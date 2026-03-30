ETV Bharat / sports

پاکستان کے اسٹار بلے باز پر پی ایس ایل میں بال ٹیمپرنگ کے لگے الزامات، زمان نے الزامات کو کیا مسترد

فخر زمان پر PSL کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.14 کے تحت میچ ریفری روشن ماہنامہ نے لیول 3 کے جرم کا الزام لگایا تھا۔

Pak Stalwart Fakhar Zaman Denies Ball Tampering Charges In PSL Urdu News
پاکستان کے اوپننگ اسٹار فخر زمان (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 30, 2026 at 11:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

لاہور: پاکستان کے اوپننگ اسٹار فخر زمان نے قذافی اسٹیڈیم میں لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان پاکستان سپر لیگ (PSL، Pakistan Super League) کے میچ سے شروع ہونے والے بال ٹیمپرنگ کے الزامات کو مسترد کردیا۔ 35 سالہ کھلاڑی پر اتوار کی رات میچ ریفری روشن مہاناما نے پی ایس ایل کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.14 کے تحت لیول 3 کے جرم کا الزام لگایا تھا۔

زمان کو پی ایس ایل پلیئنگ کنڈیشنز کے آرٹیکل 41.3 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا، جو کسی بھی ایسے عمل سے منع کرتا ہے جس سے گیند کی حالت بدل جائے۔ سابق سری لنکن کرکٹر کے سامنے پیش ہو کر زمان نے اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کی تردید کی۔ یہ الزام کراچی کنگز کی اننگز کے آخری اوور سے عین قبل ایک واقعے سے متعلق ہے، جب انہیں جیت کے لیے 14 رنز درکار تھے۔

48 گھنٹوں میں ایک اور سماعت کے بعد ہوگا فیصلہ

زمان کو اوور سے قبل حارث رؤف اور لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ بحث کرتے دیکھا گیا۔ اس کے فوراً بعد امپائر فیصل آفریدی نے گیند کی درخواست کی اور اپنے ساتھی کے ساتھ اس کا معائنہ کرنے کے بعد اس بات کا تعین کیا کہ اس کی حالت بدل دی گئی ہے۔ توقع ہے کہ میچ ریفری فیصلہ سنانے سے پہلے اگلے 48 گھنٹوں میں ایک اور سماعت کرے گا۔

لاہور قلندرز کو بطور ٹیم سنگین جرمانے کا سامنا

امپائرز نے گیند کی حالت بدلنے پر لاہور قلندرز کو پانچ رنز کا جرمانہ کیا اور بعد میں اسے تبدیل کر دیا۔ اس سے کراچی کنگز کو آخری اوور میں نو رنز درکار تھے، جس کا انہوں نے کامیابی سے تعاقب کیا۔ آل راؤنڈر عباس آفریدی نے باؤلر کے وائیڈ آؤٹ کرنے کے بعد رؤف کو چوکا اور ایک چھکا لگا کر فتح پر مہر ثبت کی۔ اگر میچ ریفری اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ گیند کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی، تو زمان کے ساتھ ساتھ اور ممکنہ طور پر لاہور قلندرز کو بطور ٹیم سنگین جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

TAGGED:

BALL TAMPERING DENIED BY FAKHAR ZAM
BALL TAMPERING PSL MATCH
BALL TAMPERING IN PSL
PAKISTAN SUPER LEAGUE BALL TAMPERIN
FAKHAR ZAMAN DENIES BALL TAMPERING

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.