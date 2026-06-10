پاکستان کرکٹ بورڈ شان مسعود اور ہیڈ کوچ سرفراز کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا
سب سے اہم فیصلہ یہ ہوگا کہ شان مسعود ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے دوروں کےلیے ٹیسٹ کپتان کےطور پر برقرار رہیں گے یا نہیں۔
Published : June 10, 2026 at 6:50 PM IST
کراچی: پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ حکام اس ہفتے کے آخر میں ہونے والی میٹنگ میں ٹیسٹ کپتان شان مسعود اور ہیڈ کوچ سرفراز احمد کے مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلہ کریں گے۔ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بورڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ بنگلہ دیش کے دورے پر ٹیم کی 0-2 سے شرمناک شکست کے بعد شان مسعود اور سرفراز احمد کو انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے آئندہ دوروں کے لیے ان کی ذمہ داریوں میں برقرار رکھا جائے گا یا نہیں۔
پی سی بی کے ایک ذریعے نے بتایا کہ سب سے اہم فیصلہ یہ ہوگا کہ شان مسعود ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے دوروں کے لیے ٹیسٹ کپتان کے طور پر برقرار رہیں گے یا نہیں۔ ذرائع نے کہا کچھ سلیکٹرز اور کچھ بورڈ حکام کا خیال ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سلمان علی آغا کو سونپ دی جائے۔ آغا اس سے قبل محدود اوورز کے فارمیٹس میں قومی ٹیم کی قیادت کر چکے ہیں۔ وہ اس وقت ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان ہیں۔
اگرچہ شان مسعود کپتان کے طور پر جاری رہنا چاہتے ہیں لیکن بنگلہ دیش کے دورے پر مایوس کن کارکردگی ان کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پی سی بی ابھی تک سرفراز خان کے ساتھ کسی حتمی معاہدے پر نہیں پہنچا ہے۔ سابق کپتان یونس خان اگلے ہیڈ کوچ کے عہدے کے لیے سنجیدہ دعویدار تصور کیے جا رہے ہیں۔
ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ سرفراز یونس خان کے ساتھ معاہدہ ہونے تک اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ یونس بورڈ کے اندر کوئی بھی عہدہ قبول کرتے وقت اپنی شرائط کے لیے جانے جاتے ہیں۔سابق کپتان محمد حفیظ بھی ہیڈ کوچ کے عہدے کے ممکنہ دعویداروں میں شامل ہیں۔ پی سی بی حکام نے دونوں سے بات چیت کی ہے تاہم ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔
نقوی بورڈ کے اندر دوہری ذمہ داریاں سنبھالنے والے عہدیداروں کے کام کا بوجھ بھی کم کرنا چاہتے ہیں۔اس وقت سابق کپتان مصباح الحق، اسد شفیق، سرفراز خان اور عاقب جاوید قومی سلیکٹرز ہیں، جب کہ ان میں سے کچھ آفیشلز بورڈ میں دیگر ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں۔
محدود اوورز کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن بھی انتخاب کے عمل میں شامل ہیں۔ اس اجلاس میں ڈائریکٹر (انٹرنیشنل کرکٹ) کی تقرری کے حوالے سے بھی فیصلہ متوقع ہے۔ دریں اثنا، پاکستان کے تجربہ کار فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی کی ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے آئندہ ٹیسٹ دوروں کے لیے ٹیم میں شمولیت مشکوک ہے۔ سلیکٹرز اور ٹیم مینجمنٹ ان کے کام کا بوجھ سنبھالنے کی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں۔
پاکستانی ٹیم 25 جولائی سے ویسٹ انڈیز میں دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ اس کے بعد ٹیم انگلینڈ کا دورہ کرے گی جہاں 19 اگست سے تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جانی ہے۔
شاہین شاہ آفریدی پاکستان کی ون ڈے ٹیم کے کپتان ہیں۔ ایک ذریعہ نے کہا سلیکٹرز اور ٹیم مینجمنٹ کا خیال ہے کہ شاہین کے کام کے بوجھ کو متوازن کرنا اور انہیں بنیادی طور پر محدود اوورز کی کرکٹ پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دینا بہتر ہوگا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ شاہین تاہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں اور مزید ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں۔26 سالہ فاسٹ باؤلر نے 34 ٹیسٹ میچوں میں 126 وکٹیں حاصل کی ہیں۔