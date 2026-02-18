پاکستان سپر 8 میں داخل، نمیبیا کو 102 رنز سے شکست، صاحزادہ فرحان کی طوفانی سنچری
پاکستان نے نمیبیا کو صرف 97 رنز پر ڈھیر کردیا، فرحان نے 58 گیندوں پر ناقابل شکست 100 رنز بنائے۔
Published : February 18, 2026 at 8:50 PM IST
صاحبزادہ فرحان کی سنچری، عثمان اور شاداب کی مہلک باؤلنگ کی بدولت پاکستان نے نمیبیا کو 102 رنز سے شکست دے کر سپر 8 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کولمبو کے سنہالیز اسپورٹس کلب میں ٹاس جیتنے کے بعد پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 199/3 کا سکور کیا۔
صاحبزادہ فرحان نے 58 گیندوں پر ناقابل شکست 100 رنز بنائے جس میں 11 چوکے اور 4 چھکے شامل تھے۔ کپتان سلمان علی آغا نے 23 گیندوں پر 38 اور شاداب خان نے 22 گیندوں پر 36 رنز بنائے۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے جیک بریسل نے 4 اوورز میں 48 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں۔
نمیبیا 97 رنز پر آل آؤٹ
200 کے بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے، نمیبیا بلے سے زیادہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہا، 17.3 اوورز میں 97 رنز پر ڈھیر ہوگیا۔ ان کے صرف دو بلے باز ہی ڈبل فیگر تک پہنچے۔ پاکستان کے لیے عثمان طارق سب سے کامیاب باؤلر رہے جنہوں نے 3.3 اوورز میں 4/16 حاصل کیے جس میں ایک میڈن اوور بھی شامل تھا۔ شاداب خان نے بھی تین وکٹیں حاصل کیں۔
پاکستان کا سپر 8 گروپ
اس جیت کے ساتھ ہی پاکستان نے سپر 8 کے لیے بھی کوالیفائی کرلیا ہے جہاں اس کا مقابلہ گروپ ٹو میں سری لنکا، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ سے ہوگا۔
پاکستان ٹیم میں دو تبدیلیاں
اس کرو یا مرو میچ کے لیے پاکستان نے اپنی پلیئنگ الیون میں دو بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ فاسٹ بولر شاہین آفریدی کی جگہ سلمان مرزا اور اسپنر ابرار احمد کی جگہ خواجہ نافع کو ٹیم میں شامل کیا گیا۔