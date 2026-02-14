فنڈز کی کمی: ہوٹل کے بجائے پاکستانی کھلاڑیوں نے آسٹریلیا کی سڑک پر گزارا وقت، سابق کھلاڑیوں نے کہا۔۔شرمناک
حسن سردار اور سمیع اللہ نے پاکستانی کھلاڑیوں کا آسٹریلیا میں گھنٹوں سڑک پرگزارنا شرمناک قرار دیتے ہوئے پورے معاملے کی جانچ کا مطالبہ کیا۔
By PTI
Published : February 14, 2026 at 5:30 PM IST
کراچی: ہاکی لیجنڈز حسن سردار اور سمیع اللہ نے قومی فیڈریشن کی جانب سے ہوٹل کے بل کی ادائیگی میں ناکامی کے بعد آسٹریلیا میں پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کے کئی گھنٹے سڑک پر گزارنے کے واقعے کو شرمناک قرار دیا۔ انھوں نے اس پورے واقعہ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی ایف آئی ایچ پرو لیگ کے لیے کینبرا پہنچنے پر کئی گھنٹے سڑک پر گزارنے پر مجبور ہوئے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن (پی ایچ ایف) نے فنڈز کی کمی بتاتے ہوئے بل ادا نہیں کیا جس کے بعد آسٹریلیا کے دارالحکومت میں ان کے ہوٹل کی بکنگ منسوخ کردی گئی۔
اولمپیئن اور سابق کپتان سمیع اللہ نے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ برتاؤ پر برہمی کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے پاس کرکٹ کے لیے کافی وقت ہے لیکن وہ پی ایچ ایف کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں اور میں ان سے ہاکی کے معاملات کو بھی حل کرنے کی درخواست کروں گا، یہ شرمناک ہے۔
ایک اور اولمپیئن اور سابق کپتان حسن سردار نے حیرت کا اظہار کیا کہ جب ایسی چیزیں ہوں گی تو قومی ٹیم میدان میں کیسی کارکردگی دکھائے گی۔
انہوں نے کہا کہ "تصور کریں کہ کھلاڑی اور معاون عملہ کس قدر مایوسی کا شکار ہو کر ٹاپ ٹیموں کے خلاف ایک سخت ٹورنامنٹ میں جا رہے ہوں گے۔"
"حکومت کو اس پورے واقعہ کی جانچ کرنی چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ٹیم کو ہونے والی تذلیل کا ذمہ دار کون ہے۔"
دریں اثنا، پی ایچ ایف اور پی ایس بی کی بظاہر ناقص انتظامی امور کی وجہ سے آسٹریلیا میں پاکستانی کھلاڑیوں کو جس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اس کے بارے میں مزید پریشان کن تفصیلات سامنے آئی ہیں۔
ایک کھلاڑی نے کہا کہ یہ دورہ شروع سے ہی ایک ڈراؤنا خواب تھا حالانکہ ان سے بہترین سہولیات اور سفری انتظامات کا وعدہ کیا گیا تھا۔
کھلاڑی نے کہا کہ، "پہلے ہمارے ویزے روکے گئے کیونکہ پی ایچ ایف میں کسی نے مناسب درخواست فارم جمع نہیں کروائے اور تمام دستاویزات اور تصدیق کے بعد ہم بالآخر پانچ فروری کو تھائی ایئرویز کے ذریعے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہوئے۔"
دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ایچ ایف کے ایک ذریعے نے بتایا کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ (پی ایس بی) کو ہوٹل کو براہ راست ادائیگی کرنی تھی اور ٹیم کے سفری شیڈول اور ٹکٹوں کا بندوبست کرنا تھا۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں پی ایس بی سے ان چیزوں کے لیے فنڈز نہیں ملے اور جب ہیڈ کوچ طاہر زمان نے ہم سے رابطہ کیا تو ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں تھے۔
یہ بھی پڑھیں: