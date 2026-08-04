پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں شاندار واپسی کی
عبداللہ شفیق نے 185 گیندوں پر 107 رنز کی اہم اننگز کھیلی جس میں 10 چوکے اور دو چھکے شامل تھے۔
Published : August 4, 2026 at 5:43 PM IST
نئی دہلی: پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں شاندار واپسی کی ہے جبکہ پہلے ٹیسٹ میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔جب پاکستان بیٹنگ کے لیے آیا تو اس کے اوپنرز 14 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اذان اویس نے 55 رنز کی اننگز کھیلی۔ تاہم، عبداللہ شفیق اور بابر اعظم کے آنے سے ٹیم کو کچھ تقویت ملی۔ عبداللہ شفیق نے بہترین سنچری اسکور کی جب کہ کپتان بابر اعظم بھی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں۔ تاہم پاکستان نے ابھی تک ویسٹ انڈیز کے ٹوٹل سے پیچھے ہے۔
اس سے قبل میزبان ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی اننگز میں 344 رنز بنائے۔ جسٹن گریوز نے 73 جبکہ کپتان روسٹن چیس نے 70 رنز بنائے۔ دیگر بلے باز زیادہ مدد فراہم کرنے میں ناکام رہے۔
عبداللہ شفیق نے 185 گیندوں پر 107 رنز کی اہم اننگز کھیلی جس میں 10 چوکے اور دو چھکے شامل تھے۔ کپتان بابر اعظم نے 126 گیندوں پر 10 چوکے اور ایک چھکا لگا کر 86 رنز بنائے۔ دونوں بلے باز ناٹ آؤٹ ہیں۔اس دوران پاکستانی ٹیم اب بھی ویسٹ انڈیز سے 78 رنز سے پیچھے ہے۔تیسرے دن ٹیم کا ہدف اس برتری کو ختم کرکےکر اپنی برتری قائم کرنا ہو گا۔پاکستانی شائقین کی نگاہیں بابر اعظم پر مرکوز ہیں۔پاکستانی شائقین بابر اعظم سے سنچری کی امید کر رہے ہیں۔بابر اعظم دوبارہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں۔
ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی فہرست میں پاکستان سب سے نچلے پائدان پر ہے۔یہ سیریز ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے حصے کے طور پر کھیلی جا رہی ہے۔