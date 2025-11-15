Bihar Election Results 2025

بابر اعظم نے رقم کی نئی تاریخ، دو سال بعد سنچری بنا کر سعید انور کا ریکارڈ کیا برابر، بنائے دیگر ریکارڈ

بابر اعظم کی سنچری: بابر اعظم نے سری لنکا کے خلاف دوسرے ون ڈے میں ناقابل شکست 102 رنز بنائے۔

pak vs sl 2nd odi babar azam scores 20th odi hundred equals saeed anwar record Urdu News
بابر اعظم (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 15, 2025 at 12:13 PM IST

حیدرآباد: پاکستان کے اسٹار بلے باز بابر اعظم نے جمعہ 14 نومبر 2025 کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں سری لنکا کے خلاف دوسرے ون ڈے میچ میں میچ وننگ سنچری اسکور کی۔ انھوں نے 119 گیندوں پر 102 رنز بنائے جس میں آٹھ چوکے شامل تھے۔ اس شاندار اننگز کی بدولت پاکستان نے 289 رنز کا ہدف 48.2 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔

بابر اعظم نے دو سال بعد سنچری بنائی

یہ پاکستانی بلے باز بابر کی 83 اننگز اور 807 دن (2 سال 2 ماہ) کے بعد بین الاقوامی کرکٹ میں پہلی سنچری تھی۔ انہوں نے آخری بار 30 اگست کو ایشیا کپ 2023 کے دوران نیپال کے خلاف ون ڈے سنچری بنائی تھی۔ اس کے بعد بابر نے 20 نصف سنچریاں بنائیں، لیکن انہیں کبھی سنچریوں میں تبدیل نہیں کیا۔ آخر کار، 2025 میں، انہوں نے ناقابل شکست 102 رنز کے ساتھ نہ صرف اپنی 20ویں ون ڈے سنچری مکمل کی بلکہ لیجنڈری پاکستانی بلے باز سعید انور کے ریکارڈ کی برابری بھی کی۔

بابر سعید انور کے برابر

اپنی ناقابل یقین سنچری کے ساتھ، بابر نے ون ڈے کرکٹ میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ سنچریاں (20) بنانے والے سعید انور کی برابری کی۔ بابر نے یہ کارنامہ 136 اننگز میں انجام دیا۔ وہ جنوبی افریقہ کے تجربہ کار ہاشم آملہ (108) اور اسٹار ہندوستانی بلے باز ویرات کوہلی (136) کے پیچھے اس سنگ میل تک پہنچنے والے تیسرے تیز ترین بلے باز بھی بن گئے۔ بابر اعظم محمد یوسف (7 سنچریاں) کو پیچھے چھوڑتے ہوئے گھریلو سرزمین پر سب سے زیادہ سنچریاں (8) بنانے والے پاکستانی بلے باز بھی بن گئے۔

پاکستان نے سیریز جیت لی

سری لنکا کے 289 رنز کے جواب میں اوپنرز صائم ایوب اور فخر زمان کے درمیان 77 رنز کی شراکت کے بعد بابر بیٹنگ کے لیے آئے۔ انہوں نے فخر زمان (78) کے ساتھ دوسری وکٹ کے لیے 127 گیندوں پر 100 رنز کی شراکت داری کی۔ اس کے بعد انہوں نے محمد رضوان (51) کے ساتھ تیسری وکٹ کے لیے 112 رنز جوڑے اور پاکستان کو 289 کے ہدف کا تعاقب کرنے میں مدد دی۔

سری لنکا نے 288/8 رنز بنائے

سری لنکا کی جانب سے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جینتھ لیاناگے (54) نے واحد نصف سنچری بنائی۔ تاہم دیگر بلے بازوں نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ٹیم کو معمولی ٹوٹل تک پہنچانے میں مدد کی۔ کامندو مینڈس (44) اور سدیرا سماراویکرما (42) نے بھی اہم کردار ادا کیا۔

