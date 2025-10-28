پاکستان اور جنوبی افریقہ پہلے ٹی ٹوئنٹی میں آمنے سامنے، جانئے بھارت میں لائیو میچ کب اور کہاں دیکھ سکتے ہیں
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا یہ پہلا میچ ہے جس میں بابر اعظم حصہ لے رہے ہیں۔
حیدرآباد: پاکستان کرکٹ ٹیم ایک بار پھر میدان میں اتر رہی ہے۔ اس بار ان کا مقابلہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ سلمان علی آغا بدستور پاکستانی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں جبکہ ڈونووین فریرا جنوبی افریقہ کے کپتان ہیں۔ ٹیموں میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ تین میچوں کی یہ سیریز کافی دلچسپ ہونے کی امید ہے۔اس سیریز کا پہلا میچ 28 اکتوبر (منگل) کو رات 8:30 بجے سے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم پاکستان میں کھیلا جائے گا۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان اب تک کل 24 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ کھیلے جا چکے ہیں۔ اس عرصے کے دوران پاکستان کرکٹ ٹیم نے 12 میچز جیتے ہیں جب کہ جنوبی افریقی ٹیم نے بھی 12 میں کامیابی حاصل کی ہے۔دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف سخت فیورٹ ہیں تاہم اس میچ میں افریقی ٹیم کو پاکستان پر برتری حاصل ہو سکتی ہے۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں میں تبدیلیاں
اس میچ میں پاکستان کے اسٹار بلے باز بابر اعظم کی ٹیم میں واپسی ہوگی۔ انہوں نے فخر زمان کی جگہ لی ہے۔ عثمان خان نے محمد حارث کی جگہ لی ہے۔ ڈیوڈ ملر، جو اس سیریز میں جنوبی افریقہ کی کپتانی کرنے والے تھے، ہیمسٹرنگ میں تناؤ کی وجہ سے باہر ہو گئے ہیں۔ ٹیم کی کپتانی اب ڈیون فریرا کو سونپی گئی ہے۔ جیرالڈ کوٹزی کو بھی فٹنس مسائل کی وجہ سے باہر کردیا گیا ہے۔
بھارت میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کا لائیو میچ کہاں دیکھیں
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان بھارت میں ہونے والا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ کسی بھی ٹی وی چینل پر نشر نہیں کیا جائے گا۔ تاہم، میچ کی لائیو سٹریمنگ فین کوڈ ایپ اور ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے لیے ممکنہ پلیئنگ الیون
پاکستان: صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، بابر اعظم، سلمان آغا (کپتان)، حسن نواز، محمد نواز، عثمان خان، شاہین شاہ آفریدی، فہیم اشرف، نسیم شاہ، ابرار احمد۔
جنوبی افریقہ: لوان ڈری پریٹوریس، کوئنٹن ڈی کوک، ٹونی ڈی زورزی، میتھیو بریٹزکے، ڈیوالڈ بریوس، ڈیون فریرا (کپتان)، کوربن بوش، جارج لنڈے، اوتھنیل بارٹمین، نقبا پیٹرسن، لونگی نگیڈی۔