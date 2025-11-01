پاکستانی کھلاڑی نے نامساعد حالات کے باوجود شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، بھارتی کھلاڑی کو پیچھے چھوڑا
پاکستان کے ایک کرکٹر نے حال ہی میں خراب قسمت کے باوجود بھارت کے عالمی چیمپیئن کپتان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
Published : November 1, 2025 at 12:42 PM IST
حیدرآباد: پاکستان کرکٹ حالیہ دنوں میں بہت اتار چڑھاؤ سے گزری ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی مختصر عرصے میں نمایاں ہلچل کا سامنا کیا ہے۔ کئی اعلیٰ عہدیداروں کو ہٹا کر بورڈ میں نئے ارکان کی تقرری کی گئی جس کے اثرات پاکستان کرکٹ ٹیم پر واضح طور پر نظر آئے۔
بابر اعظم کافی عرصے سے پاکستان کی کپتانی کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہیں کپتانی سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد محمد رضوان اور شاہین آفریدی کو کپتان مقرر کیا گیا۔ جب وہ کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہے تو سلمان علی آغا اور شان مسعود کو بطور کپتان آزمایا گیا۔ بابر کی برطرفی کے بعد انہیں دوبارہ کپتان مقرر کیا گیا۔
بابر اعظم نے دوبارہ تقرری کے لیے شرائط رکھی
اس سب کے دوران بابر کافی پریشان اور اداس دکھائی دیے۔ انہوں نے بطور کپتان دوبارہ تقرری کے لیے شرائط رکھی تھیں لیکن جب وہ ان شرائط کو حاصل کرنے میں ناکام رہے تو انہیں کپتانی سے ہٹا کر ٹی ٹوئنٹی ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا۔ 2025 ایشیا کپ میں پاکستان کی مایوس کن کارکردگی کے بعد بابر اعظم کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔
دنیا کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی
اب بابر اعظم جنوبی افریقہ کے خلاف ڈومیسٹک ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیل رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنے کے بعد، انہوں نے کچھ ایسا حاصل کیا ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستانی کرکٹر کے طور پر ایک اسٹار بھارتی کھلاڑی کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ درحقیقت بابر اعظم T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں دنیا کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔
ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ
بابر اعظم نے سابق بھارتی کپتان روہت شرما کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جو اس سے قبل ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز کے عہدے پر فائز تھے۔ اس کی وجہ واضح ہے۔ پاکستانی کھلاڑی بابر اعظم نے بھارتی کھلاڑی روہت شرما کو پیچھے چھوڑ دیا کیونکہ روہت شرما نے 2024 میں ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔
روہت شرما اب T20 کرکٹ نہیں کھیلتے۔ ایسے میں بابر اعظم کے پاس روہت کو آسانی سے پیچھے چھوڑنے کا موقع تھا اور انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ بابر نے اب ٹی 20 انٹرنیشنل میں 39.57 کی اوسط اور 128.77 کے اسٹرائیک ریٹ سے 4,234 رنز بنائے ہیں، جس میں تین سنچریاں اور 36 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ روہت شرما کے T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں 4,231 رنز ہیں۔
T20 کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی
|سنچری کا نام
|سنچری
|میچ/پاری
|اوسط
|اسٹرائک ریٹ
|سنچری/ہاف سنچری
|4234
|130/123
|39.57
|128.77
|3/36
|روہت شرما
|4231
|159/151
|32.05
|140.89
|5/32
|وراٹ کوہلی
|4188
|125/117
|48.69
|137.04
|1/38
|جوس بٹلر
|3869
|144/132
|35.49
|148.97
|1/28
|پال اسٹرلنگ
|3710
|153/150
|26.69
|134.86
|1/24
پاکستان اور جنوبی افریقہ ایک ایک میچ جیت کر برابری پر
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں مہمان ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 19.4 اوورز میں 110 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان نے 13.1 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 121 رنز بنا کر میچ 9 وکٹوں سے جیت لیا۔ بابر اعظم نے 18 گیندوں پر 1 چوکے کی مدد سے 11 رنز بنائے۔