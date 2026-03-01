ETV Bharat / sports

پاکستان جیت کے باوجود ٹورنامنٹ سے باہر، نیوزی لینڈ نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا

پاکستان سپر 8 میچ میں سری لنکا کے خلاف صرف پانچ رنز سے جیت کر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔

pak vs sl super 8 Pakistan knocked out of T20 World Cup despite beating sri lanka by 5 runs Urdu News
پاکستان جیتنے کے باوجود ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 1, 2026 at 7:47 AM IST

کینڈی (سری لنکا): پاکستان نے T20 ورلڈ کپ 2026 کے اپنے آخری سپر 8 میچ میں شریک میزبان سری لنکا کو پانچ رنز سے شکست دی، لیکن وہ سیمی فائنل میں پہنچنے میں ناکام رہا کیونکہ پاکستان رن ریٹ میں نیوزی لینڈ سے بہت پیچھے رہ گیا، جس سے نیوزی لینڈ کو دوسری ٹیم چھوڑ کر سپر 8 کے گروپ ٹو سے ٹاپ فور کے لیے کوالیفائی کرنے والی دوسری ٹیم انگلینڈ کے ساتھ ہے۔

پاکستان کو نیوزی لینڈ کو زیر کرنے کے لیے 65 رنز سے میچ جیتنا تھا لیکن وہ 212 رنز بنانے کے بعد صرف پانچ رنز سے جیت سکی۔ سری لنکا نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں چھ وکٹوں کے نقصان پر 207 رنز بنائے۔ کپتان شاناکا کے 31 گیندوں پر ناقابل شکست 76 رنز (2 چوکے اور 8 چھکے) اور پون رتھنائیکے کے 37 گیندوں پر 58 رنز نمایاں تھے، جنہوں نے پاکستان کو ٹورنامنٹ سے باہر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔

پاکستان کی جانب سے ابراہم احمد سب سے کامیاب باؤلر رہے جنہوں نے 4 اوورز میں 23 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔ آفریدی، نسیم اور نواز نے بھی ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

پاکستان کی شاندار بیٹنگ

اس سے قبل، ٹاس ہارنے کے بعد، پاکستان نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے کینڈی کے پالیکیلے انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں سری لنکا کے خلاف 20 اوورز میں 212/8 کا بڑا مجموعہ بنایا۔ اوپنر صاحبزادہ فرحان نے ایک اور شاندار اننگز کھیلتے ہوئے رواں ٹورنامنٹ کی اپنی دوسری سنچری اسکور کی جبکہ ساتھی اوپنر فخر زمان نے 84 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔دونوں اوپنرز نے پہلی وکٹ کے لیے 176 رنز کی ریکارڈ اوپننگ شراکت کی۔

فرحان 19ویں اوور میں 60 گیندوں پر 100 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے، ایک اننگز جس میں نو چوکے اور پانچ چھکے شامل تھے۔ فخر زمان 42 گیندوں پر 9 چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے 84 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے۔

فرحان نے کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا

اس عرصے کے دوران، 29 سالہ نوجوان نے T20 ورلڈ کپ کے ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ویرات کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا۔ کوہلی کے 319 کے اسکور کو عبور کرنے کے لیے انھیں 37 رنز درکار تھے۔ انھوں نے چھٹے اوور کے آغاز میں داسن شاناکا کی گیند پر باؤنڈری لگا کر یہ کارنامہ انجام دیا۔ فرحان کے پاس اب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ ہے۔ مزید برآں، وہ ٹورنمنٹ کی تاریخ کے پہلے بلے باز بن گئے جنہوں نے T20 ورلڈ کپ کے ایک ہی ایڈیشن میں دو سنچریاں بنائیں۔

سری لنکا کی جانب سے دلشان مدوشنکا سب سے کامیاب باؤلر رہے جنہوں نے 3-33 کے اعداد و شمار کے ساتھ مکمل کیا جبکہ شاناکا نے دو وکٹیں حاصل کیں۔ اب تک، تین ٹیمیں T20 ورلڈ کپ 2026 کے سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہیں: جنوبی افریقہ، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ۔ چوتھی ٹیم کا فیصلہ کل یکم مارچ کو بھارت بمقابلہ ویسٹ انڈیز کے میچ کی فاتح سے ہوگا۔

