ویسٹ انڈیز نے نیوزی لینڈ کے خلاف تاریخی ٹیسٹ ڈرا کر کے کئی عالمی ریکارڈز توڑ ڈالے

ویسٹ انڈیز کا تاریخی ٹیسٹ ڈرا: ویسٹ انڈیز نے کرائسٹ چرچ میں شاندار ٹیسٹ ڈرا کو محفوظ بنانے کے لیے 163.3 اوورز تک بیٹنگ کی۔

ٹیسٹ میں چوتھی اننگز کا سب سے زیادہ اسکور (AP PHOTO)
حیدرآباد: ویسٹ انڈیز نے ہفتہ 6 دسمبر 2025 کو کرائسٹ چرچ کے ہیگلے اوول میں نیوزی لینڈ کے خلاف تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں اپنی شاندار بلے بازی سے کامیابی کے ساتھ ایک تاریخی ڈرا کر لیا۔ کیریبین ٹیم نے چوتھے اور پانچویں دن میراتھن کوششیں کرتے ہوئے دو دن میں 163.3 اوورز تک بیٹنگ کرتے ہوئے 531 رنز کے بڑے ہدف کے جواب میں 6 وکٹوں پر 457 رنز بنائے۔

دو کھلاڑیوں کی میراتھن اننگز

فاسٹ باؤلر کیمار روچ اور بلے باز جسٹن گریوز اس میچ کو ڈرا کرنے میں تمام کریڈٹ کے مستحق ہیں۔ تیز گیند باز کیمار روچ (ناٹ آؤٹ 58*) نے 86 ٹیسٹ میں اپنی بہترین اننگز کھیلی، پانچویں دن 282 منٹ تک بیٹنگ کی اور 233 گیندوں کا سامنا کیا۔ دونوں نے ساتویں وکٹ کے لیے 180 رنز کی ریکارڈ شراکت میں 409 گیندیں کھیلیں۔ جسٹن گریوز نے 388 گیندوں پر 202 رنز بنائے جو ان کے ٹیسٹ کیریئر کی بہترین اننگز تھی۔

ایک موقع پر، ویسٹ انڈیز 531 رنز کا بڑا ہدف حاصل کرنے کی پوزیشن میں تھا، لیکن آخری گھنٹوں میں محتاط انداز اپنانے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ڈرا کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا نقطۂ نظر تبدیل کیا۔ مہمان ٹیم پہلی اننگز میں صرف 75.4 اوورز میں 167 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔

جسٹن گریوز چوتھی اننگز میں ڈبل سنچری بنانے والے چوتھے ویسٹ انڈین بن گئے (AP PHOTO)

ویسٹ انڈیز کی شاندار واپسی

کم اسکور پر آل آؤٹ ہونے پر نیوزی لینڈ کو 64 رنز کی برتری حاصل تھی، اس نے پہلی اننگز میں 231 رنز بنائے تھے۔ اس کے بعد میزبان ٹیم نے دوسری اننگز میں 466/8 رنز بنائے اور ویسٹ انڈیز کو 531 رنز کا بڑا ہدف دیا۔

نیوزی لینڈ کے خلاف ویسٹ انڈیز کا تاریخی ٹیسٹ ڈرا (AP PHOTO)

ایک بڑے ہدف کے تعاقب میں، ویسٹ انڈیز دوسری اننگز میں 72 رنز پر چار وکٹیں گنوا بیٹھا اور نیوزی لینڈ ایک بڑی جیت کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ تاہم، شائی ہوپ، جسٹن گریوز اور کیمار روچ کی مشترکہ کوشش نے میچ کا رخ موڑ دیا، جس سے ویسٹ انڈیز کو ڈرا کرنے کا موقع ملا۔

ناٹ آؤٹ 202 رنز کی میراتھن اننگز

شائی ہوپ نے آؤٹ ہونے سے قبل 234 گیندوں پر 140 رنز بنائے۔ جسٹن گریوز نے 388 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 202 رنز کی میراتھن اننگز کھیلی۔ کیمار روچ نے 233 گیندوں پر 58 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جو ان کی پہلی ٹیسٹ نصف سنچری تھی۔ جس کی وجہ سے گزشتہ دو دنوں میں کئی ریکارڈ ٹوٹ گئے۔

ٹیسٹ میں چوتھی اننگز کا سب سے زیادہ اسکور (AP PHOTO)

ٹیسٹ میں چوتھی اننگز کا سب سے زیادہ اسکور

457/6 پانچ روزہ ٹیسٹ میں کسی بھی ٹیم کا چوتھی اننگز کا سب سے بڑا اسکور ہے۔ اس سے پہلے، انگلینڈ نے 1939 میں جنوبی افریقہ کے خلاف 654/5 رنز بنائے تھے۔ لیکن یہ ایک ٹائم لیس ٹیسٹ تھا۔

پانچویں وکٹ کے لیے چوتھی اننگز کی طویل ترین شراکت

گریوز اور روچ مجموعی طور پر 409 گیندوں تک کریز پر موجود رہے، انہوں نے ڈرا ٹیسٹ کی چوتھی اننگز میں 180 رنز کے ساتھ پانچویں وکٹ کے لیے طویل ترین شراکت کا ریکارڈ قائم کیا۔

چوتھی اننگز میں ڈبل سنچری بنانے والا چوتھا ویسٹ انڈین

جسٹن گریوز اب چوتھی اننگز میں ڈبل سنچری بنانے والے اپنے ملک کے چوتھے بلے باز بن گئے ہیں۔ ان کی ڈبل سنچری ڈرا ٹیسٹ کی چوتھی اننگز میں واحد ناقابل شکست اننگز ہے۔ اس سے قبل ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی جارج ہیڈلی، گورڈن گرینیج اور کائل میئرز یہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں۔ مزید برآں، گریوز ٹیسٹ کی تاریخ میں صرف ساتویں کھلاڑی ہیں جنہوں نے میچ کی چوتھی اننگز میں ڈبل سنچری بنائی۔

200 سے زیادہ گیندیں کرنے والا پہلا ٹیلنڈر (نمبر 8-11)

کیمار روچ ٹیسٹ میچ ڈرا کرنے کے لیے چوتھی اننگز میں 200 سے زیادہ گیندیں کھیلنے والے پہلے ٹیلنڈر (نمبر 8-11) بن گئے ہیں۔

ایڈیٹر کی پسند

