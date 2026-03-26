ون ڈے ورلڈ کپ ٹائٹل نے ہمیں دنیا میں کہیں بھی جیتنے کا اعتماد دیا: ہرمن پریت
ہرمن پریت نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں یقین ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں۔
Published : March 26, 2026 at 12:56 PM IST
نئی دہلی: ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان ہرمن پریت کور نے بدھ کے روز کہا کہ گزشتہ سال گھر پر ون ڈے ورلڈ کپ جیتنے سے ٹیم کو دنیا میں کہیں بھی ٹائٹل جیتنے کے لیے انتہائی ضروری اعتماد ملا۔
ہندوستانی خواتین ٹیم نے گزشتہ نومبر میں نوی ممبئی میں جنوبی افریقہ کو شکست دے کر اپنا پہلا آئی سی سی ٹائٹل جیتا تھا۔ ہرمن پریت کو امید ہے کہ ٹیم 12 جون سے 5 جولائی تک برطانیہ میں ہونے والے خواتین کے T20 ورلڈ کپ میں یہ کارنامہ دہرائے گی۔
ٹائٹل جیتنے سے پہچان ملتی ہے
دوارکا کے اومیکس اسٹیڈیم میں ان کے اعزاز میں بنائے گئے اسٹینڈ کے نام کی تقریب کے دوران ہرمن پریت نے کہا، "میرا ماننا ہے کہ کسی بھی شعبے میں، آپ کو کچھ خاص کرنا ہوتا ہے، آپ کو ٹائٹل جیتنا ہوتا ہے، تب ہی آپ کو پہچان ملتی ہے۔" اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ساری محنت رائیگاں گئی ہے۔"
ہندوستانی شائقین، میڈیا کی طرف سے اچھا ردعمل ملا
انہوں نے کہا، "صرف ہماری ٹیم ہی نہیں، ہم سے پہلے کی تمام خواتین کرکٹرز نے بہت محنت کی۔ انہیں اکثر اپنی جیب سے پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے۔ اس لیے ٹائٹل جیتنا بہت ضروری تھا۔ ٹائٹل جیتنے کے بعد ہمیں ہندوستانی شائقین، میڈیا اور باقی سب کی طرف سے جو ردعمل مل رہا ہے، وہ ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔"
دنیا میں کہیں بھی ورلڈ کپ جیت سکتے
اس سال ہونے والے T20 ورلڈ کپ میں اپنی ون ڈے ورلڈ کپ کی کارکردگی کو دہرانے کی اپنی امیدوں کے بارے میں، ہرمن پریت نے کہا، "ہم T20 ورلڈ کپ جیتنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ODI ورلڈ کپ نے ہمیں ضروری اعتماد دیا ہے اور اب ہمیں یقین ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں۔"
گلابی گیند کا ٹیسٹ میچ ہارے
ہندوستان نے حال ہی میں آسٹریلیا کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایک کثیر فارمیٹ کی سیریز کھیلی، جس میں تین T20 انٹرنیشنل، جتنے ون ڈے اور ایک گلابی گیند کا ٹیسٹ میچ شامل تھا۔ ہندستان پوائنٹس پر سیریز 4-12 سے ہار گیا، لیکن ہرمن پریت نے کہا کہ ان کی ٹیم نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔
ملٹی فارمیٹ سیریز کا انعقاد، نئے چیلنجز
انہوں نے کہا، "اس طرح کی ملٹی فارمیٹ سیریز کا انعقاد ہونا چاہیے کیونکہ وہ آپ کو نئے چیلنجز سے دوچار کرتے ہیں۔ ایک ہفتے بعد، آپ ایک مختلف فارمیٹ میں کھیل رہے ہیں، اس لیے میرے خیال میں یہ بالکل مختلف تجربہ ہے۔"
ایک سیریز میں تینوں فارمیٹس کو کھیلنا تھوڑا مشکل
ہرمن پریت نے کہا، "بطور کرکٹرز، ہم نے کبھی ایسا تجربہ نہیں کیا، اس سے پہلے، ہم زیادہ تر T20 یا ODI کھیلتے تھے، لیکن ایک سیریز میں تینوں فارمیٹس کو کھیلنا تھوڑا مشکل تھا۔" ہرمن پریت نے یہ بھی کہا کہ وہ اسٹیڈیم میں ان کے نام سے منسوب اسٹینڈ کے بارے میں جذباتی تھیں۔