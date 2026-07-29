نیشنل رینکنگ آرچری چیمپیئن شپ میں سب جونیئر کمپاؤنڈ اور ریکرو ایونٹس کے لیے کوالیفکیشن راؤنڈز اختتام پذیر
آخری دن، ناک آؤٹ اور تمغے کے مقابلے ہوں گے، جس میں سونے، چاندی اور کانسی کے تمغے جیتنے والوں کا تعین کیا جائے گا۔
Published : July 29, 2026 at 12:59 PM IST
جے پور، راجستھان: آرچری ایسوسی ایشن آف انڈیا (بھارتیہ تیر اندازی سنگھ) اور راجستھان آرچری ایسوسی ایشن کے مشترکہ زیر اہتمام منعقدہ پہلے این ٹی پی سی (NTPC) نیشنل رینکنگ آرچری ٹورنامنٹ-2026 کے پانچویں دن سب جونیئر کیٹیگری کے مقابلوں کا آغاز ہوا۔ جگت پورہ میں واقع شوٹنگ رینج پر ملک بھر کی مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے تیر اندازوں نے کمپاؤنڈ اور ریکرو مقابلوں کے کوالیفکیشن راؤنڈز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔
دن بھر جاری رہنے والے ان مقابلوں میں کھلاڑیوں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ راجستھان آرچری ایسوسی ایشن کے جنرل سکریٹری سریندر سنگھ گوجر نے بتایا کہ سب جونیئر کیٹیگری کے ریکرو اور کمپاؤنڈ بوائز اینڈ گرلز (بالک اور بالیکا) گروپ کے کوالیفکیشن راؤنڈز منعقد کیے گئے۔
ٹاپ-16 کھلاڑیوں کا ایلیمینیشن راؤنڈ
ہر مقابلے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ٹاپ-16 کھلاڑیوں نے ایلیمینیشن راؤنڈ کے لیے اپنی جگہ پکی کی۔ ٹورنامنٹ کے آخری دن ان کھلاڑیوں کے درمیان ناک آؤٹ اور میڈل کے مقابلے کھیلے جائیں گے، جن کی بنیاد پر گولڈ، سلور اور برونز میڈل جیتنے والوں کا فیصلہ ہوگا۔
سب جونیئر کیٹیگری ہی بھارتی تیر اندازی کا مستقبل
گوجر نے بتایا کہ ملک بھر کی مختلف ریاستوں، اسپورٹس بورڈز اور اکیڈمیوں سے آئے ہوئے باصلاحیت کھلاڑی اس قومی ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اتنی کم عمر میں کھلاڑیوں کی تکنیکی مہارت، خود اعتمادی اور درست نشانہ بازی یہ ظاہر کرتی ہے کہ بھارت میں تیر اندازی کا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ راجستھان آرچری ایسوسی ایشن کے صدر دیپیندر سنگھ کھنگاروت نے کہا کہ سب جونیئر کیٹیگری ہی بھارتی تیر اندازی کا مستقبل ہے۔
نیشنل رینکنگ پوائنٹس اور میڈلز
جن کھلاڑیوں نے قومی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، وہی آنے والے برسوں میں ایشین گیمز، ورلڈ چیمپیئن شپ اور اولمپکس جیسے بڑے پلیٹ فارمز پر بھارت کی نمائندگی کریں گے۔ راجستھان آرچری ایسوسی ایشن نے بتایا کہ ٹورنامنٹ کے آخری دن سب جونیئر کیٹیگری کے ایلیمینیشن اور میڈل کے مقابلے کھیلے جائیں گے، جن میں ملک بھر کے بہترین نوجوان تیر انداز نیشنل رینکنگ پوائنٹس اور میڈلز کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔