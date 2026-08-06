پاکستان تین سال بعد ہوم گراؤنڈ سے باہر ٹیسٹ میچ میں کامیاب، ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرا میچ آٹھ وکٹوں سے جیتا
پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں آٹھ وکٹوں سے شاندار کامیابی حاصل کر کے سیریز برابر کر دی ہے۔
Published : August 6, 2026 at 11:03 AM IST
حیدرآباد: پاکستان نے بدھ کے روز ویسٹ انڈیز کے خلاف آٹھ وکٹوں سے جیت درج کر کے نہ صرف سیریز میں شکست سے خود کو بچا لیا بلکہ ہوم گراؤنڈ سے باہر ٹیسٹ میچ جیتنے کا طویل انتظار بھی ختم کر دیا۔ پہلا میچ ہارنے کے بعد پاکستانی ٹیم نے زبردست واپسی کی اور دوسرا میچ جیت کر دو میچوں کی یہ سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ یہ گذشتہ تین برسوں میں ہوم گراؤنڈ سے باہر پاکستان کی پہلی ٹیسٹ جیت ہے۔
پاکستان نے اس سے قبل آخری بار سال 2023 میں بابر اعظم کی کپتانی میں سری لنکا کے خلاف اس کے ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ میچ جیتا تھا۔ اس جیت کے بعد سے پاکستان نے کئی بار اپنے کپتان بدلے، یہاں تک کہ بابر اعظم خود بھی دو بار کپتانی سے دستبردار ہوئے، لیکن کوئی بھی حکمت عملی انہیں ملک سے باہر جیت دلانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔
Culminated the home series with shared honours 🏆 🤝 #WIvPAK | #MenInMaroon | #WIOutside pic.twitter.com/LfeCEzM24y— Windies Cricket (@windiescricket) August 5, 2026
پاکستان کو پہلی اننگز میں 43 رنز کی برتری حاصل ہوئی
ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 344 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ جسٹن گریوز (73) اور روسٹن چیس (70) نے نصف سنچریاں اسکور کر کے ٹیم کو ایک بہتر مجموعے تک پہنچایا۔ پاکستان کی طرف سے ساجد خان سب سے کامیاب باؤلر رہے، جنہوں نے چار وکٹیں حاصل کیں۔
تاہم، پاکستان نے جواب میں 387 رنز بنا کر پہلی اننگز میں 43 رنز کی فیصلہ کن برتری حاصل کی۔ عبداللہ شفیق نے 160 رنز کی ناقابلِ شکست اور شاندار اننگز کھیلی جب کہ بابر اعظم (88) اور اذان اویس (55) نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔ جومل واریکن نے بہترین باؤلنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھ وکٹیں حاصل کیں۔
پاکستان کی آٹھ وکٹوں سے فتح
پاکستانی باؤلرز نے دوسری اننگز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم کو صرف 117 رنز پر ڈھیر کر دیا۔ ویسٹ انڈیز کے چھ بلے باز دہائی کا ہندسہ بھی عبور نہ کر سکے جب کہ پانچ کھلاڑی ہی ڈبل فگرز میں داخل ہو پائے۔ علی عثمان اور ساجد خان نے چار چار وکٹیں لے کر ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ لائن کو تہس نہس کر دیا۔
A three-year drought broken for Pakistan and a boost on the #WTC27 standings as a result 📈https://t.co/gW4kJw6IvO— ICC (@ICC) August 6, 2026
اس کے بعد پاکستانی ٹیم نے 75 رنز کا ہدف صرف دو وکٹوں کے نقصان پر آسانی سے حاصل کر لیا۔ عبداللہ شفیق (24 رنز ناٹ آؤٹ) اور بابر اعظم (24 رنز ناٹ آؤٹ) ٹیم کو جیت کی دہلیز کے پار لے گئے۔
کپتانی دوبارہ بابر اعظم کے سپرد
شان مسعود کی بطور کپتان مدت کے دوران پاکستان کو آسٹریلیا میں 3-0، جنوبی افریقہ میں 2-0 اور بنگلہ دیش میں 2-0 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیسٹ کرکٹ میں قومی ٹیم کی اس مایوس کن کارکردگی کے نتیجے میں انہیں قیادت سے ہٹا دیا گیا، اور اس سیریز کے آغاز سے قبل بابر اعظم کو دوبارہ ان کی جگہ کپتان مقرر کیا گیا۔
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