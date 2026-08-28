عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویو سے ناراض پاکستان نے لارڈز ٹیسٹ سے دستبردار ہونے پر کیا تھا غور
رابطہ کرنے پر پی سی بی نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔
By PTI
Published : August 28, 2026 at 3:46 PM IST
کراچی: میزبان براڈکاسٹر اسکائی اسپورٹس کو جیل میں بند سابق وزیراعظم عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویو پر ناراض پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے انگلینڈ کے خلاف لارڈز میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن لنچ کے بعد اپنے کھلاڑیوں کو میدان میں نہ بھیجنے پر غور کیا، لیکن بالآخر شکایت درج کرانے پر رضامند ہوگیا۔
رابطہ کرنے پر پی سی بی نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، تاہم پیش رفت سے واقف ذرائع نے بتایا کہ اسکائی اسپورٹس کو باضابطہ شکایت بھیج دی گئی ہے۔
انگلینڈ کے سابق کپتان مائیک ایتھرٹن نے عمران کے بیٹوں قاسم اور سلیمان سے 18 منٹ کا انٹرویو کیا۔ دونوں نے اپنے 73 سالہ والد کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ عمران پاکستان کے سابق کپتان بھی ہیں، اور ان کی قیادت میں پاکستان نے اپنا پہلا اور واحد ون ڈے ورلڈ کپ 1992 میں جیتا تھا۔
ذرائع کے مطابق پی سی بی نے بدھ کو ریکارڈ شدہ انٹرویو نشر کرنے پر اعتراض کیا۔ یہاں تک کہ اگر اسکائی نے نشریات جاری رکھی تو اس نے احتجاجاً لنچ کے بعد اپنے کھلاڑیوں کو میدان میں نہ بھیجنے پر غور کیا۔ تاہم پاکستانی ٹیم مقررہ وقت پر میدان میں آ گئی۔ انگلینڈ نے میچ کے پہلے دن نو وکٹ پر 248 رنز بنائے۔ تیز گیندباز محمد عباس نے چار جبکہ محمد علی نے تین وکٹ حاصل کئے۔