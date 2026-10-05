تیرہ سال کی کھلاڑی بنی ایشین گیمز کی 'موسٹ ویلیو ایبل پلیئر'، چوبیس لاکھ روپے ملا انعام
چین کی 13 سالہ تیراک اور تھائی لینڈ کے 20 سالہ رنر (دواک) کو ایشین گیمز 2026 کا موسٹ ویلیو ایبل پلیئر منتخب کیا گیا۔
Published : October 5, 2026 at 4:16 PM IST
ناگویا (جاپان): اتوار کے روز ایشین گیمز 2026 کے 'موسٹ ویلیو ایبل پلیئر' (MVP) کے ناموں کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ خواتین کے زمرے (Category) میں چین کی 13 سالہ سوئمنگ اسٹار یو جیدی (Yu Zidi) کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے، جبکہ مردوں کے زمرے میں تھائی لینڈ کے 20 سالہ ایتھلیٹ (دوڑنے والے) پوریپول بونسن (Puripol Boonson) کو MVP چنا گیا ہے۔
یو جیدی اور بونسن کو ان 20ویں ایشیائی کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر اس اعزاز سے نوازا گیا ہے، جہاں انہوں نے متعدد گولڈ میڈلز جیتنے کے ساتھ ساتھ کئی ایشین گیمز اور ایشیائی ریکارڈز بھی قائم کیے۔ اس میگا ایونٹ میں ان کی اس غیر معمولی پرفارمنس کے لیے اولمپک کونسل آف ایشیا (OCA) کی جانب سے دونوں ایتھلیٹس کو 25,000 امریکی ڈالر (تقریباً 24 لاکھ بھارتی روپے) کی انعامی رقم بھی دی جائے گی۔
MVP منتخب کرنے والے پینل کا کیا کہنا ہے؟
اولمپک کونسل آف ایشیا کے ایک 5 رکنی پینل نے ایشین گیمز 2026 کے MVP فاتحین کا انتخاب کیا ہے۔ پینل کے چیئرمین طیب اکرام نے کہا، "آئیچی-ناگویا (Aichi-Nagoya) میں ایتھلیٹس کی غیر معمولی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ان کا انتخاب کرنا ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ یہ کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی اور ایشیائی کھیلوں میں مقابلے کے اعلیٰ معیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمارے دونوں فاتحین نے نہ صرف کئی ایشین گیمز ریکارڈز اور ایشیائی ریکارڈز بنائے، بلکہ دنیا بھر میں ایشیائی کھیلوں کے نئے سپر اسٹارز کے طور پر اپنی شناخت بھی قائم کی ہے۔"
شائقین اور میڈیا پر گہرے نقوش
انہوں نے مزید کہا، "ہمیں پورا یقین ہے کہ ایشیائی کھیلوں میں ان کا یہ شاندار مظاہرہ سال 2028 کے لاس اینجلس اولمپک کھیلوں میں اس سے بھی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ایک اہم سیڑھی ثابت ہوگا۔ انہوں نے آئیچی-ناگویا 2026 میں شائقین اور میڈیا پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں اور ان کے پاس اس کامیابی کو آگے بڑھانے اور مستقبل میں مزید گولڈ میڈلز جیتنے کے روشن مواقع موجود ہیں۔"
13 سال کی سوئمنگ اسٹار: یو جیدی
خواتین کے زمرے میں MVP کا باوقار ایوارڈ حاصل کرنے والی چین کی محض 13 سالہ یو جیدی نے سوئمنگ (تیراکی) میں تین (3) انفرادی (Individual) گولڈ میڈلز اپنے نام کیے۔ انہوں نے خواتین کے 200 میٹر بٹر فلائی، 200 میٹر انفرادی میڈلے اور 400 میٹر انفرادی میڈلے مقابلوں میں تاریخی فتوحات حاصل کیں اور اس سفر کے دوران تین نئے گیمز ریکارڈز اور ایک ایشیائی ریکارڈ بھی قائم کیا۔
یو جیدی کے ریکارڈز:
200 میٹر بٹر فلائی: ان کا پہلا ریکارڈ توڑنے والا مقابلہ 20 ستمبر کو ہوا، جہاں انہوں نے 2:05.08 کا وقت لے کر نیا گیمز ریکارڈ قائم کیا۔
200 میٹر انفرادی میڈلے: ایک دن بعد، یو جیدی نے اس مقابلے میں مزید شاندار کارکردگی دکھائی۔ انہوں نے 2:06.10 کے وقت کے ساتھ نیا گیمز ریکارڈ بنانے کے ساتھ ساتھ ایشیائی ریکارڈ (Asian Record) کو بھی بہتر کیا۔
400 میٹر انفرادی میڈلے: 23 ستمبر کو انہوں نے یہ ریس 4:28.56 میں جیت کر گولڈ میڈل کی ہیٹرک مکمل کی، جو کہ ایک اور نیا گیمز ریکارڈ تھا۔
واضح رہے کہ ایشین گیمز 2026 میں چین کا زبردست دبدبہ رہا۔ چینی دستہ مجموعی طور پر 341 میڈلز جیت کر پہلے نمبر پر رہا، جس میں 169 گولڈ، 89 سلور اور 83 برانز میڈلز شامل ہیں۔
تھائی لینڈ کے 20 سال کے دھاوک (رنر) پوریپول بونسن
20 سالہ رنر پوریپول بونسن
مردوں کے زمرے میں یہ باوقار ایوارڈ حاصل کرنے والے تھائی لینڈ کے 20 سالہ ایتھلیٹ بونسن نے بھی کئی میڈلز اپنے نام کیے۔ انہوں نے تھائی لینڈ کے لیے 100 میٹر اور 200 میٹر دونوں ریسوں میں گولڈ میڈل جیتا۔ اس مہم کے دوران انہوں نے چار (4) نئے ایشین گیمز ریکارڈز قائم کیے اور ایک ایشیائی ریکارڈ کی برابری بھی کی۔
پوریپول بونسن کے ریکارڈز
100 میٹر دوڑ: 25 ستمبر کو بونسن نے محض 9.90 سیکنڈز میں گولڈ میڈل جیتا اور سیمی فائنل میں بنائے گئے اپنے ہی 9.91 سیکنڈز کے گیمز ریکارڈ کو مزید بہتر کیا۔
200 میٹر دوڑ: دو دن بعد، انہوں نے 200 میٹر کی دوڑ بھی جیت کر 'اسپرنٹ ڈبل' (دونوں اہم ریسیں جیتنا) مکمل کیا۔ ان کا جیت کا وقت 19.88 سیکنڈز رہا، جس نے ایک دن پہلے بنائے گئے ان کے اپنے ہی 20.10 سیکنڈز کے ریکارڈ کو توڑا اور ایشیائی ریکارڈ کی برابری کی۔
مکسڈ 4x100 میٹر ریلے: بونسن نے تھائی لینڈ کی مکسڈ ریلے ٹیم کے رکن کے طور پر سلور میڈل بھی جیتا، جس نے ان کے لیے ان کھیلوں کو بے حد یادگار بنا دیا۔
ایشیائی کھیل 2026 میں تھائی لینڈ کی کارکردگی انتہائی شاندار رہی۔ انہوں نے 18 گولڈ، 13 سلور اور 21 برانز کے ساتھ مجموعی طور پر 52 میڈلز اپنے نام کیے اور میڈل ٹیلی میں وہ 7ویں نمبر پر رہے۔
MVP ایوارڈ پانے والے سابقہ کھلاڑی
یو جیدی اور بونسن اب ایشیا کے ان مایہ ناز ایتھلیٹس کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں جنہیں یہ ایوارڈ مل چکا ہے۔ اس اعزاز کے ماضی کے فاتحین میں درج ذیل کھلاڑی شامل ہیں:
- کوجی اتو (جاپان - 1998)
- کوسوکے کیتاجیما (جاپان - 2002 اور 2014)
- پارک تائے-ہوان (جنوبی کوریا - 2006)
- لن ڈین (چین - 2010)
- ریکا کو اکی (جاپان - 2018)
- کن ہیانگ اور ژانگ یوفی (چین - 2022 کے بالترتیب مرد اور خاتون فاتح)