تیز گیندباز عاقب نبی کو نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے تین ون ڈے میچوں کے لیے بھارتی اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا
نبی کو پہلے چوتھے اورپانچویں ون ڈے کے لیے شامل کیا گیا تھا، اب سیریز کے آغاز سے ہی وہ ٹیم کا حصہ ہوں گے
By ANI
Published : October 31, 2026 at 11:03 AM IST
آکلینڈ، نیوزی لینڈ: جموں کشمیر کے کرکٹ شائقین کے لیے اچھی خبر ہے۔ مینز سلیکشن کمیٹی نے نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے بھارتی اسکواڈ میں عاقب نبی کو شامل کر لیا ہے۔ دائیں ہاتھ کے اس فاسٹ بولر کو سیریز کے پہلے تین میچوں کے لیے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ نبی کو ابتدائی طور پر صرف چوتھے اور پانچویں ون ڈے میچ کے لیے منتخب کیا گیا تھا، لیکن اب وہ پانچ میچوں کی اس سیریز کے پہلے ہی میچ سے بھارت کے لیے کھیلتے نظر آئیں گے۔
ون ڈے سیریز کا آغاز چار نومبر کو ایڈن پارک، آکلینڈ میں ہوگا۔ بی سی سی آئی نے ایک بیان میں کہا کہ، "مینز سلیکشن کمیٹی نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے تین ون ڈے میچوں کے لیے عاقب نبی کو اسکواڈ میں شامل کیا ہے۔ دائیں ہاتھ کے یہ فاسٹ بولر، جنہیں پہلے چوتھے اور پانچویں ون ڈے کے لیے شامل کیا گیا تھا، اب ون ڈے سیریز کے آغاز سے ہی بھارتی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔"
🚨 News 🚨 Auqib Nabi added to #TeamIndia squad for first three ODIs vs New Zealand Details 🔽 | #NZvIND https://t.co/32rAdCiiDh— BCCI (@BCCI) October 31, 2026
یہ تبدیلی پرسدھ کرشنا کے پوری ون ڈے سیریز سے دستبردار ہونے کے بعد کی گئی ہے۔ انہیں بھارت میں ویسٹ انڈیز کے خلاف حالیہ سیریز کے دوران ہیمسٹرنگ (ران کے پٹھوں) کی انجری ہو گئی تھی۔ نیوزی لینڈ کے دورے میں ان کی شرکت فٹنس کلیئرنس ملنے سے مشروط تھی۔ تاہم، پرسدھ نیوزی لینڈ کے خلاف بھارت کی آئندہ دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے اب بھی زیرِ غور ہیں۔ اگر وہ فٹنس ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں، تو انہیں نیوزی لینڈ 'اے' کے خلاف تیسرے اور آخری چار روزہ میچ کے لیے 'انڈیا اے' اسکواڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیریز سات نومبر سے شروع ہونا ہے۔
نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے تین ون ڈے میچوں کے لیے ٹیم انڈیا کا نیا اسکواڈ اس طرح ہے: شبمن گل (کپتان)، روہت شرما، ویراٹ کوہلی، شریاس آئیر (نائب کپتان)، کے ایل راہول (وکٹ کیپر)، اکشر پٹیل، امن دھیر، انشل کمبوج، گرنور برار، رتوراج گائیکواڈ، ارشدیپ سنگھ، ایشان کشن ّ(وکٹ کیپر)، محمد سراج، کلدیپ یادو، نتیش کمار ریڈی (صرف پہلے ون ڈے کے لیے)، اور عاقب نبی۔
چوتھے اور پانچویں ون ڈے کے لیے ہندوستان کا ون ڈے اسکواڈ: شریاس آئیر (کپتان)، روہت شرما، ویراٹ کوہلی، تلک ورما، ایشان کشن (نائب کپتان، وکٹ کیپر)، اکشر پٹیل، نمن دھیر، عاقب نبی، گرنور برار، رتوراج گائیکواڑ، ارشدیپ سنگھ، یَش دیپ سنگھ، کوراج سنگھ، کلدیپ یادو۔
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