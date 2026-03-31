پاکستان کرکٹ بحران کا شکار، دو دن میں تین کھلاڑیوں کو بڑی سزائیں، فخر زمان معطل
فخر زمان، شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کو تین مختلف مقدمات میں بھاری سزائیں سنائی گئی ہیں۔
Published : March 31, 2026 at 6:44 PM IST
نئی دہلی: پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کا 11 واں سیزن اس وقت پاکستان میں جاری ہے۔ دریں اثنا، قومی ٹیم کے تین نامور کھلاڑیوں (فخر زمان، شاہین آفریدی اور نسیم شاہ) کو تین الگ الگ مقدمات میں سخت سزائیں سنائی گئی ہیں۔ تین کھلاڑیوں میں سے ایک کو دو میچوں کے لیے معطل کیا گیا ہے جب کہ دو پر لاکھوں روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔
فخر زمان کو دو میچوں کے لیے معطل کر دیا گیا
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے بال ٹیمپرنگ کے الزام میں لاہور قلندرز کے بلے باز فخر زمان کو دو میچوں کے لیے معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پی سی بی نے کہا کہ فخر زمان کو بال ٹیمپرنگ سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی پر سزا دی گئی ہے۔ تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ بھی کہا کہ فخر زمان کو اس فیصلے پر اپیل کرنے کا حق حاصل ہے۔ وہ 48 گھنٹوں کے اندر ٹیکنیکل کمیٹی میں اپیل کر سکتے ہیں۔ فخر زمان پر کراچی کنگز کے خلاف پاکستان سپر لیگ 2026 کے چھٹے میچ کے دوران بال ٹیمپرنگ کا الزام لگایا گیا تھا، جس کی انہوں نے تردید کی تھی۔
نسیم شاہ پر 2 کروڑ روپے جرمانہ
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے فاسٹ باؤلر نسیم شاہ پر 2 کروڑ روپے (تقریباً 1.5 ملین امریکی ڈالر) جرمانہ کر دیا۔ بورڈ کے مطابق فاسٹ بولر کے خلاف کارروائی ان کے سینٹرل کنٹریکٹ اور سوشل میڈیا گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی پر کی گئی۔ نسیم شاہ کے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بارے میں ایک توہین آمیز ٹویٹ پوسٹ کی گئی، جس میں پوچھا گیا کہ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی افتتاحی تقریب میں ان کے ساتھ ’لارڈز کی ملکہ‘ جیسا سلوک کیوں کیا گیا۔
اس کے بعد بتایا گیا کہ نسیم شاہ کا ٹوئٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے۔ اس دوران نسیم شاہ نے اپنے سوشل میڈیا کنسلٹنٹ کو ہٹا دیا۔ تاہم پی سی بی نے نسیم شاہ کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ شاہ نے غیر مشروط معافی مانگی۔ اس کے باوجود پی سی بی نے شاہ کو سنٹرل کنٹریکٹ کی شرائط کی خلاف ورزی پر 20 ملین روپے جرمانہ کیا۔ ان کے سوشل میڈیا منیجر کو بھی بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، جس سے وہ مستقبل میں کسی بھی کھلاڑی کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے۔
شاہین آفریدی پر 10 لاکھ روپے جرمانہ
پاکستان کرکٹ ٹیم کے ون ڈے کپتان اور پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی پر ان کی پی ایس ایل فرنچائز لاہور قلندرز نے 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ لاہور قلندرز کے ایک بیان کے مطابق شاہین آفریدی پر سیکیورٹی پروٹوکول کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ شاہین سیکیورٹی پروٹوکول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے دوست کو اپنے ساتھ ہوٹل لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لاہور قلندرز نے سیکیورٹی کی خلاف ورزی کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔