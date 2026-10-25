'بے پناہ فخر اور مسرت کا موقع': ایشین پیرا گیمز میں بھارت کے ریکارڈ 114 تمغے جیتنے پر وزیر اعظم مودی کی مبارکباد
مودی نے کھلاڑیوں کے عزم اور غیرمعمولی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہاکہ دستے کے ہر رکن نے اس تاریخی کامیابی میں اپنا کردار ادا کیا۔
Published : October 25, 2026 at 3:30 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشین پیرا گیمز 2026 میں بھارتی پیرا ایتھلیٹس کو ریکارڈ 114 تمغے جیتنے پر مبارکباد پیش کی ہے اور ان کھیلوں میں ملک کی اب تک کی بہترین کارکردگی کو قوم کے لیے بے پناہ فخر اور مسرت کا لمحہ قرار دیا ہے۔ بھارت نے ایشین پیرا گیمز 2026 میں اپنی مہم کا اختتام ریکارڈ 114 تمغوں کے ساتھ کیا، جن میں 30 طلائی، 35 چاندی اور 49 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔ اس دوران بھارتی پیرا ایتھلیٹس نے متعدد کھیلوں میں عالمی ریکارڈ قائم کیے، تاریخی فتوحات سمیٹیں اور پوڈیم پر مکمل غلبہ حاصل کیا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے کھلاڑیوں کے عزم اور غیر معمولی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ دستے کے ہر رکن نے اس تاریخی کامیابی میں اپنا حصہ ادا کیا اور تمام بھارتیوں کو متاثر کیا۔ انہوں نے لکھاکہ ”ابھی اختتام پذیر ہونے والے ایشین پیرا گیمز 2026 میں ہمارے پیرا ایتھلیٹس کی غیر معمولی کامیابی! ریکارڈ 114 تمغوں کے ساتھ، یہ ان کھیلوں میں بھارت کی اب تک کی بہترین کارکردگی ہے۔ یہ پوری قوم کے لیے بے پناہ فخر اور مسرت کا موقع ہے! میں اپنے دستے کے ہر رکن کو ان کے غیر معمولی عزم پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہر ایتھلیٹ نے اس تاریخی کامیابی میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور اپنے کارناموں سے لاتعداد بھارتیوں کو متاثر کیا ہے۔“
What an extraordinary achievement by our para-athletes at the just concluded Asian Para Games 2026! With a record 114 medals, this marks India’s best-ever performance at the Games. This is an occasion of immense pride and joy for the entire nation! I congratulate every member of our contingent for their exceptional determination. Each athlete has contributed to this historic achievement and inspired countless Indians with their accomplishments.— Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2026
بھارت نے پچھلے ایڈیشن کے اپنے 108 تمغوں کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا، جن میں 27 طلائی، 32 چاندی اور 49 کانسی کے تمغے شامل تھے۔ گزشتہ ایڈیشن میں بھارت نے ابتدا میں 111 تمغے جیتے تھے، تاہم نیرج یادو اور پروین پر ڈوپنگ الزامات ثابت ہونے کے بعد تین تمغے واپس لے لیے گئے تھے۔ آئیچی-ناگویا میں بھارت کی کارکردگی توقعات سے کہیں بڑھ کر رہی، خاص طور پر اس لیے کہ پچھلے ایڈیشن کے مقابلے اس بار بھارتی دستہ کافی چھوٹا تھا۔ ہانگژو میں جہاں 309 کھلاڑیوں نے شرکت کی تھی، وہیں 2026 کے کھیلوں میں صرف 168 پیرا ایتھلیٹس نے بھارت کی نمائندگی کی۔
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بھارت کی اس مہم میں پیرا ایتھلیٹکس، پیرا بیڈمنٹن، پیرا آرچری، شوٹنگ، ٹیبل ٹینس اور تیراکی سمیت تمام شعبوں میں ریکارڈ توڑ کارکردگی اور تاریخی فتوحات دیکھنے کو ملیں، جس نے ملک کے دستے کی مہارت کو اجاگر کیا۔ 114 تمغوں (30 طلائی، 35 چاندی اور 49 کانسی) کے ساتھ بھارت نے ایشین پیرا گیمز کی تاریخ میں اپنی سب سے شاندار کارکردگی درج کرائی۔