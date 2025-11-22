بھارت کو سُپر اوور میں شکست، فائنل میں پہنچا پاکستان، دوحہ میں پاکستان کا بنگلہ دیش سے ہوگا فائنل میچ
پاکستان نے سری لنکا کو 5 رنز سے شکست دے کر ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز 2025 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔
Published : November 22, 2025 at 1:36 PM IST
دوحہ، قطر: پاکستان شاہینز نے رائزنگ اسٹارز ایشیا کپ ٹی 20 کے دوسرے سیمی فائنل میں دلچسپ مقابلے کے بعد سری لنکا اے کو 5 رنز سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا۔ دوحہ میں ہونے والے ایونٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 153 رنز بنائے۔ ہدف کے جواب میں سری لنکا کی ٹیم 20 اوور میں 148 رنز ہی بنا سکی۔ اسی درمیان اس سے پہلے کے میچ میں پہلے سیمی فائنل میں بنگلادیش نے دلچسپ مقابلے کے بعد سپر اوور میں بھارت کو شکست دے دی۔
پہلے سیمی فائنل میں بنگلادیش نے 20 اوورز میں 194 رنز بنائے جواب میں بھارتی ٹیم بھی 194 رنز ہی کر پائی، سپر اوور میں بھارتی ٹیم کے 2 کھلاڑی ابتدائی 2 گیندوں پر صفر پر آؤٹ ہوگئے، یوں بنگلادیشی ٹیم کو کامیابی کے لیے 1 رن درکار تھا، بنگلا دیش کا پہلا بیٹر صفر پر پہلی گیند پر آؤٹ ہو گیا دوسری بال وائیڈ ہو گئی اور بنگلا دیش جیت گیا۔ اب دوحہ میں اتوار کو فائنل میں پاکستان اے کا مقابلہ بنگلہ دیش اے سے ہوگا۔
The Lions kept the Pakistani batters on a tight leash for most of the innings, but Ghazi Ghori’s knock, along with some late fireworks, has pushed them to a respectable total. With a place in the grand finale at stake, the second half promises plenty of drama 👊… pic.twitter.com/Yosdbc1E7T— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 21, 2025
سری لنکا کا مڈل آرڈر ہوگیا تباہ
میچ کی تفصیلات میں سری لنکا اے نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے پاکستان اے کو 153 رنز تک محدود کردیا۔ پرمود مدوشن نے چار اور ٹریون میتھیوز نے تین وکٹیں حاصل کیں۔ 154 کے ہدف کے تعاقب میں ٹیم نے مضبوط آغاز کیا۔ لاستھ کرسپول سات گیندوں پر 27 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ہالمبیج نے بھی تیز رفتار 29 رنز بنائے۔ ایک موقع پر اسکور دو وکٹوں پر 74 رنز تھا، رن ریٹ 10 کے آس پاس تھا۔ وہاں سے سری لنکا مضبوط پوزیشن میں تھا، لیکن شاہین بولرز پھر پاکستان کو واپس لے آئے۔
🚨 Pakistan defeated Sri Lanka by 5 runs and qualify for Asia Cup Rising Stars 2025 final. 🤯— ICC Asia Cricket (@ICCAsiaCricket) November 21, 2025
Pakistan A will face Bangladesh A in the final on Sunday in Doha. pic.twitter.com/ju59GkeHTm
سفیان مقیم نے میچ کا نقشہ پلٹ دیا
سری لنکا کی وکٹیں گرنے لگیں۔ سفیان مقیم نے اپنے پہلے ہی اوور میں دو وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے بعد اگلے ہی اوور میں احمد دانیال نے کپتان ویللاج کو آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد مقیم نے دوسرے اوور میں رمیش مینڈس کو کلین بولنگ کرتے ہوئے ایک اور وکٹ حاصل کی۔ اس کے بعد سعد مسعود واپس آئے اور اراچیگے اور مدوشن کو آؤٹ کیا۔ 74 پر دو وکٹیں گرنے کے بعد سری لنکا نے 99 کے اسکور پر 8 وکٹیں گنوادیں۔ سری لنکا نے صرف 25 رنز پر 6 وکٹیں گنوا دیں۔
Pakistan ‘A’ are through to the grand finale of the #DPWorldAsiaCupRisingStars2025, thanks to a sensational bowling display in the second half! They’ll face the spirited Bangladesh ‘A’ on the 23rd for a shot at the trophy 🏆#DPWorldAsiaCupRisingStars2025 #PAKvSL #ACC pic.twitter.com/vPKGbCkYiR— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 21, 2025
میلان رتنائیکا نے خوب کوشش کی
اس کے بعد میلان رتنائیکا نے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کیا اور اکیلے ہی میچ کو فائنل اوور میں پہنچا دیا۔ لیکن قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور ایک فیصلہ سری لنکا کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ سری لنکا اے کو 4 گیندوں پر 8 رنز درکار تھے لیکن وہ غلط فیصلے کا شکار ہو گئے۔ پاکستان کے 153 کے جواب میں سری لنکا اے کی ٹیم 148 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ بھارتی ٹیم کی بات کی جائے تو ویبھو سوریاونشی فائنل میں نہ پہنچنے کے نقصان کے باوجود چمک اٹھے ہیں۔ وہ نمبر ایک بلے باز بن گئے اور انہوں نے ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ چھکے بھی مارے ہیں۔
فائنل میچ ہوگا ایک قریبی مقابلہ
بنگلہ دیش اور پاکستان کی ٹیمیں کسی بھی سطح پر کیوں نہ ہوں، کرکٹ میں دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ انتہائی سنسنی خیز ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش اے نے اپنی شاندار بلے بازی اور باؤلنگ پرفارمنس سے انڈیا اے کو شکست دی۔ ناقابل تسخیر پاکستان کے لیے بھی چیلنج کوئی آسان نہیں ہوگا۔ پاکستان نے اب تک سب سے زیادہ بار یہ ٹورنامنٹ جیتا ہے۔ اب 23 نومبر بروز اتوار بنگلہ دیش اے کے خلاف شاہینوں کو اپنی برتری بڑھانے کا موقع ملے گا۔ فائنل دوحہ کے ویسٹ اینڈ پارک میں کھیلا جائے گا، جس کا آغاز رات 8:00 بجے (IST) ہوگا۔