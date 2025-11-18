ETV Bharat / sports

مفت میں دیکھیں پاک بمقابلہ زمبابوے میچ، جانیں ہندوستان میں کب اور کہاں ہوگی لائیو اسٹریمنگ

PAK بمقابلہ ZIM لائیو اسٹریمنگ: پاکستان، سری لنکا، زمبابوے T20 سہ فریقی سیریز کے بارے میں سب کچھ یہاں جانیں۔

pak vs zim t20i match live streaming free where to watch pakistan vs zimbabwe t20i tri series in india Urdu News
پاکستان، سری لنکا، زمبابوے T20 سہ فریقی سیریز (Photo courtesy: Zimbabwe Cricket X)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 18, 2025 at 12:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز کے اختتام کے بعد، دونوں ٹیمیں اب ایک T20 سہ ملکی سیریز میں آمنے سامنے ہوں گی، جس میں زمبابوے تیسری ٹیم ہے۔ افغانستان نے پہلے اس سیریز میں تیسری ٹیم سے کھیلنا تھا لیکن پاکستان کے ساتھ سیاسی کشیدگی کے باعث افغانستان نے سیریز سے دستبرداری اختیار کر لی اور ان کی جگہ زمبابوے کو شامل کیا گیا۔

سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز 18 سے 29 نومبر 2025 تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ پہلا میچ آج پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا جو پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔

یہ سیریز پہلے 17 نومبر کو شروع ہونا تھی لیکن چند روز قبل پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد سری لنکا اور پاکستان کے درمیان ہونے والی ون ڈے سیریز ایک دن کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی جس کے بعد سہ فریقی سیریز کو بھی ایک دن کے لیے ملتوی کرنا پڑا تھا۔ پاکستان نے سری لنکا کو ون ڈے سیریز میں 0-3 سے شکست دے کر کلین سویپ مکمل کر لیا۔

سہ فریقی سیریز کا شیڈول
18 نومبرپاکستان بمقابلہ زمبابوے
20 نومبرسری لنکا بمقابلہ زمبابوے
22 نومبرپاکستان بمقابلہ سری لنکا
23 نومبرپاکستان بمقابلہ زمبابوے
25 نومبرسری لنکا بمقابلہ زمبابوے
27 نومبرپاکستان بمقابلہ سری لنکا
29 نومبرفائنل، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم

اس طرح ترتیب دیا گیا سہ فریقی سیریز کا شیڈول

پہلا میچ 18 نومبر کو پاکستان بمقابلہ زمبابوے ہے۔ دوسرا میچ 20 نومبر کو سری لنکا بمقابلہ زمبابوے ہے۔ تیسرا میچ 22 نومبر کو پاکستان بمقابلہ سری لنکا ہے۔ چوتھا میچ 23 نومبر کو پاکستان بمقابلہ زمبابوے ہے۔ پانچواں میچ 25 نومبر کو سری لنکا بمقابلہ زمبابوے ہے۔ چھٹا میچ 27 نومبر کو پاکستان بمقابلہ سری لنکا ہے۔ جب کہ ساتواں میچ 29 نومبر کو فائنل کی شکل میں کھیلا جائے گا، جو کہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔

لائیو اسٹریمنگ اور براڈکاسٹ

سہ فریقی سیریز بھارت میں ٹیلی ویژن پر نہیں دکھائی جائے گی، لیکن بھارتی شائقین اسپورٹس ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر میچز براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں، ہر میچ پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست نشر کیا جائے گا اور تماشا ایپ پر لائیو اسٹریمنگ دستیاب ہوگی۔

سہ فریقی سیریز کے لیے ٹیمیں

پاکستان: عبدالصمد، بابر اعظم، فخر زمان، صاحبزادہ فرحان، عثمان خان، سلمان علی آغا (کپتان)، فہیم اشرف، محمد نواز، صائم ایوب، ابرار احمد، محمد وسیم جونیئر، سلمان مرزا، نسیم شاہ، شاہین شاہ آفریدی، عثمان طارق، فخر زمان، حارث معرفی۔

سری لنکا: داسن شاناکا (کپتان)، پاتھم نسانکا، کوسل مینڈس، کوسل پریرا، کامل مشرا، کامندو مینڈس، بھانوکا راجا پاکسا، جنیت لیاناگے، وینندو ہسرنگا، مہیش تھیکشنا، دشن ہیمانتھا، دشمنتھا چمیرا، نوشنہارا، نوشن ہارا۔

زمبابوے: سکندر رضا (کپتان)، برائن بینیٹ، ریان برل، گریم کریمر، بریڈلی ایونز، کلائیو مداندے، ٹینوٹینڈا مافوسا، ویلنگٹن مساکڈزا، تادیواناشے مارومانی، ٹونی مونیونگا، تاشینگا میوزیکیوا، ڈیون مائرز، رچرڈ بیرنیومری، نیوریمانیوا، ڈیون۔

یہ بھی پڑھیں:

وائٹ بال سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان، بابر اعظم کی ٹی ٹوئنٹی میں واپسی، متعدد کھلاڑی ڈراپ

بابر اعظم نے رقم کی نئی تاریخ، دو سال بعد سنچری بنا کر سعید انور کا ریکارڈ کیا برابر، بنائے دیگر ریکارڈ

بھارت ایشیا کپ میں ہمارے خلاف کھیلنے سے انکار کرے، سابق پاکستانی کھلاڑی کا بڑا بیان

بابر اعظم کے مداح کی دیوانگی، ملاقات کے لئے بالکونی پر چڑھ گیا،پولیس نے کی سرزنش

دس سیکنڈ کے لیے سولہ لاکھ روپے! ایشیا کپ میں ٹیم انڈیا کے میچوں کی کافی مانگ

'کیا اس نے کتے کا گوشت کھایا ہے؟...' جب عرفان پٹھان پاکستانی کھلاڑی پر بھڑک گئے

ایشیا کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان، ان بڑے کھلاڑیوں کو جگہ نہ مل سکی

بابر اور رضوان کے بغیر نکل گئی پاکستان کی ہوا، بنگلہ دیش نے دھول چٹا دی

TAGGED:

PAK VS ZIM LIVE STREAMING IN INDIA
PAK VS ZIM WHERE TO WATCH
LIVE STREAMING OF PAK VS ZIM MATCH
TRI SERIES LIVE STREAM OF PAKISTAN
PAK VS ZIM T20 MATCH

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.