دسمبر سے 15 جنوری تک چلنے والی بگ بیش لیگ میں کھیلنے کے لیے چھ اہم کھلاڑیوں کو این او سی جاری کیے ہیں۔ اس کے بعد ہی اس نے سری لنکا کا دورہ شیڈول کیا۔
یہ پہلا موقع ہے جب اتنے زیادہ پاکستانی کھلاڑی بی بی ایل میں کھیلیں گے۔ ان کھلاڑیوں میں بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، محمد رضوان، حسن علی، حارث رؤف اور شاداب خان شامل ہیں۔ رضوان کے علاوہ تمام کھلاڑی ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں۔
کرکٹ آسٹریلیا نے اپنی ٹیموں پر واضح کر دیا تھا کہ پاکستانی کھلاڑی انہیں سائن کرنے کی اجازت دینے سے پہلے پورے سیزن کے لیے دستیاب ہوں گے۔
ایک معتبر ذریعے نے بتایا کہ کرکٹ آسٹریلیا اور پی سی بی کے درمیان معاہدہ یہ تھا کہ پاکستان دسمبر میں کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلے گا اور کھلاڑی جنوری کے آخری ہفتے تک پورا بگ بیش ٹورنامنٹ کھیل سکتے ہیں لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے۔'
پی سی بی نے فخر زمان، حسن نواز اور نسیم شاہ کو بھی ایمریٹس لیگ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے تاہم یہ ٹورنامنٹ سری لنکا میں ہونے والی سیریز سے قبل ختم ہو جائے گا۔