مفت میں دیکھیں پاک بمقابلہ زمبابوے میچ، جانیں ہندوستان میں کب اور کہاں ہوگی لائیو اسٹریمنگ
PAK بمقابلہ ZIM لائیو اسٹریمنگ: پاکستان، سری لنکا، زمبابوے T20 سہ فریقی سیریز کے بارے میں سب کچھ یہاں جانیں۔
Published : November 18, 2025 at 12:33 PM IST
حیدرآباد: پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز کے اختتام کے بعد، دونوں ٹیمیں اب ایک T20 سہ ملکی سیریز میں آمنے سامنے ہوں گی، جس میں زمبابوے تیسری ٹیم ہے۔ افغانستان نے پہلے اس سیریز میں تیسری ٹیم سے کھیلنا تھا لیکن پاکستان کے ساتھ سیاسی کشیدگی کے باعث افغانستان نے سیریز سے دستبرداری اختیار کر لی اور ان کی جگہ زمبابوے کو شامل کیا گیا۔
سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز 18 سے 29 نومبر 2025 تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ پہلا میچ آج پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا جو پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔
Pakistan, Sri Lanka and Zimbabwe captains unveiling the T20I tri-series trophy.#PAKvZIM #SLvPAK #SLvZIM pic.twitter.com/q7uIzEvga5— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) November 17, 2025
یہ سیریز پہلے 17 نومبر کو شروع ہونا تھی لیکن چند روز قبل پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد سری لنکا اور پاکستان کے درمیان ہونے والی ون ڈے سیریز ایک دن کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی جس کے بعد سہ فریقی سیریز کو بھی ایک دن کے لیے ملتوی کرنا پڑا تھا۔ پاکستان نے سری لنکا کو ون ڈے سیریز میں 0-3 سے شکست دے کر کلین سویپ مکمل کر لیا۔
|سہ فریقی سیریز کا شیڈول
|18 نومبر
|پاکستان بمقابلہ زمبابوے
|20 نومبر
|سری لنکا بمقابلہ زمبابوے
|22 نومبر
|پاکستان بمقابلہ سری لنکا
|23 نومبر
|پاکستان بمقابلہ زمبابوے
|25 نومبر
|سری لنکا بمقابلہ زمبابوے
|27 نومبر
|پاکستان بمقابلہ سری لنکا
|29 نومبر
|فائنل، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم
اس طرح ترتیب دیا گیا سہ فریقی سیریز کا شیڈول
پہلا میچ 18 نومبر کو پاکستان بمقابلہ زمبابوے ہے۔ دوسرا میچ 20 نومبر کو سری لنکا بمقابلہ زمبابوے ہے۔ تیسرا میچ 22 نومبر کو پاکستان بمقابلہ سری لنکا ہے۔ چوتھا میچ 23 نومبر کو پاکستان بمقابلہ زمبابوے ہے۔ پانچواں میچ 25 نومبر کو سری لنکا بمقابلہ زمبابوے ہے۔ چھٹا میچ 27 نومبر کو پاکستان بمقابلہ سری لنکا ہے۔ جب کہ ساتواں میچ 29 نومبر کو فائنل کی شکل میں کھیلا جائے گا، جو کہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔
لائیو اسٹریمنگ اور براڈکاسٹ
سہ فریقی سیریز بھارت میں ٹیلی ویژن پر نہیں دکھائی جائے گی، لیکن بھارتی شائقین اسپورٹس ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر میچز براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں، ہر میچ پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست نشر کیا جائے گا اور تماشا ایپ پر لائیو اسٹریمنگ دستیاب ہوگی۔
سہ فریقی سیریز کے لیے ٹیمیں
پاکستان: عبدالصمد، بابر اعظم، فخر زمان، صاحبزادہ فرحان، عثمان خان، سلمان علی آغا (کپتان)، فہیم اشرف، محمد نواز، صائم ایوب، ابرار احمد، محمد وسیم جونیئر، سلمان مرزا، نسیم شاہ، شاہین شاہ آفریدی، عثمان طارق، فخر زمان، حارث معرفی۔
سری لنکا: داسن شاناکا (کپتان)، پاتھم نسانکا، کوسل مینڈس، کوسل پریرا، کامل مشرا، کامندو مینڈس، بھانوکا راجا پاکسا، جنیت لیاناگے، وینندو ہسرنگا، مہیش تھیکشنا، دشن ہیمانتھا، دشمنتھا چمیرا، نوشنہارا، نوشن ہارا۔
زمبابوے: سکندر رضا (کپتان)، برائن بینیٹ، ریان برل، گریم کریمر، بریڈلی ایونز، کلائیو مداندے، ٹینوٹینڈا مافوسا، ویلنگٹن مساکڈزا، تادیواناشے مارومانی، ٹونی مونیونگا، تاشینگا میوزیکیوا، ڈیون مائرز، رچرڈ بیرنیومری، نیوریمانیوا، ڈیون۔