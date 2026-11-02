سہ فریقی سیریز کے فائنل میں جیت کے دوران پاکستان پر سلو اوور ریٹ پر جرمانہ عائد
یہ جرم کھلاڑیوں اور پلیئر سپورٹ پرسنل کے لیے آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.22 کے تحت آتا ہے۔
Published : November 2, 2026 at 4:44 PM IST
لاہور (نیوز ڈیسک) سری لنکا اور انگلینڈ کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر سہ ملکی سیریز جیتنے کے باوجود پاکستان کو دھچکا لگا ہے۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میچ میں ٹیم نے سری لنکا کو تین وکٹوں سے شکست دی، لیکن اس دوران ٹیم کو سلو اوور ریٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی جانب سے سزا کا سامنا کرنا پڑا۔
پاکستان پر میچ فیس کا پانچ فیصد جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ایمریٹس آئی سی سی ایلیٹ پینل آف میچ ریفریز کے جیف کرو نے پایا کہ وقت دینے کے بعد بھی ٹیم مقررہ اوور ریٹ سے ایک اوور پیچھے تھی۔
Pakistan have been penalised for a slow over-rate in their ODI tri-series final victory over Sri Lanka 👇 https://t.co/Rzqm7yj9S1— ICC (@ICC) November 2, 2026
یہ جرم کھلاڑیوں اور پلیئر سپورٹ پرسنل کے لیے آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.22 کے تحت آتا ہے، جو کم از کم مطلوبہ اوور ریٹ سے بھی متعلق ہے۔ اس ضابطے کے تحت، اگر کوئی ٹیم مطلوبہ اوور ریٹ سے کم ہوتی ہے، تو اس کے کھلاڑیوں کو ہر اوور پر گیند نہ کروانے پر ان کی میچ فیس کا پانچ فیصد جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔
آن فیلڈ امپائر احسن رضا اور وین نائٹس، تھرڈ امپائر شرف الدولہ ابن شاہد اور چوتھے امپائر راشد ریاض نے پاکستان کے خلاف الزامات لگائے۔ کپتان شاہین آفریدی نے اعتراف جرم کرتے ہوئے سزا قبول کر لی، اس لیے باقاعدہ سماعت کی ضرورت نہیں تھی۔
سہ فریقی سیریز کا فائنل پاکستان نے جیت لیا
سہ فریقی سیریز کے فائنل میں پاکستان سری لنکا کے خلاف فاتح ابھرا، 326 کے ہدف کا تعاقب نو گیندیں باقی رہتے کر لیا اور تین وکٹیں باقی تھیں۔ اوپنر فخر زمان سیریز میں سٹار پرفارمر تھے جنہوں نے فائنل مقابلے میں 99 گیندوں پر 11 چوکوں اور چھ چھکوں کی مدد سے 127 رنز کی اننگز کھیلی۔
سہ فریقی سیریز میں پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سری لنکا کے خلاف صرف ایک میچ ہارا۔ لیگ مرحلے میں، پاکستان نے چار میچوں میں چھ پوائنٹس حاصل کیے اور لیگ مرحلے کے اختتام سے پہلے ہی فائنل میں جگہ حاصل کر لی۔