پاکستان ہانگ کانگ سکسز 2025 کا بن گیا چیمپئن
ہانگ کانگ سکسز 2025 کے فائنل میں پاکستان نے کویت کو 43 رنز سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔
By ANI
Published : November 10, 2025 at 1:36 PM IST
ہانگ کانگ: پاکستان نے ہانگ کانگ سکسز 2025 کے فائنل میں کویت کو 43 رنز سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ کپتان عباس آفریدی پلیئر آف دی میچ قرار پائے ۔گزشتہ روز مشن روڈ گراؤنڈ میں کھیلے گئے فائنل میں کویت نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جو پاکستان کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ گرین شرٹس نے مقررہ 6 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنائے ۔ عباس آفریدی نے طوفانی بیٹنگ کی اور 11 گیندوں پر 52 رنز بنائے جن میں 7 چھکے اور 2 چوکے شامل تھے۔ عبدالصمد نے 13 گیندوں پر 42 جبکہ خواجہ نافع نے صرف 6 گیندوں پر 22 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔
کویت کے میٹ بھوسار واحد نمایاں بالر ثابت ہوئے جنہوں نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ ہدف کے تعاقب میں کویت کی ٹیم 5.1 اوورز میں 92 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عدنان ادریس نے 30 اور میٹ بھوسار نے 33 رنز بنائے ۔ پاکستان کی جانب سے معاذ صداقت نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قومی ٹیم کو ہانگ کانگ سکسز کا ٹائٹل جیتنے پر مبارکباد پیش کی ۔ ایکس پر جاری پیغام میں محسن نقوی نے کہا کہ مہارت، جذبے اور ٹیم ورک کا شاندار مظاہرہ پاکستان کی کرکٹ کے جذبے کو بہترین طریقے سے ظاہر کرتا ہے ۔
Pakistan have now won six Hong Kong Sixes titles, the most by any team in the tournament’s history. #HongKongSixes #Pakistan pic.twitter.com/0D7x7D3oWG— CricTracker (@Cricketracker) November 9, 2025
قبل ازیں ہانگ کانگ سکسز 2025 اتوار کو ٹن کونگ روڈ ریکریشن گراؤنڈ میں ایک سنسنی خیز اختتام کو پہنچا، جب کہ پاکستان نے چیمپئن کا تاج اپنے نام کر لیا، ہانگ کانگ سکسز کی جانب سے جاری کردہ ایک ریلیز کے مطابق، ٹورنامنٹ کی تاریخ میں کسی بھی ملک کا چھٹا ٹائٹل اپنے نام کیا۔
گرینڈ فائنل میں پاکستان نے شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پیش کرتے ہوئے ڈیبیو کرنے والے کویت کو 43 رنز سے شکست دی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے، پاکستان نے 135/3 کا کمانڈنگ پوسٹ کیا، جس کی قیادت عبدالصمد کے دھماکہ خیز 42 (13) اور کپتان عباس آفریدی کے طاقتور 52 (11) تھے۔ کویت کے میٹ بھوسر نے اپنی عمدہ فارم کو جاری رکھتے ہوئے شاندار اسپیل میں تین وکٹیں حاصل کیں۔
کویت نے شاندار انداز میں اپنے تعاقب کا آغاز کیا، جب عدنان ادریس نے ابتدائی اوور میں پانچ چھکے مار کر اپنی ٹیم کو تیزی سے 30 (8) کے ساتھ امید کی کرن دکھائی۔ تاہم، پاکستان کے نظم و ضبط والے باؤلنگ اٹیک نے گرفت مضبوط کر دی، آخر کار کویت کو 92/6 پر آؤٹ کر کے، ایک یادگار جیت اور ان کی شاندار چھکوں کی میراث میں ایک اور تاج ملا۔
🚨Winning celebration of Pakistan🚨— ICC Asia Cricket (@ICCAsiaCricket) November 9, 2025
Pakistan are the champions of the Hong Kong Sixes 2025, and now they can officially take the trophy home! 🏆🔥 pic.twitter.com/xT6RFsCEyG
شکست کے باوجود، یہ کویت کے لیے ایک تاریخی مہم تھی، جس نے اپنی پہلی پیشی میں فائنل تک رسائی حاصل کی اور دنیا کی چند بہترین ٹیموں کے خلاف اپنی صلاحیت کو ثابت کیا۔
میزبان، ہانگ کانگ، چین، نے بنگلہ دیش کے خلاف سنسنی خیز انداز میں پلیٹ فائنل جیت کر اپنے گھریلو ہجوم کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ دیا۔ بنگلہ دیش نے کپتان اکبر علی کے 13 گیندوں پر 51 رنز کی مدد سے 121 رنز بنائے۔ جواب میں، ہانگ کانگ کو اپنے آپ کو آخری اوور میں 30 رنز درکار تھے، اس سے پہلے کہ کپتان اعزاز خان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پانچ چھکے مار کر اپنی ٹیم کو لائن پر لے جایا۔ وہ 21 گیندوں پر 85 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، انہوں نے ایک وکٹ سے جیت اور میزبانوں کے لیے پلیٹ ٹائٹل اپنے نام کیا۔
باؤل فائنل میں سری لنکا نے متحدہ عرب امارات کو 21 رنز سے شکست دے کر اپنی مہم کا اختتام مثبت انداز میں کیا۔ سچیتا جیاتھیلاکے نے 13 گیندوں پر 52 رنز بنا کر سری لنکا کو چھ اوورز میں 106/2 تک پہنچا دیا۔ متحدہ عرب امارات کے تعاقب میں کبھی بھی رفتار نہیں آئی کیونکہ وہ 85/2 تک محدود رہے، سری لنکا کو باؤل چیمپئن شپ دلائی۔