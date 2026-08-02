'ایک دن تم مجھ سے محبت کرو گے'؛ کشمیر کے اویس یعقوب نے بلغاریہ کے فائٹر کو چار منٹ میں چت کر دیا
اویس یعقوب نے بلغاریہ کے ڈیلین جارجیوف کو چار منٹ میں ناک آؤٹ کرنے کے بعد کہا کہ 'میں بھارت کیلئے بیلٹ جیتنا چاہتا ہوں۔'
Published : August 2, 2026 at 8:05 AM IST
سرینگر: بھارت کے ابھرتے ہوئے مکسڈ مارشل آرٹس اسٹار اویس یعقوب نے سنیچر کے روز اپنے کریئر کی سب سے بڑی جیت درج کی۔ انہوں نے 'بریو کامبیٹ فیڈریشن' کے 68 کلوگرام کیچ ویٹ مقابلے کے پہلے ہی راؤنڈ میں بلغاریہ کے ناقابلِ شکست فائٹر ڈیلین جارجیوف کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر کے ہرا دیا۔
جموں و کشمیر کے پلوامہ سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ اویس کو میدان کے اندر جارجیوف کو زیر کرنے کے لیے محض چار منٹ کا وقت لگا۔ انہوں نے بلغاریائی فائٹر کو ان کے پیشہ ورانہ کریئر کی پہلی شکست کا سواد چکھایا اور مسلسل چھٹی جیت کے ساتھ اپنی فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھا۔
اویس، جو 1-5 کے ریکارڈ کے ساتھ اس مقابلے میں اترے تھے، اب 1-6 کے ریکارڈ پر پہنچ گئے ہیں، جب کہ جارجیوف کا ریکارڈ گر کر 1-3 ہو گیا ہے۔
اویس کی یہ جیت تمام تر اندازوں اور توقعات کے برعکس تھی۔ 'ٹیپولوجی' کے مطابق، 73 فیصد مداحوں نے پیشگوئی کی تھی کہ یہ مقابلہ جارجیوف جیتیں گے۔ اس کے برعکس، اویس نے مقابلے کے آغاز سے ہی حاوی ہو کر 32 سالہ بلغاریائی فائٹر کو سنبھلنے کا بالکل موقع ہی نہیں دیا اور بالآخر انہیں شکست دے دی۔
جب ریفری نے میچ ختم کرنے کا اشارہ کیا تو اویس نے کیج (پنجرے) کے اوپر چڑھ کر جشن منایا، جب کہ کمنٹیٹرز نے اس شاندار کارکردگی کو بھارتی ایم ایم اے کے لیے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا۔
کیج میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اویس نے بڑے اعتماد کے ساتھ پیش گوئی کی تھی کہ وہ پہلے ہی راؤنڈ میں مقابلہ ختم کر دیں گے۔ انہوں نے بہترین اسٹرائیکنگ اور حریف پر مسلسل دباؤ برقرار رکھ کر اپنے اس وعدے کو سچ کر دکھایا۔
کشمیر سے تعلق رکھنے والے اس فائٹر نے روایتی کشمیری قراقلی ٹوپی، سیاہ پشمینہ شال پہنے اور ہاتھ میں بھارت کا ترنگا تھامے کیج کی طرف یادگار واک کی۔ بلیو کارنر سے لڑنے والے اویس نے جیت کے بعد جالی پر چڑھ کر مداحوں اور اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔
جیت کے بعد جذباتی نظر آنے والے اویس نے ان چیلنجز اور مشکلات کا تذکرہ کیا جن پر قابو پا کر انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی۔ مقابلے کے بعد انہوں نے کہا کہ "الحمدللہ! بلغاریہ والوں آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری حمایت نہیں کی، لیکن ایک دن آپ مجھ سے محبت کریں گے۔ ہم پیشہ ور فائٹرز ہیں۔ میں بھارت کے لیے بیلٹ لانا چاہتا ہوں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مجھ پر کتنا دباؤ تھا۔ ہم نے 40 گھنٹے کا طویل سفر کیا، دو دن تک بالکل نہیں سوئے اور میں نے اپنے وزن کو برقرار رکھنے پر بھی سخت محنت کی۔"
اس جیت کے ساتھ ہی 5 فٹ 8 انچ قد کے اس لائٹ ویٹ فائٹر کی شاندار کامیابیوں کا سفر جاری ہے، جنہیں ایم ایم اے کے حلقوں میں وسیع پیمانے پر "پرائیڈ آف کشمیر" (کشمیر کا فخر) کے نام سے جانا جاتا ہے۔
اپنے پیشہ ورانہ کریئر کے پہلے ہی مقابلے میں شکست کا سامنا کرنے کے بعد، اویس نے مسلسل چھ فتوحات حاصل کر کے اپنے کریئر کا رخ بدل دیا اور وہ بھارت کے سب سے تیزی سے ابھرتے ہوئے ایم ایم اے ٹیلنٹ بن کر سامنے آئے ہیں۔
'بریو کامبیٹ فیڈریشن' میں یہ ان کا تیسرا مقابلہ تھا۔ انہوں نے 'بریو سی ایف 98' میں ایان پال لورا کو پہلے ہی راؤنڈ میں ہرا کر دھماکے دار انٹری کی تھی، جس کے بعد انہوں نے 'بریو سی ایف 103' میں محمد جان تاسدووین کے خلاف بھی پہلے ہی راؤنڈ میں جیت درج حاصل کی۔
اویس کی اس شاندار کارکردگی اور مہارت میں مشہورِ زمانہ 'ٹیم خبیب' اور 'امریکن کِک باکسنگ اکیڈمی' کے سسٹم کے تحت تربیت کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ ان کی بہترین کارکردگی کی بدولت انہیں 'بریو سی ایف' کے سال 2025 کے 'بریک آؤٹ فائٹر آف دی ایئر' ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا۔
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