پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا ٹی 20 میچ کی لائیو سٹریمنگ، جانیں آپ بھارت میں کب اور کہاں دیکھ سکیں گے
پاکستان اور آسٹریلیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی آخری تیاریوں کے لیے تین میچوں کی سیریز کھیلنے جا رہے ہیں۔
Published : January 29, 2026 at 12:00 PM IST
پاکستان اور آسٹریلیا 29 سے 31 جنوری تک تین میچوں کی ٹی 20 سیریز میں آمنے سامنے ہوں گے۔ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل یہ ان کی آخری تیاری ہوگی۔ پاکستان اس سیریز کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس لیے تینوں میچز لاہور کے قذافی سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ اس کے بعد دونوں ٹیمیں دو فروری کو ٹی 20 ورلڈ کپ کے شریک میزبان سری لنکا کے لیے روانہ ہو جائیں گی۔
پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا ٹی 20 میچ لائیو سٹریمنگ
پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹی ٹوئنٹی سیریز بھارت کے کسی ٹیلی ویژن پر نشر نہیں کی جائے گی۔ تاہم، میچوں کی لائیو سٹریمنگ فین کوڈ ایپ پر دستیاب ہوگی۔ تینوں میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے شروع ہوں گے۔
پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا ٹی 20 سیریز اسکواڈ
آسٹریلیا نے اس سیریز سے چار اہم کھلاڑیوں کو باہر رکھا ہے جو سیدھا ورلڈ کپ میں حصہ لیں گے۔ ان میں پیٹ کمنز، جوش ہیزل ووڈ، ٹم ڈیوڈ اور نیتھن ایلس شامل ہیں۔ چاروں کھلاڑی انجری سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔
دوسری طرف بی بی ایل میں ناقص کارکردگی کے باوجود بابر اعظم اور شاہین آفریدی کو پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ فاسٹ باؤلر حارث رؤف اس سیریز اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں۔
Pak Vs Australia T20 Series Trophy reveal, Today first match at 4:00 pm#PakvsAus #T20WorldCup2026 #BabarAzam #PSL2026 #INDvsNZ pic.twitter.com/3SsbGSoBhb— WNN (@WNnetworks) January 29, 2026
آسٹریلیا کا اسکواڈ: مچل مارش (کپتان)، شان ایبٹ، زیویئر بارٹلیٹ، مہلی بیئرڈمین، کوپر کونلی، بین ڈوارشوئس، جیک ایڈورڈز، کیمرون گرین، ٹریوس ہیڈ، جوش انگلیس، میتھیو کوہنیمن، مچ اوون، جوش فلپ، میتھیو ایسٹ، ایڈم شوٹ، ایڈم شوٹ، ایڈم شو۔
پاکستان کا سکواڈ: سلمان علی آغا (کپتان)، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فخر زمان، خواجہ نافع، محمد نواز، سلمان مرزا، محمد وسیم، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، شاہین شاہ آفریدی، شاداب خان، عثمان خان، عثمان خان
پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا ٹی 20 سیریز کا شیڈول
پہلا ٹی ٹوینٹی: 29 جنوری، شام 4:30 بجے
دوسرا ٹی ٹوینٹی: 31 جنوری، شام 4:30 بجے
تیسرا ٹی ٹوینٹی: یکم فروری شام 4:30 بجے
واضح رہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان اپنے تمام میچ سری لنکا میں کھیلے گا جب کہ آسٹریلیا اپنے گروپ سبھی میچز وہیں کھیلے گا۔ پاکستان کو گروپ اے میں بھارت، ہالینڈ، امریکہ اور نمیبیا کے ساتھ رکھا گیا ہے جب کہ آسٹریلیا کو گروپ بی میں سری لنکا، آئرلینڈ، عمان اور زمبابوے کے ساتھ رکھا گیا ہے۔
