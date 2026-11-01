ریکارڈ ہدف کے تعاقب کے ساتھ پاکستان نے ٹرائی سیریز پر کیا قبضہ، بھارت کے 24 سال پرانے ریکارڈ کی برابری کر کے سب کو کر دیا حیران
ٹرائی سیریز کے فائنل میں پاکستان نے سری لنکا کے خلاف 326 رنز کا ہدف حاصل کر کے تاریخ رقم کر دی۔
Published : November 1, 2026 at 1:41 PM IST
لاہور: پاکستان نے ہفتہ، 31 اکتوبر کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 326 رنز کا ہدف حاصل کر کے ون ڈے (ODI) کرکٹ میں تاریخ رقم کر دی۔ 'مین ان گرین' (پاکستانی ٹیم) نے سری لنکا کے خلاف ٹرائی سیریز کے فائنل میں 326 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے 3 وکٹوں سے ریکارڈ فتح درج کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کسی بھی ون ڈے فائنل میں اب تک کے سب سے بڑے کامیاب رن چیس (ہدف کے تعاقب) کا ورلڈ ریکارڈ برابر کر دیا، جو کہ پہلے صرف بھارت کے نام تھا۔
یاد رہے کہ ٹیم انڈیا نے 24 سال پہلے (2002 میں) انگلینڈ کے خلاف لارڈز کے تاریخی میدان پر 326 رنز کا ہدف حاصل کر کے نیٹ ویسٹ ٹرائی سیریز اپنے نام کی تھی۔ اس میچ میں یووراج سنگھ اور محمد کیف نے ہندوستانی کرکٹ کی تاریخ کی سب سے یادگار واپسی (کم بیک) کرائی تھی اور ٹیم کو انتہائی مشکل صورتحال سے نکال کر 2 وکٹوں سے جیت دلائی تھی۔
Spectacular batting sees Pakistan secure victory in the tri-series final over Sri Lanka 💥 📝: https://t.co/hpiOYpz7O2 https://t.co/7md0rayV20— ICC (@ICC) October 31, 2026
ون ڈے فائنل میں سب سے بڑا کامیاب رن چیس (ہدف کا تعاقب)
- ہندوستان بمقابلہ انگلینڈ - 326 (2002، لارڈز)
- پاکستان بمقابلہ سری لنکا – 326 (2026، لاہور)
- بھارت بمقابلہ پاکستان – 315 (1998، ڈھاکہ)
- ویسٹ انڈیز بمقابلہ پاکستان – 285 (1993، شارجہ)
- نیوزی لینڈ بمقابلہ ہندوستان - 277 (2005، ہرارے)
فخر زمان نے 127 رنز کی شاندار اننگز کھیلی
اس کے علاوہ پاکستان کی یہ جیت اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ 2008 میں بنگلہ دیش میں ہونے والے 'کٹ پلائی کپ' کے بعد سے انہوں نے کوئی بھی ون ڈے ٹرائی سیریز کا خطاب نہیں جیتا تھا اور یہ ون ڈے فائنل کی تاریخ میں پاکستان کا اب تک کا سب سے بڑا کامیاب رن چیس بھی ہے۔ اس سے پہلے فائنل میں پاکستان کا سب سے بڑا رن چیس 277 رنز تھا۔
A stunning 12th ODI ton for Fakhar Zaman against Sri Lanka 👊 https://t.co/Pbpic50YH6— ICC (@ICC) November 1, 2026
فخر اور منہاس نے پاکستان کو دلائی جیت
ٹرائی سیریز کے فائنل میں 326 رنز کے بڑے ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے فخر زمان نے شاندار سنچری اسکور کی۔ ان کے علاوہ عرفات منہاس نے آخری اوورز میں طوفانی اننگز کھیل کر ٹیم کو 9 گیندیں پہلے ہی میچ جتا دیا۔ فخر زمان نے 99 گیندوں پر 127 رنز کی بہترین اننگز کھیلی، جس میں 11 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے۔ زمان نے تیسری وکٹ کے لیے سعد بیگ (74 رنز) کے ساتھ 149 رنز کی انتہائی اہم شراکت داری قائم کی۔ دوسری طرف کپتان بابر اعظم پوری سیریز میں فلاپ رہے اور اس فائنل میچ میں بھی وہ اپنا کھاتا کھولے بغیر (صفر پر) آؤٹ ہو گئے۔ فخر کے علاوہ عرفات منہاس نے محض 31 گیندوں پر 61 رنز کی جارحانہ اننگز کھیل کر ٹیم کو 3 وکٹوں سے یادگار جیت دلا دی۔
عرفات منہاس نے کھیلی 61 رنز کی شاندار اننگز
اس سے قبل، ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سری لنکا کی جانب سے کامندو مینڈس نے 128 گیندوں پر 131 رنز بنائے (جس میں 2 چھکے شامل تھے)، جب کہ پون رتنائیکے نے 65 گیندوں پر 77 رنز کی اننگز کھیلی۔ ان کی بدولت سری لنکا کی ٹیم مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں پر 325 رنز بنانے میں کامیاب رہی۔ پاکستان کی طرف سے شاہین آفریدی، نسیم شاہ، سلمان آغا اور حارث رؤف نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔ واضح رہے کہ اس ٹرائی سیریز میں تیسری ٹیم انگلینڈ کی تھی۔