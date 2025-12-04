ETV Bharat / sports

بابر، شاہین، حارث، شاداب کسی کو جگہ نہیں، نئے کھلاڑیوں کو موقع دے گا پاکستان

یہ پہلا موقع ہے جب اتنے زیادہ پاکستانی کھلاڑی بی بی ایل میں کھیلیں گے۔

بابر، شاہین، حارث، شاداب کسی کو جگہ نہیں، نئے کھلاڑیوں کو موقع دے گا پاکستان
بابر، شاہین، حارث، شاداب کسی کو جگہ نہیں، نئے کھلاڑیوں کو موقع دے گا پاکستان (Image: IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

لاہور: پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی 7 سے 11 جنوری تک سری لنکا میں ہونے والی تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کے لیے اپنے سکواڈ میں کچھ نئے چہروں کو شامل کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی سی بی نے آسٹریلیا میں 14 دسمبر سے 15 جنوری تک چلنے والی بگ بیش لیگ میں کھیلنے کے لیے چھ اہم کھلاڑیوں کو این او سی جاری کیے ہیں۔ اس کے بعد ہی اس نے سری لنکا کا دورہ شیڈول کیا۔

یہ پہلا موقع ہے جب اتنے زیادہ پاکستانی کھلاڑی بی بی ایل میں کھیلیں گے۔ ان کھلاڑیوں میں بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، محمد رضوان، حسن علی، حارث رؤف اور شاداب خان شامل ہیں۔ رضوان کے علاوہ تمام کھلاڑی ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں۔

کرکٹ آسٹریلیا نے اپنی ٹیموں پر واضح کر دیا تھا کہ پاکستانی کھلاڑی انہیں سائن کرنے کی اجازت دینے سے پہلے پورے سیزن کے لیے دستیاب ہوں گے۔

ایک معتبر ذریعے نے بتایا کہ کرکٹ آسٹریلیا اور پی سی بی کے درمیان معاہدہ یہ تھا کہ پاکستان دسمبر میں کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلے گا اور کھلاڑی جنوری کے آخری ہفتے تک پورا بگ بیش ٹورنامنٹ کھیل سکتے ہیں لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے۔'

پی سی بی نے فخر زمان، حسن نواز اور نسیم شاہ کو بھی ایمریٹس لیگ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے تاہم یہ ٹورنامنٹ سری لنکا میں ہونے والی سیریز سے قبل ختم ہو جائے گا۔

یہ بھی پڑھیں:

کیا پاکستان سری لنکن کرکٹ میں کوئی بڑی ہلچل مچا دے گا، ورلڈ کپ سے قبل کپتان کی رخصتی؟

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو لے کر چھڑ گیا سیاسی تنازعہ، نامور سیاستدان شیڈول کا اعلان ہوتے ہی ہو گیا مشتعل، جانیے کیا کہا

TAGGED:

T20 SERIES AGAINST SRI LANKA
BABAR AZAM
SHAHEEN SHAH AFRIDI
BIG BASH LEAGUE
PAKISTAN T20 SQUAD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.